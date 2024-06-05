Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет, Трусова – впервые за 7

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Анна Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет.

Федерация фигурного катания России опубликовала списки сборной на сезон-2024/25.

В прошлом году олимпийская чемпионка Пекина-2022 входила в резервный состав, как и серебряный призер Игр Александра Трусова.

Щербакова впервые попала в сборную России среди девушек на сезон-2016/17, Трусова – на сезон-2017/18.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы

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48 комментариев
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Слуцкой тоже нет и ничо) У них новая жизнь.
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+23
Видимо стоит поблагодарить кого-то за дотошность в добывании такой весьма ценной инфы.
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+14
Ответ Пьяная Бестия
Слуцкой тоже нет и ничо) У них новая жизнь.
Скажи что еще Тарасовой с Родниной нету в составе сборной
+12
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+10
Родниной ещё нет🤔
+11
-2
+9
Думаю, в прошлом сезоне федра включила Аню и Сашу в резерв прежде всего для того, чтобы получать проценты с их гонораров в шоу. Ну и заодно дала знать девочкам, что, в случае чего, на соревнованиях им всегда будут рады, внутренним стартам звезды такого калибра очень пригодились бы. Но второй год подряд подобное проворачивать уже, конечно, не будут. Очевидно, девочки закончили со спортом и у них уже другая жизнь, пора освободить эти места для тех, кто заслуживает их прямо сейчас.
+7
0
+7
Ответ Юра Плисецкий
Причем здесь международные старты? Тутберидзе когда-то говорила в интервью японцам, что Аня любит фигурное катание.
Так она его и не бросала. Тренируется в свое удовольствие, катается в шоу
+9
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+7
Ответ Olga.t
Всё логично. Девочки выбрали шоу, "и сия пучина поглотила их"... Нет мотивации тренироваться дальше, надо учиться, находить новые пути развития. Жизнь продолжается, в ней столько нового и интересного.
дело не в том что нет мотивации,дело в том что это бессмысленно,на олимпиаду они уже скорее всего не попадут (саша)а Аня собрала олимпийское золото,стала чемпионкой Европы ,чемпионка мира, больше я думаю ей ничего не нужно не зачем
дело в том что мы не выступаем на международной арене
+9
-3
+6
Бутырской тоже нет и нечего все живы здоровы
+6
-1
+5
Ответ Al561
С какой целью вообще сейчас собирать сборную России, если нет международных стартов? Только чтоб деньги по бухгалтерии провести?
Сборная никогда не была подвязана к международным стартам, это просто список фигуристов, которые будут получать финансирование в текущем сезоне. Состав на ЧЕ, ЧМ и ОИ определялся по результатам ЧР, и туда вполне можно было отобраться даже без прописки в сборной.
+4
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+4
Да, к Карпину сейчас много вопросов..
+4
0
+4
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
дело не в том что нет мотивации,дело в том что это бессмысленно,на олимпиаду они уже скорее всего не попадут (саша)а Аня собрала олимпийское золото,стала чемпионкой Европы ,чемпионка мира, больше я думаю ей ничего не нужно не зачем дело в том что мы не выступаем на международной арене
Это и есть отсутствие мотивации.
+6
-2
+4
Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
я спросила потому что там указаны 2 девочки а вы назвали только одну, а по поводу вашего комментария по крайней мере она олимпийская чемпионка понесла Россия золото и имела право быть в сборной
+7
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+3
Ответ Честный контроль
Логично. В сборную страны должны входить фигуристки!
извините, но они тоже фигуристки да они уже не выступают, но они фигуристки
+5
-2
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Впервые за сколько лет в сборную не вошла Туктамышева?
+5
-2
+3
Всё логично.
Девочки выбрали шоу, "и сия пучина поглотила их"...
Нет мотивации тренироваться дальше, надо учиться, находить новые пути развития. Жизнь продолжается, в ней столько нового и интересного.
+7
-4
+3
Ответ Александр Кудрявцев
Скажи что еще Тарасовой с Родниной нету в составе сборной
скажу)
+4
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+3
Интересно, сколько лет Туктик была в сборной
+4
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Ну что же делать...Время не стоит на месте, опять идёт смена поколений. Но Аню и Сашу будут помнить еще очень долго. Новому составу удачи.
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С какой целью вообще сейчас собирать сборную России, если нет международных стартов?
Только чтоб деньги по бухгалтерии провести?
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Очевидно, к соревнованиям не готовится, нет в сборной.
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Ответ Железная Леди
Комментарий удален пользователем
алина забрала, но и аня во взрослом сезоне тоже, она че -2022, чм-2021, оч-2022, и чемпионка России
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Ответ King_bez_ice
Интересно, сколько лет Туктик была в сборной
Рекордно много, и всегда выступала🌹
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Теперь они Федерации ничего не должны и могут делать что хотят. И это хорошо.
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Ответ Александр Кудрявцев
А не чего что Трусова и Щербакова всё закончили выступать.🫤🫤🫤
извините за такой нескромный вопрос, но...у вас болезнь на эти смайлики?"🫤🫤🫤" или может вы зависимы ?? просто вы их везде ставите.
+4
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А где вообще сборная выступать собирается, чемпионат СНГ???
+2
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А не чего что Трусова и Щербакова всё закончили выступать.🫤🫤🫤
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Какая сборная!? Они закончили выступать как спортсмены!
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Ответ taisiahajrullina@gmail.com
извините, но они тоже фигуристки да они уже не выступают, но они фигуристки
Вы для себя уже решите наконец, они действующие фигуристки которые могут помочь сборной своими выступлениями или уже бывшие фигуристки )
Руководство сборной для себя уже решило. Дело за Вами )
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Ответ taisiahajrullina@gmail.com
они фигуристки- бывшие фигуристки, но фигуристки боже мой
Девушка, вы кажется очень далеки от спорта. Девченки несомненно заслуженные фигуристки! Слава им и почет.Но задайте себе вопрос, зачем в сборной страны БЫВШИЕ фигуристки?
Меня иногда поражает нелогичность логики мышления некоторых комментаторов.
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0
Ответ Честный контроль
Девушка, вы кажется очень далеки от спорта. Девченки несомненно заслуженные фигуристки! Слава им и почет.Но задайте себе вопрос, зачем в сборной страны БЫВШИЕ фигуристки? Меня иногда поражает нелогичность логики мышления некоторых комментаторов.
Фигня какая. Они уже не спортсменки, но фигуристками быть не перестают.
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