Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и потеряет первую строчку рейтинга. Что об этом известно?

После того, как Новак Джокович в понедельник героически выиграл у Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» , на пресс-конференции он сказал:

«Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче – не знаю».

В итоге перед четвертьфиналом против Каспера Рууда действующий чемпион все же снялся.

● Во вторник серб сделал МРТ правого колена в парижской клинике. Обследование обнаружило – у него порван медиальный мениск.

● Серб говорил, что колено беспокоило его уже несколько недель, но травма обострилась из-за скользких кортов на «Ролан Гаррос»: «В последние дни мы больше внимания уделяли колену – как будто могли предсказать, что что-то может произойти. Похоже, сейчас это самое слабое место в моем теле. В последние несколько недель оно таким было, и вот обстоятельства подтолкнули к этой травме».

● В матче с Серундоло он, по собственным словам, держался на обезболивающих: «Был момент, когда я не знал, стоит ли продолжать. Я принял лекарства, а после третьего сета – принял еще. Это была максимальная доза, и, когда она сработала, ситуация начала улучшаться. Я почувствовал меньше ограничений в движении. А в пятом сете я играл уже без боли.

Но лекарства не будут действовать очень долго. Так что посмотрим».

● Джокович впервые в карьере снялся с «Большого шлема» между матчами. Еще шесть раз он это делал по ходу матчей из-за острых травм.

● В результате этого отказа Новак потеряет первую строчку рейтинга – ему нужно было выходить минимум в финал, чтобы не пустить Янника Синнера на вершину. Он был первым 39 недель подряд и рекордные 428 вообще.

● По итогам турнира Джокович может стать вообще третьим – если Карлос Алькарас выиграет турнир.

● Каспер Рууд в результате третий год подряд вышел в полуфинал – два предыдущих сезона он в итоге проигрывал в решающем матче. В прошлом году – как раз Джоковичу.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill