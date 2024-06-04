Синнер станет первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович рейтинги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

22-летний Янник Синнер 10 июня поднимется на первую строчку рейтинга ATP.

Это произойдет из-за того, что нынешний №1 Новак Джокович снялся с четвертьфинала и не смог защитить титул на «Ролан Гаррос».

Синнер станет первым игроком из Италии, возглавившим одиночный рейтинг.

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поздравляем мужика Ани Калинской со званием первой ракетки мира. Ждем Карлоса на 2 строчке и их рубки в финалах
+20
-7
+13
Настоящий пахарь, так что заслуживает на все 100%
+12
0
+12
Наконец-то наш парень в топе, если его уже можно называть нашим…
+14
-2
+12
Ответ Галина Воробьёва
круче алькараса 100% алькарас часто ошибается,и он может пикануть,а может не пикануть. А Синнер всегда играет одинаково,то есть окуено
У Алькараса 2 шлема, у Синнера 1, у Алькараса 5 Мастерсов, с победами над Джоковичем и Надалем, у Синнера 1 вымученный, так ли круче))
+9
-4
+5
Почему в заголовке не пишут «Синнер Калинской»?
+8
-3
+5
Заслуженно
+6
-1
+5
круче алькараса 100%
алькарас часто ошибается,и он может пикануть,а может не пикануть. А Синнер всегда играет одинаково,то есть окуено
+9
-5
+4
Ответ Никита Волк
У Алькараса 2 шлема, у Синнера 1, у Алькараса 5 Мастерсов, с победами над Джоковичем и Надалем, у Синнера 1 вымученный, так ли круче))
у синнера 2 мастерса
+5
-1
+4
Калинская теперь - первая леди
+4
-1
+3
Заслужил своим потом и трудом Янник, очень рада за него, но всё же жаль, что так....
+2
0
+2
Ответ Никита Волк
У Алькараса 2 шлема, у Синнера 1, у Алькараса 5 Мастерсов, с победами над Джоковичем и Надалем, у Синнера 1 вымученный, так ли круче))
да, алькарас много сделал феноменальных побед. но в том то и суть что в долгой Синнер переедет его на дистанции,у него нет плохих периодов как у алькараса,вот сколько алькарас взял титулов за последний год? и у Синнера 2 Мастерса
+2
0
+2
Он этого хотел, он это получил, похвально👏👏👏
+2
0
+2
Ответ Клирик
Джокович и Федерер первые ракетки навсегда в 21 веке!
21век ещё четверть не прошёл и кто в нём будет лучший не узнаем.
+1
0
+1
Ответ Leopoldo92
Почему в заголовке не пишут «Синнер Калинской»?
звучит как зппп
+1
0
+1
Ответ Никита Волк
У Алькараса 2 шлема, у Синнера 1, у Алькараса 5 Мастерсов, с победами над Джоковичем и Надалем, у Синнера 1 вымученный, так ли круче))
Синнер с такой игрой вполне догонит по титулам ТБШ и мастерсам Алькараса. Но на грунте Алькарас сильнее Синнера.
+1
0
+1
Заслуженно
+1
0
+1
Ответ Никита Волк
У Алькараса 2 шлема, у Синнера 1, у Алькараса 5 Мастерсов, с победами над Джоковичем и Надалем, у Синнера 1 вымученный, так ли круче))
Как это вы решили что они вымученные? И титулов Мастерс кстати два, и оба финала очень уверенно и спокойно.
+1
0
+1
Вроде бы повезло, но заслужил👍
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Поздравляем мужика Ани Калинской со званием первой ракетки мира. Ждем Карлоса на 2 строчке и их рубки в финалах
Как именно в финале,если Алькарас выиграет в 1/4 они встретятся в полуфинале.
+2
-1
+1
Ответ Stas Salesov
Прежде всего это заслуга халявных сеток и стоящей за этим итальянской мафии
Не родись красивым, а родись счастливым)
0
0
0
Ответ Галина Воробьёва
да, алькарас много сделал феноменальных побед. но в том то и суть что в долгой Синнер переедет его на дистанции,у него нет плохих периодов как у алькараса,вот сколько алькарас взял титулов за последний год? и у Синнера 2 Мастерса
у Синнера, как и у Алькараса, тоже уже много травм было, нельзя загадывать на долгосрок, в этом году Синнер проиграл всего 2 матча и 1 из них как раз таки Алькарасу
0
0
0
Ответ d1sikk
Наконец-то наш парень в топе, если его уже можно называть нашим…
Конечно можно, это как Роналду, когда с Иркой мутил
0
0
0
Ответ d1sikk
Наконец-то наш парень в топе, если его уже можно называть нашим…
Можно
Русский брат , девушка русская , голова как у Антошки
Мог в финале с дедом биться … крепкого здоровья Джокушке!

Пс: орги=орки !
Новак Джокович, крепкого здоровья! Поправляйся !! И возвращайся в большой теннис!
+2
-2
0
Ответ Eugenie Nation
Поздравляем мужика Ани Калинской со званием первой ракетки мира. Ждем Карлоса на 2 строчке и их рубки в финалах
как бы вам сказать.. на этом рг точно не ждем
0
0
0
он с прошлого года начал играть на уровне первой ракетки мира, так что заслуженно
0
0
0
Надеюсь и 🏆заберёт🤞‼️
0
0
0
Добряк Каспер идет за РГ!
0
0
0
Шара да (не точно по буквам, а по произношению) :
Я не Кси.
Не Р.
Нам бы
Ван.
Он же Ян.
Он же Ник.
Он же пар.
Ень
Ани!
0
0
0
Как я и думал, стал первым благодаря своей стабильности и уровнем тенниса!🎾
0
0
0
Молодец Янник!!!Честно заработал 1 ракетку.Сейчас главное удержать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий