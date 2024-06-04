Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 150 млн евро, его выплатят за 5 лет (The Telegraph)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Названы финансовые условия контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда, который покидает «ПСЖ» на правах свободного агента.

Как пишет The Telegraph, Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса, который «Реал» выплатит в течение пяти лет контракта. Зарплата форварда составит 15 миллионов евро в год.

Ранее The Guardian сообщала, что Килиану выплатят 125 миллионов евро подписного бонуса и передадут 80% доходов от реализации имиджевых прав, а получать он будет между 15 и 20 млн евро в год с ежегодным приростом.

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21 комментарий
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Сперва 125,теперь 150.Ждем,когда выйдет Нобель и объявит,что на самом деле 200,плюс бутылка Арарата
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Ответ Ovi174
С учетом подписного бонуса черепашка в год обойдется Реалу в 45 миллионов, думаю для игрока такого уровня это норм! Надеюсь у него всё получится, а не выйдет Азар №2!
Да не должен, как минимум потому, что моложе на момент перехода. А вот оправдает ли возложенные ожидания хотя бы процентов на 80 - посмотрим
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Через 2 часа. Подписной бонус Мбаппе в Реале 175 млн евро
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К вечеру ждём новость, что подписной 200, а еще Мадрид компенсировал все затраты на Киллиана ПСЖ в течение 7 лет
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Ну не 500 млн💰 как у ЛМ10🇦🇷 за 2017-2021 в Барсе

Так что нормально :))
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С учетом подписного бонуса черепашка в год обойдется Реалу в 45 миллионов, думаю для игрока такого уровня это норм! Надеюсь у него всё получится, а не выйдет Азар №2!
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Жоан Лапорта: "Мы до сих пор платим Месси 70-80 лямов в год за лояльность. Ещё с эпохи ковида должны".
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Сразу видно, что перешел ради мечты, а не денег, бгг
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Они до осени отобьют эти деньги только на продажах футболок с его фамилией
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Ответ QWertY
Сразу видно, что перешел ради мечты, а не денег, бгг
ради мечты год за годом отказывал, а потом вспомнил плакатики из детства и просветился
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