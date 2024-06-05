Ямаль – лучший молодой игрок по версии Golden Boy на данный момент. Гарначо – 3-й, Заир-Эмери, Йоро, Майну, Кубарси, Льюис – в топ-10, Гюлер – 19-й

Теги Бавария Лилль ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Савио Жирона Golden Boy Арда Гюлер Гави Рико Льюис Уоррен Заир-Эмери Александар Павлович Жоау Невеш Алехандро Гарначо Кобби Майну Лени Йоро Витор Роке Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Россияне не вошли в обновленный топ-100 лучших молодых игроков от Golden Boy.

Напомним, в апреле в рейтинг входили Никита Салтыков и Сергей Пиняев.

Модель Golden Boy Index оценивает выступления футболистов в период с 3 октября 2023 года по 19 мая 2024-го. Рейтинг будут обновлять ежемесячно до октября 2024-го, когда и будет объявлен победитель.

В рейтинг попадают игроки не старше 2004 года рождения, выступающие 25 лучших лигах Европы.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Жоау НевешБенфика»);

3. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»);

4. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

5. Лени Йоро («Лилль»);

6. Савио («Жирона»);

7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

8. Пау Кубарси («Барселона»);

9. Александар Павлович («Бавария»);

10. Рико Льюис («Манчестер Сити»).

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер занимает 19-е место, Гави расположился на 20-й строчке, Витор Роке – на 50-й.

 

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Max Maximus
Пиар сработал на ура :) Через пару лет будут давать Золотые Мячи за голы Эйбарам и Осасунам 😅
Какой пиар? 16 летний парень буквально тащил Барсу в половине матчей сезона. Аналогичных примеров в других лигах в этом сезоне я не заметил.
+20
-10
+10
смешно
+20
-12
+8
Ответ Okaka
смешно
Что конкретно Вам смешно?
То что этот паренек за барсу бегает и поэтому его не может быть даже в первых 200-а лучших , по версии хейтеров?
Не вижу никого лучше из представленного списка в первой десятке. За первое место могли бы поспорить только Ямаль, Заир Эмери и Невеш, из тех кто тут рейтинге первой десятки
+12
-7
+5
Ответ Max Maximus
Пиар сработал на ура :) Через пару лет будут давать Золотые Мячи за голы Эйбарам и Осасунам 😅
Ямалю 16 лет, вообще не важно кому он забивает в таком возрасте, важно что он вообще играет в основе Барсы и тащит в половине матчей.
+4
-1
+3
Ответ Okaka
смешно
Хейтерня тут как тут)
Ямаль объективно сильнейший тинейджер планеты играющий в большом топ-клубе прямо сейчас.
+10
-9
+1
Ответ Ллб
Что конкретно Вам смешно? То что этот паренек за барсу бегает и поэтому его не может быть даже в первых 200-а лучших , по версии хейтеров? Не вижу никого лучше из представленного списка в первой десятке. За первое место могли бы поспорить только Ямаль, Заир Эмери и Невеш, из тех кто тут рейтинге первой десятки
Да кому ты объясняешь. Как всегда, он не нашел в топ 100 ни одного воспитанника Реала, вот и пускает желчь.
+2
-1
+1
Ответ Okaka
смешно
Смени ник, может будет проще)
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Савио в чемпионате:9 голов + 10 ассистов Ямаль:5 голов + 5 ассистов В личных встречах деклассирование барсы.Этот рейтинг позор,как и другие липовые награды Ламаля
Савио 20 лет, а Ямалю 16
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Шиянов
Коул Палмер
Ему 22.
+2
-1
+1
Ответ Козявки Терри
Где тащил? Использовал один момент, транжирил около 5-и. Поэтому и многие клубы не ставят в основной состав 16-летних игроков, потому что они были бы такими же транжирами как Ямаль.
Это бред человека, который не смотрел матчи Барсы. Да и так без пруфов можно про любого игрока написать.
По факту он игрок с очень высоким кпд. А транжира моментов это про Рафинью скорее.
+2
-1
+1
Ответ Iamliam
Представляю как бы обтекали тут сливоглоры, если бы такой игрок был бы у них, везде бы писали что он должен получить ЗМ) А пока им приходиться тратить по 100млн на трансфер или подписные бонусы, чтобы подписать сильных игроков. Таланты Барсы еще выстрелят вот увидите!
Они там на какого-то Франа все наяривают, которого в глаза никто не видел:)))
0
0
0
Ответ Iamliam
Представляю как бы обтекали тут сливоглоры, если бы такой игрок был бы у них, везде бы писали что он должен получить ЗМ) А пока им приходиться тратить по 100млн на трансфер или подписные бонусы, чтобы подписать сильных игроков. Таланты Барсы еще выстрелят вот увидите!
А реально, в чем сущность реала?:)) Никакой самоидентификации:)) Купить наемника за 100+, на деньги взятые в кредит и за этих африканцев топить:)) Неудивительно что в основном за наш реал кочевые народы из стран третьего мира болеют:)) Им просто показали в газатенке когда-то, что риал там какие-то чашки взял, они и стадом стали поддерживать клуб, и даже казалось бы адекватные якобы тру фены типа Бланки до сих пор на вопрос о позорном голе рамоса в 2016м с метрового офсайда отводят стыдливо в сторону глаза:)) риал это позор, позор который не смыть никогда:)
0
0
0
Ответ Iamliam
Какой пиар? 16 летний парень буквально тащил Барсу в половине матчей сезона. Аналогичных примеров в других лигах в этом сезоне я не заметил.
Им бесполезно объяснять что-либо )
0
0
0
Ответ Иван Чеховъ
Ахахахахаха))) И куда он её притащил? Из-за Хави Рафинья сыглал минут меньше, чем Алехандро Бальде. У Рафиньи 2000 минут и 10+13. У Бальде 3000 минут 7+10. Вот это тащер. Просто занимал весь сезон место более сильного и опытного игрока. А потом я должен слышать бред про финансы помощь из Ла Массии.
Если бы ты матчи смотрел ты бы такую чушь не писал. Сравнивать статистику любой дурак может. Но по факту, Рафинья в этом сезоне порол 4 из 5 моментов, а Ямаль играл с очень высоким кпд, много создавал для партнеров и сам забивал. В 16 лет.
+1
-1
0
Ответ Козявки Терри
Ему 22.
Аналогия понятна
0
0
0
Ответ umahanov87
Смешно, что он во всех рейтингах первый. Он не смотрится таковым по уровню игры. Например, удара у него нет от слова совсем, постоянно бьет по воробьям
ахахаха Не благодари)
https://youtu.be/joa34UfRzGs?t=70
0
0
0
Ответ Iamliam
Хейтерня тут как тут) Ямаль объективно сильнейший тинейджер планеты играющий в большом топ-клубе прямо сейчас.
Смешно, что хейтерня , сейчас, Вас люто заминусует и будет писать про любого игрока из списка , что он сильнее Ямаля , лишь бы это был не игрок барсы. В их вселенной, даже ( прости господи) Гарначо сильнее Ямаля
+1
-1
0
Представляю как бы обтекали тут сливоглоры, если бы такой игрок был бы у них, везде бы писали что он должен получить ЗМ)
А пока им приходиться тратить по 100млн на трансфер или подписные бонусы, чтобы подписать сильных игроков.
Таланты Барсы еще выстрелят вот увидите!
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий