Александр Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будет обгонять. Устают от поражений, от побед никогда не устанешь»

Александр Медведев рассказал об амбициях «Зенита».

– У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.

– Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали « » по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.

– Можно еще дальше.

– Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь, – сказал председатель правления петербургского клуба.