Тетюхин об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? А задницу надрать американцам при всех?»

Сергей Тетюхин высказался за участие в Олимпийских играх в Париже.

Российские спортсмены допущены к Олимпиад-2024 в нейтральном индивидуальном статусе.

— Олимпийские игры для спортсмена — это цель номер один?

— Это важно, очень важно. Сейчас идет разделение: ехать на Олимпиаду или не ехать, в каком качестве...

Надо ехать. Мое мнение — надо ехать. Ну выйдут ребята в других костюмах. Что мы, не знаем, что они русские? Что они, менее русские стали? А задницу надрать американцам при всех? Пусть мы в других костюмах, пусть музыка другая играет. Ничего страшного, мы это перетерпим.

Зато мы там покажем, что мы сильные. А отсиживаться здесь, обижаться на весь мир… Можно обижаться до бесконечности. Но проходят поколения, люди, которые могут туда приехать, победить — тоже уникальный случай, вот в таком статусе.

Пусть такой статус, все равно мы все равно русские. Как бы сложно нам ни было, мы приехали, выступаем и побеждаем. Я за то, что надо ехать, — заявил олимпийский чемпион Лондона-2012 в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».