Роман Ротенберг: «Канада, США, финны деградируют в хоккее. От отсутствия России страдают. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену. И мы будем сильнее»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг считает, что сборные Канады и США деградируют без России.

«Страдают конкуренты от отсутствия России, они в первую очередь страдают. Канада, США, финны уже деградируют в хоккее, посмотрите на их результаты.

Как кончится СВО, нас вернут на международную арену сразу. И мы будем сильнее, а соперники – слабее», – заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

На чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию. Бронзовыми призерами стали шведы, победившие в матче за третье место Канаду.

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48 комментариев
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Я всё не могу понять, почему Ротенберг и подробные ему персонажи считают, что если СВО завершиться подписанием каких-то соглашений, то нас автоматически разбанят спортивные Федерации?
От того, что Украина будет вынуждена подписать договор о разграничении территорий (ну в теории), не значит что отношение к России изменится.
Будут считать оккупантами и блочить дальше.

Это история на много лет. А может и более чем на десятилетие+
+29
-4
+25
Да, я заметил по этому Кубка Стэнли, как низко деградировал МакДэвид, Драйзайтль, Барков, Ткачак…
+21
-2
+19
Но, следуя его логике, как только нас вернут, то Канада, США и Финляндия станут сильнее 🤔
+16
-1
+15
А Роман Ротенберг деградирует без импортных качественных медикаментов ....
+15
-1
+14
Опять забористую дунул
+9
-1
+8
у меня ощущение, что Рома - ИИ, нейросесть, которая запрограммирована говорить одно и то же. вот набирает корреспондент ТАСС Андрей Карташов номер телефона, допустим 88005553535, думает, что с самим Грандмастером сейчас проведет беседу, а там на самом деле ИИ отвечает. и так каждый раз
+7
0
+7
Один финн точно деградировал до полускотского состояния, тут не поспоришь.
+5
-1
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
то что СВО завершится потерей на украине множества территорий это 100% факт. А вот сколько территорий потеряет это бывшее государство? еще большой вопрос. Каждый день всё больше
Эта методичка уже не работает, давай новое что-то
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Ответ мистик
Вот честное слово он дурак что ли,просто не понимаю его пассажи или кто то за него пишет или он на самом деле идиот
ты понимай просто, в кого эти пассажи обращены. Подскажу: не в нас с тобой
+2
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Европа загнивает, доллар обесценивается и прочие фантазии)
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Даже если перечисленные страны деградируют(хотя это полная чушь), тебе то что с этого? Играть с Белоруссией и Казахстаном очень круто? Развивает хоккей в стране? Хотя ты в своём мире живёшь. Продолжай.
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Ответ Арсений1990
Опять забористую дунул
Если бы он дул или бухал как Димон, вопросов бы вообще не было, а там же просто крыша течет.
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Ответ Margor
Комментарий скрыт
В чем тут нацизм будет с научной точки зрения, можете расшифровать?
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Вот честное слово он дурак что ли,просто не понимаю его пассажи или кто то за него пишет или он на самом деле идиот
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Рома напоминает персонажа из фильма Страх и ненависть в Вегасе.
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Ответ Yndestad
Европа загнивает, доллар обесценивается и прочие фантазии)
Европа так-то замёрзла 2 года назад... Вроде
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Ответ Montenegro Serbian
Я всё не могу понять, почему Ротенберг и подробные ему персонажи считают, что если СВО завершиться подписанием каких-то соглашений, то нас автоматически разбанят спортивные Федерации? От того, что Украина будет вынуждена подписать договор о разграничении территорий (ну в теории), не значит что отношение к России изменится. Будут считать оккупантами и блочить дальше. Это история на много лет. А может и более чем на десятилетие+
Германию только в 1952 обратно вернули. футбол в 1954
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Ответ Георгий Волков
ты понимай просто, в кого эти пассажи обращены. Подскажу: не в нас с тобой
И ведь что странно. У нас в стране есть абсолютно неудержимый хоккеист. Забивает по 8-10 шайб за игру. Защита и вратарь соперника при виде него в прямом смысле слова кидаются врассыпную.
Почему он за сборную-то не играет❓🤔
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Ответ Алексей Тор
Рома напоминает персонажа из фильма Страх и ненависть в Вегасе.
не удивлюсь если это 1 из его любимых фильмов )))))))
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А ты Рома понимаешь, как должно закончится СВО, чтоб российский хоккей вернули на международную арену?))
p.s. алкоголь и наркотики это зло, Рома, пора завязывать, подумай о детях
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Напоминает мем с попугаем у зеркала, что надо себя хвалить.)))
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Зачем тебе игры против коллективного Запада, езжай в Геленджик вместе со своей сборной 25, там сыграете в настоящий хоккей.
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Ответ Алексей Тор
Рома напоминает персонажа из фильма Страх и ненависть в Вегасе.
Он напоминает персонажа из фильма "Тупой и ещё тупее*
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Получается, в конкуренции с Беларусью и Казахстаном Россия небывало растёт, а перечисленные Ротенбергом гранды деградируют в конкуренции между собой...
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Остановите его, Кто-нибудь!
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Ответ Radik_2.0
у меня ощущение, что Рома - ИИ, нейросесть, которая запрограммирована говорить одно и то же. вот набирает корреспондент ТАСС Андрей Карташов номер телефона, допустим 88005553535, думает, что с самим Грандмастером сейчас проведет беседу, а там на самом деле ИИ отвечает. и так каждый раз
ИИ - это истеричный идиот?
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Ответ Radik_2.0
у меня ощущение, что Рома - ИИ, нейросесть, которая запрограммирована говорить одно и то же. вот набирает корреспондент ТАСС Андрей Карташов номер телефона, допустим 88005553535, думает, что с самим Грандмастером сейчас проведет беседу, а там на самом деле ИИ отвечает. и так каждый раз
Не, нейросеть такую херню не несёт
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Что ж ты всё не уймешься-то, а?
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Ответ Montenegro Serbian
Я всё не могу понять, почему Ротенберг и подробные ему персонажи считают, что если СВО завершиться подписанием каких-то соглашений, то нас автоматически разбанят спортивные Федерации? От того, что Украина будет вынуждена подписать договор о разграничении территорий (ну в теории), не значит что отношение к России изменится. Будут считать оккупантами и блочить дальше. Это история на много лет. А может и более чем на десятилетие+
Ты реально думаешь, что сво закончится победой России?)
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Наш достойный ответ Гашеку.
По вся эта взвесь ветеранско-кабинетная не перестанет каждый день рот открывать, хоккею не стать спортом номер один в стране.
Поток токсика просто отпугивает людей, готовых заинтересоваться.
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