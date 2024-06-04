«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева, но в «Спартак» пока не обращался (РБК)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев агенты Александр Соболев Футбол

«Зенит» работает над трансфером Александра Соболева из «Спартака».

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента.

По их словам, «Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов. Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева. Источники уточняют, что в «Спартак» для переговоров о покупке нападающего «Зенит» пока не обращался.

По данным собеседников РБК, отступные Соболева для российских клубов – 30 млн евро, его зарплата – 2 млн евро в год. Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно 10 млн евро.

В минувшем сезоне у Соболева пять голов и шесть ассистов в 27 матчах Мир РПЛ за «Спартак». Статистику 27-летнего нападающего можно найти здесь.

Слух дня – Соболев в «Зените». И «Спартак» готов отпустить

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119 комментариев
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Пранк, выходящий из под контроля
+74
-4
+70
Пожалуйста, остановитесь. Не надо гробить атмосферу в команде этой субстанцией...
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-14
+50
Ответ Алексей Минин
Пожалуйста, остановитесь. Не надо гробить атмосферу в команде этой субстанцией...
Про Дзюбу сначала также говорили, потом он стал питерским кумиром 🤣
+45
-7
+38
Болельщики зенита:
Зачем он нужен! Дельфин! Симулянт и скандалист
Через пол года: главное что он забивает, и плевать на его прошлое
🤣 Скриньте. Самые лучшие переобувалы живут на Неве ))))
+41
-12
+29
Руководство Зенита разочарует если приобретут эту субстанцию
+34
-5
+29
На хрен он нужен?Валяться и изображать жертву?
+27
-5
+22
Ответ Спартак сила
Смысла нет на понижение идти
🤡🤡🤡🤡🤡
+23
-8
+15
Пожалуйста, не надо😢
+12
0
+12
Возьмите Умярова в придачу, пожалуйста
+13
-2
+11
Многоходовочка от Спартака. Продать Соболя, испортить атмосферу в Зенита))))
+10
0
+10
Ответ Robbie54
В Питере есть дельфинарий?
Ты не поверишь, но недалеко от стадиона) рядом с метро Крестовский остров
+11
-1
+10
Ответ Спартак сила
Свои фото скинул?
Выздоравливай,что еще сказать🤡
+10
-2
+8
Можно не надо
+8
0
+8
Зенит с Андреевым не работает с 2007 года)))
+6
0
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Спойлер из текстовой трансляции сезона 24/25: Джикия делает диагональ на Бакаева, Зелимхан прорывается по правому флангу, делает прострел и Соболев вколачивает мяч в сетку ворот Спартака. Зенит выходит вперед.
+5
0
+5
Ответ Ричард Чейз
За 30 млн можно Тюкавина взять, наверное
Никто 30 миллионов не будет платить, это отступные для прикола созданы. За нынешнего Соболева и 10 Зенит не заплатит
+6
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Ну есть же Голенков, ну нахрена этот дельфин брекетный нужен?
+4
0
+4
В Питере есть дельфинарий?
+4
0
+4
Ответ PIT-BUL
Болельщики зенита: Зачем он нужен! Дельфин! Симулянт и скандалист Через пол года: главное что он забивает, и плевать на его прошлое 🤣 Скриньте. Самые лучшие переобувалы живут на Неве ))))
Уже переобуватюся,но осторожно пока, что.Недаанл они писали,что Соболев самый мерзкий игрок лиги))
+6
-2
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Опять Карпов бред про Зенит пишет. Хотя погодите...
+6
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Ответ Ричард Чейз
За 30 млн можно Тюкавина взять, наверное
А поедет ли Тюкавин в Зенит?
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Зенит стебется над своим глорьем
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-2
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по стопам Дзюбы пошёл
+2
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Ох, как бы опять не позвонили, куда обычно звонят....
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Если Зенит и правда его хочет, то завернуть в подарочную коробку и отдать. Просто зачем футбольному клубу футболист, который зарабатывает миллионы но ему лень поднять пятую точку пораньше чтобы сходить на завтрак с командой, господин устает по ночам видимо в компьютер играть. Детский сад ей богу
+2
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Хватит форсить эту чушь, этому не бывать
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может агенты хотят улучшенный контрак т от Спартака для Сани?!))
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По стопам Артемки?
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Если это такая постирония , то пора бы остановиться.
Данный вектор развития вызывает лишь недоумение.
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+2
Соболев хочет сидеть на лавке?
+2
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