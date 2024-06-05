Александр Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будет обгонять. Устают от поражений, от побед никогда не устанешь»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев рассказал об амбициях «Зенита».

– У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.

– Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.

– Можно еще дальше.

– Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь, – сказал председатель правления петербургского клуба. 

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26 комментариев
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Провинциальный комплекс неполноценности. Столько вбухать,чтобы догнать и перегнать,а потом кричать об этом.Ну всё,"молодцы",у вас получилось,за народные деньги, можно себе позволить.
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Наблюдаем провинциальные комплексы и имперские амбиции
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Тогда бери за 100 лет и там и 20 не хватит )))
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как же ты утомил........
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Ответ Semen B
Задел Медведев своими словами КБ болел) Прибежали свои стадом на ветку и гадить начали. А про финансы) Следи лучше за Спартаком своим, который потратил ненамного больше Зенита, а в итоге пшик.
Сорян, но каждое почти балабольство Медвешки - про Спартак и про то, какие все вокруг... Не любят ЕГО и Зенит.
Я не люблю КБ местных, но этот персонаж по омерзительности переплюнет весь чемп за много лет.
И ты с ним.
Потому что под крылом сильной компании©
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Это да, как минимум до 2030 будет обгонять - бабуля из кремля должна быть довольной командой из родного города и Газпром сделает все для этого.
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От Газпрома невозможно устать, всё-таки национальное достояние! Типичный пример работы госструктуры на пользу спортивного клуба, поэтому и 90 побед не за горами, ну и наконец очень смешное сравнение с тем Спартаком!🤡
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В этом противостоянии Зенита и Спартака, мне, как нейтральному зрителю, не очень ясно только почему Спартак так бездарно тратил деньги. Ведь КБ тоже не бедствовали и не бедствуют. И игроков уровня Барриоса, Дугласа и Клаудиньо спокойно могли бы купить.
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Имперские комплексы клуба который не выступает на международной арене.
На международной арене надо свои амбиции демонстрировать.
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Ответ dimon-sm71
Провинциальный комплекс неполноценности. Столько вбухать,чтобы догнать и перегнать,а потом кричать об этом.Ну всё,"молодцы",у вас получилось,за народные деньги, можно себе позволить.
Задел Медведев своими словами КБ болел)
Прибежали свои стадом на ветку и гадить начали.

А про финансы)
Следи лучше за Спартаком своим, который потратил ненамного больше Зенита, а в итоге пшик.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Ваш выход, масквачи. Набрасывайте, ущербные🤣🤣🤣
набросят тебе за щеку сейчас
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Ответ окечуква
В этом противостоянии Зенита и Спартака, мне, как нейтральному зрителю, не очень ясно только почему Спартак так бездарно тратил деньги. Ведь КБ тоже не бедствовали и не бедствуют. И игроков уровня Барриоса, Дугласа и Клаудиньо спокойно могли бы купить.
Для Спартака в целом должно быть стыдно соревноваться с Зенитом, а не с самим собой, но был же материал недавно - "спонсоры" Зенита в два раза богаче. И стадион Спартаку за рубль никто не строил, и игроков сборной за 50 тысяч не продают. Изучи вопрос, короче, и тогда поймёшь, почему Зенит стал позором российского футбола
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Ответ SMART789
Мы проиграем след чемпионат если не выучит уроки этого сезона Команду надо обновлять и срочно, на одном тренерском таланте никуда не поедем
Уверен, что выводы из этого сезона будут сделаны, в следующем сезоне картина не повторится.
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Ответ Semen B
Задел Медведев своими словами КБ болел) Прибежали свои стадом на ветку и гадить начали. А про финансы) Следи лучше за Спартаком своим, который потратил ненамного больше Зенита, а в итоге пшик.
Спартак потратил значительно меньше...
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ФК Позор Санкт-Петербург, по совместительству гейклуб🤣👍
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О чем этот самовлюбленный вещает ? Считать так с момента образования клуба . А то очень выгодная арифметика - когда удобно считают от образования клуба , когда удобно с момента прихода Газпрома . А падения в первую лигу и во вторую в 1992 году тоже будете считать? А падение в первую лигу с 14 чемпионами страны будем считать ? И вообще нырки в первую и вторую лигу будем учитывать ? Господин Медведев, я думаю , что вы не доживете до 22 чемпионств Зенита , дай Бог Вам , конечно, сил и здоровья. Но этот персонаж еще лайт по сравнению с тем , что говорит Роман Борисович в СКА.
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Деревенщина опять ноет о Спартаке))
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У этого Зенита есть одна единственная задача - доставка эндорфинов г-ну Миллеру.
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Неистребимый, ущербный и заразный комплекс, поразивший большой город...
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Хорош срач разводить, ребята. Посмотрим, что в следующем сезоне Зенит себе позволить сможет. У Газпрома нынче гигантская долговая яма. Возможно мечты сбываться у Питерских скоро перестанут
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