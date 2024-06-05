Агент Зайнутдинова об интересе клубов РПЛ: «Мы не рассматриваем эти варианты, мечта Бахтиера – играть в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», у него долгосрочный контракт»

Агент Бахтиера Зайнутдинова заявил, что игрок не планирует возвращение в Мир РПЛ.

Ранее появилась информация, что « » договорился о трансфере Зайнутдинова с « », однако переговоры с самим футболистом продолжаются.

«Я уже говорил, что из , « » и « » на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты.

У Зайнутдинова приоритет – остаться в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», так как у него долгосрочный контракт. Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе», – сказал агент защитника Евгений Новиков.