Николич в ЦСКА, Джокович снялся с «РГ» и потеряет №1 рейтинга, условный бан Безрукова, «Ман Сити» ударил по АПЛ, Мбаппе приложил «ПСЖ», в «Зените» «нет запрета» на трансфер Соболева и другие новости

1. ЦСКА объявил о договоренности с Марко Николичем, который наконец получил долгожданную работу в РПЛ. Впрочем, назначение серба не оценили ни Валерий Газзаев, ни Юрий Семин.

2. Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена. Серб потеряет первую строчку рейтинга ATP, куда по итогам турнира взлетит Янник Синнер, которого уже можно называть лучшим теннисистом мира. В полуфинале «РГ» итальянец встретится с Карлосом Алькарасом, выбившим Стефаноса Циципаса.

У девушек в 1/2 финала пробились Ига Швентек и Коко Гауфф.

3. Руслан Безруков условно дисквалифицирован на 3 месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей за шутку про «денежки». Позиция КДК: «довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться». И все-таки – за что наказали футболиста «Рубина»?

4. «Ман Сити» наносит ответный удар – против АПЛ подан «беспрецедентный» иск из-за правил работы со спонсорами.

5. Мбаппе освобожденный рассказал об угрозах «ПСЖ» оставить его на лавке на весь сезон из-за нежелания продлевать контракт. Спасли француза Луиш Кампуш и Луис Энрике. Килиан признал, что «были люди и вещи, которые делали меня несчастливым», но при этом не стал плакаться, ведь он хорошо зарабатывает, когда некоторые рано встают, чтобы пойти на завод. В «ПСЖ» слова Мбаппе приняли с негативом, назвав упреки бывшего форварда «низкими».

6. Соболев в «Зените» – насколько это реально? РБК пишет, что петербуржцы уже общались с агентом форварда, в «СЭ» же утверждают, что нападающий «Спартака» сине-бело-голубым не нужен. Спросили Медведева – тот не подтвердил, но и не опроверг.

7. Покинувший «Зенит» защитник Данил Круговой официально стал футболистом ЦСКА.

8. «Акрон» подтвердил, что будет проводить на «Самара-Арене» домашние матчи РПЛ-2024/25.

9. Овечкин, патриарх Кирилл, Медведев, Шойгу, Володин и Лепс посетили похороны ученого и политика Артура Чилингарова.

10. СК РФ запросил арест бывшего белорусского гребца Шурмея за участие в боевых действиях против России.

11. Мбаппе получит 150 млн евро как подписной бонус – «Реал» выплатит его в течение пяти лет.

12. Скандал в любительском футболе: игрок «Юности» бил судью кулаком по лицу после красной в матче с «Щегловским пивоваром» на Кубке Кузбасса.

13. «Ред Булл» объявил о контракте с Серхио Пересом до конца 2026 года.

14. Игорь Шестеркин может запросить 12 млн долларов в год у «Рейнджерс» и стать самым дорогим вратарем НХЛ.

15. Стали известны 10 пилотов «Формулы-1» из 20 на сезон-2025.

16. Товарищеские матчи. Португалия победила Финляндию, Италия сыграла вничью с Турцией, Швейцария забила 4 гола Эстонии.

Цитаты дня

Владимир Путин: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физкультуры и массового спорта. Происходит вытягивание денег из российских семей»

Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»

Александра Бойкова: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается»

Степашин о титуле «Зенита»: «У меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком. Если бы не гол Песьякова в свои ворота и матч в Грозном – поздравил бы их с чемпионством»

Винер об интервью Мамун блогеру Кравченко: «Это американский заказ. Знаю, что Маргарита хочет уехать из России, может быть, это все проплачено»