Спонсора «Ливерпуля» Standard Chartered обвинили в поддержке террористов. Банк провел транзакции на 9,6 млрд долларов с лицами, финансирующими «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»*
Спонсора «Ливерпуля» подозревают в поддержке террористов.
В документах, поданных в суд Нью-Йорка, утверждается, что британский банк Standard Chartered в период с 2008 по 2013 год провел тысячи транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов в нарушение санкций против Ирана.
Независимый эксперт выявил операции на сумму 9,6 миллиарда долларов с физическими лицами и компаниями, которые, по мнению правительства США, финансируют террористические группировки, включая «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»*.
В частности, утверждается, что банк содействовал 73 транзакциям для подставной гамбийской компании, принадлежащей финансисту «Хезболлы» Мохаммаду Ибрагиму Баззи.
Банк дважды признавался в нарушении санкций против Ирана и других стран – в 2012 и 2019 году – но не признал, что проводил транзакции для террористических организаций.
В компании заявили, что уверены, что суд отклонит новый иск.
Standard Chartered является титульным спонсором «Ливерпуля». Стороны сотрудничают с 2010 года.
* – запрещенные в России террористические организации.
Сколько раз подрывали пердаки, фанатам других клубов🤣
А терроризм в любых его проявлениях отвратителен. Атака на мирных россиян в Крокусе, взрывы в метро, нападение на Израиль в октябре, захваты школы в Беслане — все это одно, главный враг нашей цивилизации
добавить несколько негров, трансов и каких то еще "ущемленных" в руководящий штаб, и им бы тогда премию вручили - "самый демократичный банк мира"