Агент Зайнутдинова об интересе клубов РПЛ: «Мы не рассматриваем эти варианты, мечта Бахтиера – играть в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», у него долгосрочный контракт»
Агент Бахтиера Зайнутдинова заявил, что игрок не планирует возвращение в Мир РПЛ.
Ранее появилась информация, что «Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем», однако переговоры с самим футболистом продолжаются.
«Я уже говорил, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты.
У Зайнутдинова приоритет – остаться в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», так как у него долгосрочный контракт. Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе», – сказал агент защитника Евгений Новиков.
А Зенит вышел.
Срочно всем переобуваться на:
"Ахахаха, молоцей Баха, послал газовых".
Смотрел игры ЦСКА в ЛЧ после 2017 года – как будто дворовая команда играла. А теперь Ахметов в цене, Зайнутдинов в цене, Тикнизяна в Локо забрали. Неужто действительно уровень по нынешним меркам?
Не позорно получать копейки и играть на первенстве водокачки.
Главное - не перепутайте.