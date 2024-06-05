Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет, Трусова – впервые за 7
Анна Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет.
Федерация фигурного катания России опубликовала списки сборной на сезон-2024/25.
В прошлом году олимпийская чемпионка Пекина-2022 входила в резервный состав, как и серебряный призер Игр Александра Трусова.
Щербакова впервые попала в сборную России среди девушек на сезон-2016/17, Трусова – на сезон-2017/18.
В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы
дело в том что мы не выступаем на международной арене
Девочки выбрали шоу, "и сия пучина поглотила их"...
Нет мотивации тренироваться дальше, надо учиться, находить новые пути развития. Жизнь продолжается, в ней столько нового и интересного.
Только чтоб деньги по бухгалтерии провести?
Руководство сборной для себя уже решило. Дело за Вами )
Меня иногда поражает нелогичность логики мышления некоторых комментаторов.