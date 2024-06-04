Безруков условно дисквалифицирован на 3 месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей за шутку про «денежки»

Руслан Безруков условно дисквалифицирован за шутку про «денежки».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

Как сообщает «Бизнес Online», комитетом по этике РФС Безруков условно дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на сто тысяч рублей.