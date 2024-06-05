Экс-помощник Наваса подал жалобу в прокуратуру на вратаря. Он работал по 90 часов в неделю за 3200 евро в месяц наличными и жил в подвале без окон

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Кейлор Навас Футбол

Бывший работник Кейлора Наваса пожаловался на ненадлежащие условия труда.

Бывший помощник Наваса, работавший на костариканца в течение 20 месяцев, обратился в прокуратуру Версаля с жалобой на экс-вратаря «ПСЖ». 

По его словам, он работал без контракта по девяносто часов в неделю и получал 3200 евро в месяц наличными. В качестве жилья Кейлор предложил ему сырой подвал без окон.

Кроме того, Навас не зарегистрировал сотрудника в системе социального обеспечения Франции. «Мы не работаем по французским законам. Мы работаем по моим правилам. Без французского контракта. Я буду платить наличными», – говорил голкипер. 

Адвокат заявителя сравнил условия труда, предложенные Навасом, с современным рабством. «Даже если ты звезда футбола, ты не имеешь права освободить себя от всех правил», – заявил юрист.

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44 комментария
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Ответ Aleksey Yashin
Условия - совершенно точно нечеловеческие Оплата - точно не рабская
Если он получал 3200 на руки налом, то налоги с них, видимо, не платил. Вполне нормальная зарплата. Насчёт жилья и 90 часов в неделю да, жесть какая-то
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0
+21
А кто согласился на такие условия-то?
+24
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+20
Условия - совершенно точно нечеловеческие
Оплата - точно не рабская
+22
-3
+19
Ответ Вася Жучкин
Если он получал 3200 на руки налом, то налоги с них, видимо, не платил. Вполне нормальная зарплата. Насчёт жилья и 90 часов в неделю да, жесть какая-то
13 часов работы в день, но так полагаю вагоны не разгружал, и в офисе целый день не сидел, а как работодатель свалил с Парижа, источник дохода пропал и конечно в суд.
я конечно не говорю что Навас святой, но чувака же это устраивало полтора года
+19
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+18
Хорошо, что хотя бы Мбаппе смогли вызволить из ПСЖ
+12
0
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ну давайте начнём с того, что он получал 3200 налом. никаких налогов с них он не платил ( он может достигать 45%) + навас ему дал жильё (опять же бесплатно).
с учётом того, что во франции средняя зарплата после вычета налогов составляет 2400 евро (данные за 2023 год) и это мы не считаем аренду жилья ( в париже она в среднем составляет 30 евро/квадрат в месяц).
и в итоге мы получаем, что данный гражданин жил ну не прямо-таки плохо.
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А кем он работал то?)
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Если его не устраивали условия зачем тогда работал, в рабстве был чтоли
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Жильё, если не нравилось, мог себе другое снять. 90 часов... явно не в кандалах работал, мог уйти, если что-то не устраивало. Налоги не платил, лавэшку мутил, пока Навас не свалил. Так что работничек - тот ещё прохиндей.
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Сюжет фильма "Паразиты"
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Ответ erema.k_1991@mail.ru
Я конечно не защищаю Кейлора, но зачем ты тогда соглашался на эти условия? Тем более платили тебе исправно, 3200 евро в неделю даже по европейским меркам хорошая зарплата
то есть в месяц
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Ответ Yavich
Готов занять его должность за такую же з/п ))
90 часов в неделю долго не протянешь)
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так он на цепи был и его заставляли работать, или все-таки он сам согласился на эти условия?
какие же все таки мерзкие люди бывают, рассчитывая разбогатеть на заяве на футболиста.. для меня это то же самое, что дулают проституки, обвиняя футболистов в изнасиловании
+4
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Готов занять его должность за такую же з/п ))
+3
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Если он работал без контракта, что что его держало в течении 20 месяцев в таких условиях?
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Нехорошо получилось, товарищ Навас! Не дело притеснять рабочий класс, добавьте немного зарплату и окна вставьте, ну что вы в самом деле!!!✊
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Ответ Shumi-jr
У французов дикие налоги Что бы после налогов получать 3200, надо примерно 5800 до налогов получать
Это же для тех кто в год больше миллиона евро зарабатывает, разве не так?
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Не оправдываю Наваса, но этот работяга тоже хорош, раньше его всё устраивало: зарплата, видимо налоги он не платил, халявное жилье, а теперь просто решил бабла срубить
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это в чем он ему помогал, что столько времени занимало? да и жильем обеспечивать работодатель его не обязан
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"А ещё заставлял ходить в футболке Реала, хотя знал что я с детства за Барселону"
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Чего не уволился тогда?
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Завёл себе раба
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А что мешало сразу уйти?))))
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Ответ Syndycate
А кем он работал то?)
Сплинтером, обучал черепашек Парижа.
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Ответ Syndycate
А кем он работал то?)
Навасу спину чесал
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Я конечно не защищаю Кейлора, но зачем ты тогда соглашался на эти условия? Тем более платили тебе исправно, 3200 евро в неделю даже по европейским меркам хорошая зарплата
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Ответ Shumi-jr
У французов дикие налоги Что бы после налогов получать 3200, надо примерно 5800 до налогов получать
Так он получал 3200 чистыми судя по описанию. Наличкой на руки "не по французским законам". Наверное Навас мог ему и 5800 платить, но это уже другой вопрос. Вот если бы 3200 до налогов - это, конечно, мало
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Кстати, учитывая деньги на руки (net, де факто, без налогов, пенсионных и проч), сумма нормальная.

Но условия жилья по описанию да, не очень
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Ответ Вася Жучкин
Если он получал 3200 на руки налом, то налоги с них, видимо, не платил. Вполне нормальная зарплата. Насчёт жилья и 90 часов в неделю да, жесть какая-то
У французов дикие налоги
Что бы после налогов получать 3200, надо примерно 5800 до налогов получать
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Там наверное подвал как наш средний люкс
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