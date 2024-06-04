«Зенит» не интересуется Соболевым. У клуба другие приоритеты по усилению состава летом («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» не планирует подписывать Александра Соболева.

Ранее появилась информация об интересе петербуржцев к форварду «Спартака». Сообщалось, что «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом футболиста.

По данным «Спорт-Экспресса», Соболев не входит в сферу интересов «Зенита», поскольку клуб считает приоритетными другие усиления состава этим летом.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. В завершившемся сезоне 27-летний форвард забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Слух дня – Соболев в «Зените». И «Спартак» готов отпустить

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51 комментарий
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Слава богу. Отлегло
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-5
+29
Да ну?
Серьезно?
А я то уж думал Карпову можно верить
🤦🤦🤦
+25
-4
+21
За полдня прошел путь от бревна до топ-форварда и обратно
+14
-4
+10
Ответ pogbadrogba
Да ну? Серьезно? А я то уж думал Карпову можно верить 🤦🤦🤦
А СЭ будто надежный источник?
+13
-3
+10
Ответ Filipp Gorski
Слава богу. Отлегло
Причем и у одних и у других))))
+7
-1
+6
Карпову 🤡 верить нельзя....
+6
-2
+4
Утка дня была поймана и зажарена )
+4
0
+4
Ответ Three Days Grace
но при этом про черчесова и федотова он первый написал...
Немного разбираясь в футболе и общаясь с определенным кругом людей и вы сможете делать такие инсайды 50 на 50.
+3
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+3
Вообще конечно замечательно у нас журна***** работают.
Одни вбросили, другие опровергли, друг друга перепечатали, собрали клики и сидят довольные, можно дальше рекламу продавать🤮
+4
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+3
На Спортсе межсезонье. )
+3
0
+3
Одни придумали другие опровергли
+3
-1
+2
Ответ Three Days Grace
но при этом про черчесова и федотова он первый написал...
Про Федотова он написал синхронно с официальной телегой ЦСКА, которую ведëт его друг Брейдо, выдавать "инсайд" вместе с официальным объявлением - это сильно.
Про Черчесова и Казахстан помимо Карпа написало ещё штук 10 инсайдеров, видимо там изначально никто не пытался какой-то секрет сделать, так что и тут великого инсайда не получилось(
А вот когда Карп выдаёт какой-то "эксклюзивный инсайд", который паралельно с ним не публикуют другие журналисты, получается промах в 19 из 20 случаев, вот такой вот фантазёр этот ваш инсайдер Карп.
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карп рыба скользкая.
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межсезонье , такое межсезонье..по 10 раз на дню будут интересоваться и опровергать ....
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Жаль Соболева, у него такая надежда была.
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Ответ Честный контроль
Жаль. Яйки дельфина было бы самая популярная еда в ресторанах Питера.
В Краснодаре яйца Кордобы что ли самая популярная еда в ресторанах?
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Жаль
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а жаль....токсичное дерево в стан врага отдать - дорогого стоит )
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Хорошая новость, а то уже беспокоиться начали
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Идти паспортисту в Зенит это либо в ворота, либо на лавку. Не знаю какой из Соболева вратарь, но лавочник был бы неплохой, брат Зелимхан не даст соврать. 🙃
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😂😂😂
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Я думал в прошлый раз,про Соболева ради хохмы написали.
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Ответ Вячеслав Припузов
Карпову 🤡 верить нельзя....
но при этом про черчесова и федотова он первый написал...
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Деревянные дельфины в Неве не водятся
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Также не интересовалась, как аффк не интересовалась Петросян)
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Жаль. Яйки дельфина было бы самая популярная еда в ресторанах Питера.
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Мостовой сразу не верил в эту историю
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Неужели Карпова прокапали?🍺
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Решили оборвать пока пранк не зашёл слишком далеко)
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не шутите так больше, гора с плеч
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