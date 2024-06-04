Безруков условно дисквалифицирован на 3 месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей за шутку про «денежки»

Теги Рубин премьер-лига Россия дисквалификации РФС Комитет по этике Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков условно дисквалифицирован за шутку про «денежки».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

Как сообщает «Бизнес Online», комитетом по этике РФС Безруков условно дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на сто тысяч рублей.

Материалы по теме

110 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У нас в России цирка два- рфс и кдк.
+174
-1
+173
Клоуны
+98
-1
+97
Ну и почему не позор России?
+92
-13
+79
Как же стыдно за тех кто организовал скандал на пустом месте и тех кто принял решение о наказании.
+58
-2
+56
Сумасшедшие люди, если честно. Не зря говорят, что Россия для грустных.
+58
-7
+51
Ответ Всё знаю
У нас в России цирка два- рфс и кдк.
Государственная Дума во главе всего
+51
-2
+49
Ответ Всё знаю
У нас в России цирка два- рфс и кдк.
Что в принципе одно и то же)
+33
-1
+32
Господи, как же стыдно за наш зенит
+40
-15
+25
жду в комментариях болельщиков Зенита, которые расскажут что нет никакого админ ресурса

и не Матч ТВ (Газпром-медиа) устраивал травлю с привлечением своих "звезд"
и в РФС никакого влияния нет с президентом из Газпрома
+28
-8
+20
больные
+18
0
+18
Рубину также позор, потом не удивляйтесь что футболисты молчат и тренеры в интервью и медиа , ПОЗОР!!!
+17
-2
+15
Комитет по этике: «Безруков, ждём на карту денежки».
+15
0
+15
Ответ Carver
Комментарий скрыт
Бот, иди найух.)
+18
-5
+13
Лютый позор
+9
0
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как же стыдно за тех кто организовал скандал на пустом месте и тех кто принял решение о наказании.
Да это еще ерунда. Там книжку "Вредные советы" Остера призывают запретить -вот это да, клиника. А так ничего нового: шиза крепнет
+9
-1
+8
Ответ расформировать московские кабинеты
Ну и почему не позор России?
Позор российского футбола однозначно
+9
-1
+8
Ответ Carver
Комментарий скрыт
Случай мотивации и шутка на эту тему, разницы не ощущаем?
+8
-1
+7
Коррупционер попросил коррупционера проверить на коррупцию футболиста пошутившего после матча. Зазеркалье ...
+7
0
+7
Два Сутормина можно было купить на эти деньги!
+6
0
+6
Ответ Go-go-love
Кто говорит?
Группа "Порнофильмы"
+6
-1
+5
Так выглядит безумие
+4
0
+4
Вообще связь с реальностью потерялась.Такой бред
+3
0
+3
Митрофанову с Дюковым - медали за заслуги перед Отечеством! Молодцы, выявили злостного нарушителя порядка.
+3
0
+3
интересно было бы узнать на основании какого пункта правил мир рпл его наказали и оштрафовали. есть знатоки тут?
+4
-1
+3
В октябре будет 20 лет легендарной фразе Радимова, а все осталось по-прежнему.

#ЗПРФ
+3
0
+3
В КДК сидят дебилы (с) ого, как красиво цитата состарилась
+2
0
+2
Это повезло что еще зенит чемпионом стал! Получается легко отделался
+2
0
+2
Безрукова условно расстрелять
+2
0
+2
Ответ расформировать московские кабинеты
Ну и почему не позор России?
Позор, но не России
+2
0
+2
Теперь ему действительно нужны денежки на карту
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий