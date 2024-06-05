Джокович перенес операцию на колене. Он пропустит минимум три недели

Теги Новак Джокович травмы Уимблдон Ролан Гаррос ATP Олимпийский теннисный турнир Теннис

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович перенес артроскопическую операцию на правом колене, сообщает SportKlub.

По информации источника, восстановление займет минимум три недели. Скорее всего, серб пропустит «Уимблдон», но успеет восстановиться к Олимпиаде.

Напомним, Джокович получил травму в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» против Франсиско Серундоло.

26 комментариев
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Ответ igorzid
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
Фриц успел после такой травмы к УИму восстановиться
+17
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+17
Здоровья и скорейшего восстановления, LegeND No1e!
+24
-9
+15
Давай, дорогой, не сдавайся. Наши сердца с тобой.
+14
-3
+11
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
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-1
+9
Ответ VaD
Нет, конечно. Это из той же серии, что и победа на АО с 3-сантиметровым разрывом мышц.
Вамосам рассказывать про невозможное только ...)
+9
-1
+8
GOATу здоровья
+8
-2
+6
Ответ igorzid
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
Нормально, там делают два маленьких надреза, в одну мини-видеокамеру, во вторую щипцы, удаляют кусок порванного мениска и все
Через пару часов после операции на ногу уже можно наступать
Вот если бы порвал передне-крестообразную связку (ПКС), тогда бы zhопа была бы, минимум на 3-4 месяца, а то и больше
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Прям мгновенно сделали... Такое ощущение, что не вчера эта проблема появилась и про нее знали, поэтому и весной играл мало. Но надеялся, что повезёт. Странно, что играл без тейпа или компрессионника
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-1
+3
Ответ igorzid
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
Нет, конечно. Это из той же серии, что и победа на АО с 3-сантиметровым разрывом мышц.
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+2
В общем, операцию Нолику судя по всему делал дядя.
+2
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+2
Ответ igorzid
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
===при такой травме три недели восстановления это разве нормально?===
Абсолютно. Зависит, конечно, от характера и размера разрыва. Но в общем и целом это даже не называется операцией, это процедура. Там не делают открытого разреза, производят манипуляции через два небольших прокола.
У меня тоже такое было. Сама процедура заняла где-то минут сорок, после чего я пошёл домой. Возобновил подготовку к очередному марафону на восьмой день.
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Ответ igorzid
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
Уже три раза писал:

https://m.sports.ru/tennis/blogs/3245874.html?comment_id=10764320%C2%A6post%C2%A63245874
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Ответ Eugenie Nation
Величайше ты пиковал на ветке
Величайше Саша Зверев вышвырнул TUEвого симулянта в 1м круге.
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Дай бог скорейшего выздоровления этому спортсмену, чье сердце на пол планеты земля! Надеюсь этот великий человек нас ещё порадует трофеями! Наши сердца с тобой!
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Надеюсь легенда восстановится к олимпиаде.
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А был ли мальчик (операция)?
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Давай, Новак, выздоравливай.
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Главное не форсировать! Чтобы выиграть ещё турниры в этом году
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Ничё се как у них быстро всё..😯 тут те сразу и МРТ и на следующий день операция..👌
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Ответ igorzid
Я прошу прощения, при такой травме три недели восстановления это разве нормально?
Можно успеть.
Но существует опасность рецидива, а там и крестов.
В футболе через месяц уже играют.
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Когда Фед травмировал мениск, пропустил около полутора месяцев (операцию сделал в начале февраля, вернуться планировал в Майами; снялся по другой причине). Сезон он тогда завершил досрочно.
Кстати, операция малоинвазивная.
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жаль, что два шлема идут практически без перерыва между ними
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