Слушания по делу о 115 нарушениях «Сити» начнутся в ноябре и продлятся 6 недель в закрытом режиме

Слушания по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» пройдут осенью.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Слушания по этому делу начнутся в ноябре этого года и будут длиться около 6 недель, пишет Daily Mail. Заседания будут проходить в закрытом режиме.

«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП