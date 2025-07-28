Влахович поставил лайк под постом Леау о победе «Милана» над «Ливерпулем» и убрал спустя несколько минут. «Россонери» заинтересованы в форварде «Ювентуса»

Душан Влахович лайкнул публикацию о победе «Милана».

В субботу «россонери» обыграли «Ливерпуль» в товарищеском матче со счетом 4:2.

Вингер «Милана » Рафаэл Леау выложил об этом пост в соцсетях после игры. Форвард «Ювентуса » Влахович поставил лайк под публикацией, однако убрал его спустя несколько минут.

Напомним, серба связывают с возможным переходом в «Милан» . Массимилиано Аллегри лично хочет видеть Душана в команде.