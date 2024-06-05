Джокович перенес операцию на колене. Он пропустит минимум три недели

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович перенес артроскопическую операцию на правом колене, сообщает SportKlub.

По информации источника, восстановление займет минимум три недели. Скорее всего, серб пропустит «Уимблдон», но успеет восстановиться к Олимпиаде.

Напомним, Джокович получил травму в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» против Франсиско Серундоло.