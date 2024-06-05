Джокович перенес операцию на колене. Он пропустит минимум три недели
24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович перенес артроскопическую операцию на правом колене, сообщает SportKlub.
По информации источника, восстановление займет минимум три недели. Скорее всего, серб пропустит «Уимблдон», но успеет восстановиться к Олимпиаде.
Напомним, Джокович получил травму в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» против Франсиско Серундоло.
Через пару часов после операции на ногу уже можно наступать
Вот если бы порвал передне-крестообразную связку (ПКС), тогда бы zhопа была бы, минимум на 3-4 месяца, а то и больше
Абсолютно. Зависит, конечно, от характера и размера разрыва. Но в общем и целом это даже не называется операцией, это процедура. Там не делают открытого разреза, производят манипуляции через два небольших прокола.
У меня тоже такое было. Сама процедура заняла где-то минут сорок, после чего я пошёл домой. Возобновил подготовку к очередному марафону на восьмой день.
https://m.sports.ru/tennis/blogs/3245874.html?comment_id=10764320%C2%A6post%C2%A63245874
Но существует опасность рецидива, а там и крестов.
В футболе через месяц уже играют.
Кстати, операция малоинвазивная.