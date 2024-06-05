Тетюхин об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? А задницу надрать американцам при всех?»

Теги Сергей Тетюхин Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Волейбол

Сергей Тетюхин высказался за участие в Олимпийских играх в Париже.

Российские спортсмены допущены к Олимпиад-2024 в нейтральном индивидуальном статусе. 

— Олимпийские игры для спортсмена — это цель номер один?

— Это важно, очень важно. Сейчас идет разделение: ехать на Олимпиаду или не ехать, в каком качестве...

Надо ехать. Мое мнение — надо ехать. Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? Что они, менее русские стали? А задницу надрать американцам при всех? Пусть мы в других костюмах, пусть музыка другая играет. Ничего страшного, мы это перетерпим.

Зато мы там покажем, что мы сильные. А отсиживаться здесь, обижаться на весь мир… Можно обижаться до бесконечности. Но проходят поколения, люди, которые могут туда приехать, победить — тоже уникальный случай, вот в таком статусе.

Пусть такой статус, все равно мы все равно русские. Как бы сложно нам ни было, мы приехали, выступаем и побеждаем. Я за то, что надо ехать, — заявил олимпийский чемпион Лондона-2012 в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».

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35 комментариев
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специалист по задницам в курсе, что командные виды в пролете?
+34
-6
+28
Вся наша национальная идея - это ненавидеть США, я правильно понимаю?
+32
-4
+28
в этом весь смысл российского спорта: А задницу надрать американцам при всех?

всех ненавидеть, а потом ныть про русофобию.
+28
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+21
Ответ Karra
специалист по задницам в курсе, что командные виды в пролете?
А что мешает надрать американца в личном виде спорта?)
+19
-4
+15
А если они нам?
+14
-2
+12
Ответ sancho81
А что мешает надрать американца в личном виде спорта?)
Традиционные ценности мешают драть задницы американцам.
+10
0
+10
Ответ Vvild
Вся наша национальная идея - это ненавидеть США, я правильно понимаю?
есть ещё одна идея...лечь под Китай
+8
-1
+7
Одной фразой обгадил свою, в целом, адекватную речь.
+8
-1
+7
Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские?

Подпивасы не знают, кстати. Им без флага непонятно, где наши. Подпивасы, как правило, и орут громче всех (не считая чинушей), что ехать не надо.
+6
0
+6
Ответ Maxim Novicov
А если они нам?
тогда мы чо нибудь другое придумаем сказать, в первый раз что-ли?😂😂😂
+6
0
+6
В голове одно,не повышать свой уровень,а американцам задницу надрать...
+5
0
+5
#вечнообиженные
+4
0
+4
Безусловно, проигрыш в волейбольном турнире для США станет национальной трагедией.
+3
0
+3
... Там еще больше 200 делегаций -столько задниц.
+2
0
+2
начал за здравие, закончил как очередной шиз
+2
0
+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
Американцы в Волейболе нам далеко не соперники. Поколение Стэнли, Придди, Андерсона давно на пенсии. А у нас мощные парни
как уже написано ранее - командные виды спорта мимо нас! не важно, кто у них, а кто у нас
+2
0
+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
Американцы в Волейболе нам далеко не соперники. Поколение Стэнли, Придди, Андерсона давно на пенсии. А у нас мощные парни
Точно не соперники? Андерсон в обойме. Кристенссон - прекрасный пасующий. С таким связкой не обязательно быть прямо звездой, человек просто разрывает блок
+2
0
+2
Убогий
+4
-3
+1
так против только чиновники и сбитые летчики - спортсмены все - за!
+1
0
+1
Ответ Gonzo754
Драть вроде не запрещают, только подставлять свою нельзя.
Это лишь на зоне один из участников процесса считается нормальным
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Ответ deligy
Традиционные ценности мешают драть задницы американцам.
Это смешно😂😂😂
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Менталка у Тетюхина правильная, вот только в командных дисциплинах в любом случае России не будет. А так - да, спортсмен должен стремиться надрать задницу не только американцу, но и русскому, и любому другому сопернику.
+1
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Американцы в Волейболе нам далеко не соперники. Поколение Стэнли, Придди, Андерсона давно на пенсии. А у нас мощные парни
с каких пор волейбол стал индивидуальным видом спорта?
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Вот он удивится..
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Ответ Bartez1986
Точно не соперники? Андерсон в обойме. Кристенссон - прекрасный пасующий. С таким связкой не обязательно быть прямо звездой, человек просто разрывает блок
Американцы даже из группы не вышли на последних ОИ со Крестенсеном и Андерсеном. Сейчас Япония, Франция, Польша, Россия и Италия главные команды мира в волейболе (Мужском). Глупо отрицать.

возможно Дефалько , Холт и иные ребята у США выйдут на пик. Но сейчас они точно не на ведущих ролях
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