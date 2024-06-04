Безруков условно дисквалифицирован на 3 месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей за шутку про «денежки»
Руслан Безруков условно дисквалифицирован за шутку про «денежки».
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.
Как сообщает «Бизнес Online», комитетом по этике РФС Безруков условно дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на сто тысяч рублей.
и не Матч ТВ (Газпром-медиа) устраивал травлю с привлечением своих "звезд"
и в РФС никакого влияния нет с президентом из Газпрома
#ЗПРФ