Ямаль – лучший молодой игрок по версии Golden Boy на данный момент. Гарначо – 3-й, Заир-Эмери, Йоро, Майну, Кубарси, Льюис – в топ-10, Гюлер – 19-й
Россияне не вошли в обновленный топ-100 лучших молодых игроков от Golden Boy.
Напомним, в апреле в рейтинг входили Никита Салтыков и Сергей Пиняев.
Модель Golden Boy Index оценивает выступления футболистов в период с 3 октября 2023 года по 19 мая 2024-го. Рейтинг будут обновлять ежемесячно до октября 2024-го, когда и будет объявлен победитель.
В рейтинг попадают игроки не старше 2004 года рождения, выступающие 25 лучших лигах Европы.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Жоау Невеш («Бенфика»);
3. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»);
4. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
5. Лени Йоро («Лилль»);
6. Савио («Жирона»);
7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
8. Пау Кубарси («Барселона»);
9. Александар Павлович («Бавария»);
10. Рико Льюис («Манчестер Сити»).
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер занимает 19-е место, Гави расположился на 20-й строчке, Витор Роке – на 50-й.
То что этот паренек за барсу бегает и поэтому его не может быть даже в первых 200-а лучших , по версии хейтеров?
Не вижу никого лучше из представленного списка в первой десятке. За первое место могли бы поспорить только Ямаль, Заир Эмери и Невеш, из тех кто тут рейтинге первой десятки
Ямаль объективно сильнейший тинейджер планеты играющий в большом топ-клубе прямо сейчас.
По факту он игрок с очень высоким кпд. А транжира моментов это про Рафинью скорее.
https://youtu.be/joa34UfRzGs?t=70
А пока им приходиться тратить по 100млн на трансфер или подписные бонусы, чтобы подписать сильных игроков.
Таланты Барсы еще выстрелят вот увидите!