Тетюхин об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? А задницу надрать американцам при всех?»
Сергей Тетюхин высказался за участие в Олимпийских играх в Париже.
Российские спортсмены допущены к Олимпиад-2024 в нейтральном индивидуальном статусе.
— Олимпийские игры для спортсмена — это цель номер один?
— Это важно, очень важно. Сейчас идет разделение: ехать на Олимпиаду или не ехать, в каком качестве...
Надо ехать. Мое мнение — надо ехать. Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? Что они, менее русские стали? А задницу надрать американцам при всех? Пусть мы в других костюмах, пусть музыка другая играет. Ничего страшного, мы это перетерпим.
Зато мы там покажем, что мы сильные. А отсиживаться здесь, обижаться на весь мир… Можно обижаться до бесконечности. Но проходят поколения, люди, которые могут туда приехать, победить — тоже уникальный случай, вот в таком статусе.
Пусть такой статус, все равно мы все равно русские. Как бы сложно нам ни было, мы приехали, выступаем и побеждаем. Я за то, что надо ехать, — заявил олимпийский чемпион Лондона-2012 в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».
всех ненавидеть, а потом ныть про русофобию.
Подпивасы не знают, кстати. Им без флага непонятно, где наши. Подпивасы, как правило, и орут громче всех (не считая чинушей), что ехать не надо.
возможно Дефалько , Холт и иные ребята у США выйдут на пик. Но сейчас они точно не на ведущих ролях