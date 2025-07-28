Безруков о целях «Рубина» на сезон: «Постараемся не огорчить Бубнова. Как минимум занять место лучше, чем в прошлом сезоне»
Руслан Безруков назвал цели «Рубина» в новом сезоне.
Во 2-м туре Мир РПЛ казанцы сыграли вничью с «Зенитом» (2:2), уступая 0:2 после 1-го тайма.
«Постараемся не огорчить Бубнова, подтвердить все. Цели только высокие. Как минимум – занять место лучше, чем в прошлом сезоне. Мы растем с каждым годом, хочется увидеть результат нашего вклада», – сказал полузащитник «Рубина».
В сезоне-2024/25 «Рубин» занял 7-е место в таблице РПЛ, набрав 45 очков.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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