Влахович поставил лайк под постом Леау о победе «Милана» над «Ливерпулем» и убрал спустя несколько минут. «Россонери» заинтересованы в форварде «Ювентуса»
Душан Влахович лайкнул публикацию о победе «Милана».
В субботу «россонери» обыграли «Ливерпуль» в товарищеском матче со счетом 4:2.
Вингер «Милана» Рафаэл Леау выложил об этом пост в соцсетях после игры. Форвард «Ювентуса» Влахович поставил лайк под публикацией, однако убрал его спустя несколько минут.
Напомним, серба связывают с возможным переходом в «Милан». Массимилиано Аллегри лично хочет видеть Душана в команде.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Sport
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