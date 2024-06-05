Спонсора «Ливерпуля» подозревают в поддержке террористов.

В документах, поданных в суд Нью-Йорка, утверждается, что британский банк Standard Chartered в период с 2008 по 2013 год провел тысячи транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов в нарушение санкций против Ирана.

Независимый эксперт выявил операции на сумму 9,6 миллиарда долларов с физическими лицами и компаниями, которые, по мнению правительства США, финансируют террористические группировки, включая «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»*.

В частности, утверждается, что банк содействовал 73 транзакциям для подставной гамбийской компании, принадлежащей финансисту «Хезболлы» Мохаммаду Ибрагиму Баззи.

Банк дважды признавался в нарушении санкций против Ирана и других стран – в 2012 и 2019 году – но не признал, что проводил транзакции для террористических организаций.

В компании заявили, что уверены, что суд отклонит новый иск.

Standard Chartered является титульным спонсором « ». Стороны сотрудничают с 2010 года.

* – запрещенные в России террористические организации.