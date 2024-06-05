Слушания по делу о 115 нарушениях «Сити» начнутся в ноябре и продлятся 6 недель в закрытом режиме

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Слушания по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» пройдут осенью.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 

Слушания по этому делу начнутся в ноябре этого года и будут длиться около 6 недель, пишет Daily Mail. Заседания будут проходить в закрытом режиме.

«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП

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36 комментариев
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Если существует хоть капля справедливости в Англии, то должны отправить клуб этих мутных арабов в шип
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Если они невиновны, тогда почему платят штраф? (с) Жозе Моуриньо
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Надеюсь клуб с величайшей историей, окажется наконец на своем месте. Во 2 девизионе.
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в Эвертоне напряглись, сколько очков штрафа теперь с них спишут )
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Ответ xQcoW
Если существует хоть капля справедливости в Англии, то должны отправить клуб этих мутных арабов в шип
расформировать
+9
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+5
Слушания в закрытом режиме - чтобы МанСити мог договориться ?
+6
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Опять какое то затягивание непонятное. По уму все это еще до августа надо сделать. Чтобы они уже след сезон начинали в Чемпионшипе и были исключены из ЛЧ.
Наивно верить что Сити получит какое-либо наказание в этой истории
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Опять какое то затягивание непонятное. По уму все это еще до августа надо сделать. Чтобы они уже след сезон начинали в Чемпионшипе и были исключены из ЛЧ.
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В CAS потом судебное разбирательство еще на два-три года.
+5
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Ответ xQcoW
Если существует хоть капля справедливости в Англии, то должны отправить клуб этих мутных арабов в шип
Как раз к рождеству слушания закончат, а на оплаченные штрафы или растасканный шейхский проект АПЛ рождественские подарочки дюжине клубов сможет раздать
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Аккурат к Рождеству закончат. Вопрос только в том, кому будет подарок - фанатам Сити или всем остальным?)
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Трепещи, Эвертон!
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Будет самый жестокий штраф. снимут с команды 6-8 очков и штраф 1 млн. Все довольны, все расходятся. Сити вновь становится чемпионом на два очка опережая Арсенал.
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Думаю договорятся. Сити снимет свой встречный иск, эти свой. Может штраф будет или запрет на регистрацию. Думаю самое страшное снимут очков 10 для Сити это ничто. Все равно в тройке будут. Сити это не только ФК. Это огромная инфраструктура и куча рабочих мест и никто в здравом уме рушить это не будет.
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Когда уже проведут расследование с шубой Суркиса, и отправят маню за лихие 90е в EFL 2:)))
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Судья - Гвардиоле: "Тебя посодют! А ты не воруй!"
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А по итогу очки снимут с эвертона
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Ничего с ними не будет, пока. Вот когда Пеп и все заёздные игроки разбегутся, тогда и накажут по полной, но не раньше
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6 недель будут арабские деньги пересчитывать на своих счетах.
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Как раз истекает контракт пепа, когда вынесут решение
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Видимо аукцион будет. А че скрывать, если все честно.
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