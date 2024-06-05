Экс-помощник Наваса подал жалобу в прокуратуру на вратаря. Он работал по 90 часов в неделю за 3200 евро в месяц наличными и жил в подвале без окон
Бывший работник Кейлора Наваса пожаловался на ненадлежащие условия труда.
Бывший помощник Наваса, работавший на костариканца в течение 20 месяцев, обратился в прокуратуру Версаля с жалобой на экс-вратаря «ПСЖ».
По его словам, он работал без контракта по девяносто часов в неделю и получал 3200 евро в месяц наличными. В качестве жилья Кейлор предложил ему сырой подвал без окон.
Кроме того, Навас не зарегистрировал сотрудника в системе социального обеспечения Франции. «Мы не работаем по французским законам. Мы работаем по моим правилам. Без французского контракта. Я буду платить наличными», – говорил голкипер.
Адвокат заявителя сравнил условия труда, предложенные Навасом, с современным рабством. «Даже если ты звезда футбола, ты не имеешь права освободить себя от всех правил», – заявил юрист.
Оплата - точно не рабская
я конечно не говорю что Навас святой, но чувака же это устраивало полтора года
с учётом того, что во франции средняя зарплата после вычета налогов составляет 2400 евро (данные за 2023 год) и это мы не считаем аренду жилья ( в париже она в среднем составляет 30 евро/квадрат в месяц).
и в итоге мы получаем, что данный гражданин жил ну не прямо-таки плохо.
какие же все таки мерзкие люди бывают, рассчитывая разбогатеть на заяве на футболиста.. для меня это то же самое, что дулают проституки, обвиняя футболистов в изнасиловании
Но условия жилья по описанию да, не очень
Что бы после налогов получать 3200, надо примерно 5800 до налогов получать