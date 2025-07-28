Безруков о целях «Рубина» на сезон: «Постараемся не огорчить Бубнова. Как минимум занять место лучше, чем в прошлом сезоне»

Руслан Безруков назвал цели «Рубина» в новом сезоне.

Во 2-м туре Мир РПЛ казанцы сыграли вничью с «Зенитом » (2:2), уступая 0:2 после 1-го тайма.

«Постараемся не огорчить Бубнова , подтвердить все. Цели только высокие. Как минимум – занять место лучше, чем в прошлом сезоне. Мы растем с каждым годом, хочется увидеть результат нашего вклада», – сказал полузащитник «Рубина ».

В сезоне-2024/25 «Рубин» занял 7-е место в таблице РПЛ, набрав 45 очков.