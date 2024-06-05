Роман Ротенберг: «Канада, США, финны деградируют в хоккее. От отсутствия России страдают. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену. И мы будем сильнее»
Роман Ротенберг считает, что сборные Канады и США деградируют без России.
«Страдают конкуренты от отсутствия России, они в первую очередь страдают. Канада, США, финны уже деградируют в хоккее, посмотрите на их результаты.
Как кончится СВО, нас вернут на международную арену сразу. И мы будем сильнее, а соперники – слабее», – заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
На чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию. Бронзовыми призерами стали шведы, победившие в матче за третье место Канаду.
От того, что Украина будет вынуждена подписать договор о разграничении территорий (ну в теории), не значит что отношение к России изменится.
Будут считать оккупантами и блочить дальше.
Это история на много лет. А может и более чем на десятилетие+
Почему он за сборную-то не играет❓🤔
p.s. алкоголь и наркотики это зло, Рома, пора завязывать, подумай о детях
По вся эта взвесь ветеранско-кабинетная не перестанет каждый день рот открывать, хоккею не стать спортом номер один в стране.
Поток токсика просто отпугивает людей, готовых заинтересоваться.