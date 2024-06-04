«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева, но в «Спартак» пока не обращался (РБК)

«Зенит» работает над трансфером Александра Соболева из «Спартака».

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, « » провел предварительные переговоры с агентом Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента.

По их словам, «Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов. Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева. Источники уточняют, что в « » для переговоров о покупке нападающего «Зенит» пока не обращался.

По данным собеседников РБК, отступные Соболева для российских клубов – 30 млн евро, его зарплата – 2 млн евро в год. Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость равна примерно 10 млн евро.

В минувшем сезоне у Соболева пять голов и шесть ассистов в 27 матчах Мир РПЛ за «Спартак». Статистику 27-летнего нападающего можно найти здесь.

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