Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?
После того, как Новак Джокович в понедельник героически выиграл у Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос», на пресс-конференции он сказал:
«Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю».
В итоге перед четвертьфиналом против Каспера Рууда действующий чемпион все же снялся.
● Во вторник серб сделал МРТ правого колена в парижской клинике. Обследование обнаружило – у него порван медиальный мениск.
● Серб говорил, что колено беспокоило его уже несколько недель, но травма обострилась из-за скользких кортов на «Ролан Гаррос»: «В последние дни мы больше внимания уделяли колену – как будто могли предсказать, что что-то может произойти. Похоже, сейчас это самое слабое место в моем теле. В последние несколько недель оно таким было, и вот обстоятельства подтолкнули к этой травме».
● В матче с Серундоло он, по собственным словам, держался на обезболивающих: «Был момент, когда я не знал, стоит ли продолжать. Я принял лекарства, а после третьего сета – принял еще. Это была максимальная доза, и, когда она сработала, ситуация начала улучшаться. Я почувствовал меньше ограничений в движении. А в пятом сете я играл уже без боли.
Но лекарства не будут действовать очень долго. Так что посмотрим».
● Джокович впервые в карьере снялся с «Большого шлема» между матчами. Еще шесть раз он это делал по ходу матчей из-за острых травм.
● В результате этого отказа Новак потеряет первую строчку рейтинга – ему нужно было выходить минимум в финал, чтобы не пустить Янника Синнера на вершину. Он был первым 39 недель подряд и рекордные 428 вообще.
● По итогам турнира Джокович может стать вообще третьим – если Карлос Алькарас выиграет турнир.
● Каспер Рууд в результате третий год подряд вышел в полуфинал – два предыдущих сезона он в итоге проигрывал в решающем матче. В прошлом году – как раз Джоковичу.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill
А оценка целого народа говорит о твоей мерзости, не о его.
Сколько всего связано с этими людьми, целый кусок жизни на их фоне, спасибо вам парни.
Желаю Новаку взять ОИ!
Ну и конечно же здоровья!
Если там не "разрыв" прямо, а повреждение - это может купироваться за месяц вполне.
И это медианный мениск, проще говоря, первая защитная линия.
Основной латеральный мениск жив.
За месяц можно сделать многое с современной медициной в случае "легкого" надрыва.
Ну и фиксирующие конструкции плюс разрешенные обезболы никто не отменял.
Впрочем, все это теоретически. Мы же знаем точный диагноз и результаты мрт/кт.
Эмпирически не так все плохо.
Думаешь успеет достаточно быстро вернуться?
Главное, что не латернальный мениск.
Историю болезни тебе никто не скажет.
Ждем по Уиму официальных заявлений.
Пусть отдыхает и восстанавливается пока.
Мог же завершить с теннисом. Там последствия тяжелые были бы
Матч был огонь 🔥
Но это похоже на яркий финальный аккорд...