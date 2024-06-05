Александр Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будет обгонять. Устают от поражений, от побед никогда не устанешь»
Александр Медведев рассказал об амбициях «Зенита».
– У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.
– Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.
– Можно еще дальше.
– Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь, – сказал председатель правления петербургского клуба.
Я не люблю КБ местных, но этот персонаж по омерзительности переплюнет весь чемп за много лет.
И ты с ним.
Потому что под крылом сильной компании©
На международной арене надо свои амбиции демонстрировать.
Прибежали свои стадом на ветку и гадить начали.
А про финансы)
Следи лучше за Спартаком своим, который потратил ненамного больше Зенита, а в итоге пшик.