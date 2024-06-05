Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет, Трусова – впервые за 7

Анна Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет.

Федерация фигурного катания России опубликовала списки сборной на сезон-2024/25.

В прошлом году олимпийская чемпионка Пекина-2022 входила в резервный состав, как и серебряный призер Игр Александра Трусова.

впервые попала в сборную России среди девушек на сезон-2016/17, Трусова – на сезон-2017/18.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы