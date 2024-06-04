Синнер станет первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»
22-летний Янник Синнер 10 июня поднимется на первую строчку рейтинга ATP.
Это произойдет из-за того, что нынешний №1 Новак Джокович снялся с четвертьфинала и не смог защитить титул на «Ролан Гаррос».
Синнер станет первым игроком из Италии, возглавившим одиночный рейтинг.
алькарас часто ошибается,и он может пикануть,а может не пикануть. А Синнер всегда играет одинаково,то есть окуено
Русский брат , девушка русская , голова как у Антошки
Мог в финале с дедом биться … крепкого здоровья Джокушке!
Пс: орги=орки !
Новак Джокович, крепкого здоровья! Поправляйся !! И возвращайся в большой теннис!
Я не Кси.
Не Р.
Нам бы
Ван.
Он же Ян.
Он же Ник.
Он же пар.
Ень
Ани!