Ямаль – лучший молодой игрок по версии Golden Boy на данный момент. Гарначо – 3-й, Заир-Эмери, Йоро, Майну, Кубарси, Льюис – в топ-10, Гюлер – 19-й

Россияне не вошли в обновленный топ-100 лучших молодых игроков от Golden Boy.

Напомним, в апреле в рейтинг входили Никита Салтыков и Сергей Пиняев.

Модель Golden Boy Index оценивает выступления футболистов в период с 3 октября 2023 года по 19 мая 2024-го. Рейтинг будут обновлять ежемесячно до октября 2024-го, когда и будет объявлен победитель.

В рейтинг попадают игроки не старше 2004 года рождения, выступающие 25 лучших лигах Европы.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. («Барселона»);

2. (« »);

3. («Манчестер Юнайтед»);

4. Уоррен Заир-Эмери (« »);

5. Лени Йоро («Лилль»);

6. Савио («Жирона»);

7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

8. Пау Кубарси («Барселона»);

9. Александар Павлович («Бавария»);

10. Рико Льюис («Манчестер Сити»).

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер занимает 19-е место, Гави расположился на 20-й строчке, Витор Роке – на 50-й.