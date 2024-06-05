Экс-помощник Наваса подал жалобу в прокуратуру на вратаря. Он работал по 90 часов в неделю за 3200 евро в месяц наличными и жил в подвале без окон

Бывший работник Кейлора Наваса пожаловался на ненадлежащие условия труда.

Бывший помощник Наваса, работавший на костариканца в течение 20 месяцев, обратился в прокуратуру Версаля с жалобой на экс-вратаря « ».

По его словам, он работал без контракта по девяносто часов в неделю и получал 3200 евро в месяц наличными. В качестве жилья предложил ему сырой подвал без окон.

Кроме того, Навас не зарегистрировал сотрудника в системе социального обеспечения Франции. «Мы не работаем по французским законам. Мы работаем по моим правилам. Без французского контракта. Я буду платить наличными», – говорил голкипер.

Адвокат заявителя сравнил условия труда, предложенные Навасом, с современным рабством. «Даже если ты звезда футбола, ты не имеешь права освободить себя от всех правил», – заявил юрист.