Синнер станет первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

22-летний 10 июня поднимется на первую строчку рейтинга .

Это произойдет из-за того, что нынешний №1 снялся с четвертьфинала и не смог защитить титул на « ».

Синнер станет первым игроком из Италии, возглавившим одиночный рейтинг.