«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева, но в «Спартак» пока не обращался (РБК)
«Зенит» работает над трансфером Александра Соболева из «Спартака».
Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента.
По их словам, «Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов. Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева. Источники уточняют, что в «Спартак» для переговоров о покупке нападающего «Зенит» пока не обращался.
По данным собеседников РБК, отступные Соболева для российских клубов – 30 млн евро, его зарплата – 2 млн евро в год. Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно 10 млн евро.
В минувшем сезоне у Соболева пять голов и шесть ассистов в 27 матчах Мир РПЛ за «Спартак». Статистику 27-летнего нападающего можно найти здесь.
Зачем он нужен! Дельфин! Симулянт и скандалист
Через пол года: главное что он забивает, и плевать на его прошлое
🤣 Скриньте. Самые лучшие переобувалы живут на Неве ))))
Данный вектор развития вызывает лишь недоумение.