Роман Ротенберг: «Канада, США, финны деградируют в хоккее. От отсутствия России страдают. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену. И мы будем сильнее»

Роман Ротенберг считает, что сборные Канады и США деградируют без России.

«Страдают конкуренты от отсутствия России, они в первую очередь страдают. Канада, США, финны уже деградируют в хоккее, посмотрите на их результаты.

Как кончится СВО, нас вернут на международную арену сразу. И мы будем сильнее, а соперники – слабее», – заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

На чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию. Бронзовыми призерами стали шведы, победившие в матче за третье место .