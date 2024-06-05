Спонсора «Ливерпуля» Standard Chartered обвинили в поддержке террористов. Банк провел транзакции на 9,6 млрд долларов с лицами, финансирующими «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»*

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия деньги Футбол

Спонсора «Ливерпуля» подозревают в поддержке террористов.

В документах, поданных в суд Нью-Йорка, утверждается, что британский банк Standard Chartered в период с 2008 по 2013 год провел тысячи транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов в нарушение санкций против Ирана.

Независимый эксперт выявил операции на сумму 9,6 миллиарда долларов с физическими лицами и компаниями, которые, по мнению правительства США, финансируют террористические группировки, включая «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»*.

В частности, утверждается, что банк содействовал 73 транзакциям для подставной гамбийской компании, принадлежащей финансисту «Хезболлы» Мохаммаду Ибрагиму Баззи.

Банк дважды признавался в нарушении санкций против Ирана и других стран – в 2012 и 2019 году – но не признал, что проводил транзакции для террористических организаций.

В компании заявили, что уверены, что суд отклонит новый иск.

Standard Chartered является титульным спонсором «Ливерпуля». Стороны сотрудничают с 2010 года.

* – запрещенные в России террористические организации.

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46 комментариев
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В принципе и сам Ливерпуль можно объявить террористической организацией.
Сколько раз подрывали пердаки, фанатам других клубов🤣
+55
-14
+41
Ну ладно «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду», но братишек из Талибана-то за что?
+34
-5
+29
Ответ DanielCarvalho
В принципе и сам Ливерпуль можно объявить террористической организацией. Сколько раз подрывали пердаки, фанатам других клубов🤣
Особенно гол Ориги с углового, вызвал пожар в Каталонии
+36
-10
+26
«Которые по мнению правительства США финансируют террористические группировки» это то государство, которое хочет наложить санкции на МУС из за ордера на арест верхушки Израиля?)
+25
-19
+6
Ответ #SharkTeam
Вот такие спонсоры у Ливерпуля, какой позор
Ну и какой же?
+3
0
+3
Ответ DanielCarvalho
В принципе и сам Ливерпуль можно объявить террористической организацией. Сколько раз подрывали пердаки, фанатам других клубов🤣
Boom! (c) Клопп
+5
-2
+3
Ответ QWertY
«Которые по мнению правительства США финансируют террористические группировки» это то государство, которое хочет наложить санкции на МУС из за ордера на арест верхушки Израиля?)
У американцев есть закон 2002 года с поправками 2008, по которому президент США может принимать любые меры в отношении МУС, если тот задержит американцев или их союзников (НАТО, Япония, Тайвань, Израиль, Корея). США могут даже бомбить Голландию))
+4
-2
+2
Ну а сам клуб что не объявили этим самым терористичекой организацией 🫤🫤🫤 тоже как бы малость 🤏🤏🤏 как бы был причастен
+3
-2
+1
Ответ sp.msk.86
так интересны аргументы тех, кто тебя минусуют, наверное еще формулировать мысли такие персонажи не научились
Как этот факт отменяет то, что эти организации - террористические? 2/4 таковыми считаются и в России
+1
0
+1
Отключите им свифт и нетфликс!!
+2
-1
+1
Ответ Олег Лисицын
Если по мнению фанатов Ливерпуля, игроки Сити знали, что их клуб занимается махинациями, то значит и игроки Ливерпуля знали, что спонсор их клуба Является террористической организацией?)) Получается и Сити и ЛФК надо в нон лигу сослать
Ну ты сравнил. Чистые деньги из ОАЭ и кровавые у Ливерпуля. Две большие разницы.
+1
0
+1
Так-то любые деньги кровавые. Присмотрись.
+1
0
+1
Ответ prosto D.
У американцев есть закон 2002 года с поправками 2008, по которому президент США может принимать любые меры в отношении МУС, если тот задержит американцев или их союзников (НАТО, Япония, Тайвань, Израиль, Корея). США могут даже бомбить Голландию))
пофих че они там приняли
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Там ниже кучу дебильных комментов, но давайте определим, что клуб не несет ответственность за действия спонсоров. Да, если докажут, будет некрасиво. Скорее всего спонсорский контракт разорвут.
А терроризм в любых его проявлениях отвратителен. Атака на мирных россиян в Крокусе, взрывы в метро, нападение на Израиль в октябре, захваты школы в Беслане — все это одно, главный враг нашей цивилизации
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Ответ Олег Лисицын
Реал 4 раза выкинул Ливерпуль Клоппа из плей офф
Они так часто отлетали от Реала, что даже не уследишь
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Ответ Leon Petov
Особенно гол Ориги с углового, вызвал пожар в Каталонии
Аталанта(с)
0
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Ответ DanielCarvalho
В принципе и сам Ливерпуль можно объявить террористической организацией. Сколько раз подрывали пердаки, фанатам других клубов🤣
Да и сваим фанатам тоже. Что ни игра, то валидол)
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Ответ Ебздрогыч
Ну ладно «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду», но братишек из Талибана-то за что?
Своих не бросаем.
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Ответ Роман Ахмедов
Британское правительство не обьявите спонсорами и террористами?)))
Кого и когда терроризировало британское правительство?
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Ответ Младший лейтенант
Ну и какой же?
Ливерпуль не чураются любых кровавых денег. А еще на спонсоров Сити бочку катили. А у самих-то рыльце в пушку)
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Ответ Александр Андреев
Ливерпуль не чураются любых кровавых денег. А еще на спонсоров Сити бочку катили. А у самих-то рыльце в пушку)
В принципе соглашусь, поскольку более кровавых денег, чем амеркосов, сложно найти
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Ответ sp.msk.86
так интересны аргументы тех, кто тебя минусуют, наверное еще формулировать мысли такие персонажи не научились
Забавно, то ты умеешь писать))
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Ответ QWertY
«Которые по мнению правительства США финансируют террористические группировки» это то государство, которое хочет наложить санкции на МУС из за ордера на арест верхушки Израиля?)
так интересны аргументы тех, кто тебя минусуют, наверное еще формулировать мысли такие персонажи не научились
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Это стандартная западная политика. США что ли так не делают. И вашим, и нашим 😁просто США с бритами в контрах, вот и обличают😂
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сначала прочитал млн, а оказывается млрд! О боже мой! Позор Ливерпулю! Позорный клуб! (с)
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другое дело, если бы они проводили транзакции на украину или израиль!
добавить несколько негров, трансов и каких то еще "ущемленных" в руководящий штаб, и им бы тогда премию вручили - "самый демократичный банк мира"
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Высосанная из пальца новость. Уже 4 раза пробовали эту компанию прижать, но ни разу не смогли ничего доказать.
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Как раз этот спонсор у них, с 2010 года, когда новое руководство пришло после отжатия клуба у Хикса и Жиллета.
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Ну вот) Потихоньку начинает темные делишки ФК Ливерпуль открываться. А вы говорите Сити) Дела Сити по сравнению с ФК Ливерпуль просто безобидны.
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Учитывая список организаций, можно ожидать открытия офисов в одной стране...
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