Агент Зайнутдинова об интересе клубов РПЛ: «Мы не рассматриваем эти варианты, мечта Бахтиера – играть в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», у него долгосрочный контракт»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы агенты Бахтиер Зайнутдинов Чемпионат.com Футбол

Агент Бахтиера Зайнутдинова заявил, что игрок не планирует возвращение в Мир РПЛ.

Ранее появилась информация, что «Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем», однако переговоры с самим футболистом продолжаются.

«Я уже говорил, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты.

У Зайнутдинова приоритет – остаться в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», так как у него долгосрочный контракт. Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе», – сказал агент защитника Евгений Новиков.

18 комментариев
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«Я уже говорил, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» на нас никто не выходил..»
А Зенит вышел.
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СЭ не врет никогда -:)
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Галя, у нас отмена!
Срочно всем переобуваться на:
"Ахахаха, молоцей Баха, послал газовых".
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Я вообще удивляюсь:
Смотрел игры ЦСКА в ЛЧ после 2017 года – как будто дворовая команда играла. А теперь Ахметов в цене, Зайнутдинов в цене, Тикнизяна в Локо забрали. Неужто действительно уровень по нынешним меркам?
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Ну и славно.
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Изидор вот тоже хотел перейти в Европу. В итоге перешёл в Зенит и доволен. Тоже Европа же.
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Глупые понты - попасть в клуб, базирующийся в европейской части Стамбула, чтобы потом всем гордо заявлять, что приоритет "остаться в европе". Хотя мог бы играть и развивать талант в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Как он ловко отвечает то
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Опять СЭ пулю пустил,да не может быть,😁
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Значит ли это, что Соболев в Зените - решенное дело?
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Интересно, попадут ли (((журналисты))) хоть в раз в цель с своими (((инсайдами)))
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Инсайдеры : Ну что бы такого написать так, чтобы потом опровергли, но при этом сохранять интригу)
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Ответ Metalloid
Пока не послал, но если пошлёт, то молодец. В зените играть - себя не уважать.
Правильно. Получать достойную зарплату и выигрывать титулы - позорно.
Не позорно получать копейки и играть на первенстве водокачки.
Главное - не перепутайте.
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Ответ schwein
Галя, у нас отмена! Срочно всем переобуваться на: "Ахахаха, молоцей Баха, послал газовых".
Самое стремное, что спортц фейковую новость не удаляет)))
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Ответ schwein
Правильно. Получать достойную зарплату и выигрывать титулы - позорно. Не позорно получать копейки и играть на первенстве водокачки. Главное - не перепутайте.
Не позорно - получать достойную зарплату в московских клубах и не претендовать ни на какие титулы, кроме воображаемого чемпионата Москвы среди клубов РПЛ!
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Ответ egorov.bsp
Самое стремное, что спортц фейковую новость не удаляет)))
Спортс никогда не удаляет новости. Просто потому что они сами новости не создают, а цитируют чужие. а потом если что, "мотороллер не мой, я просто разместил объяву"
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