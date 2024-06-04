Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 150 млн евро, его выплатят за 5 лет (The Telegraph)

Названы финансовые условия контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда, который покидает «ПСЖ» на правах свободного агента.

Как пишет The Telegraph, Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса, который «Реал» выплатит в течение пяти лет контракта. Зарплата форварда составит 15 миллионов евро в год.

Ранее The Guardian сообщала, что выплатят 125 миллионов евро подписного бонуса и передадут 80% доходов от реализации имиджевых прав, а получать он будет между 15 и 20 млн евро в год с ежегодным приростом.

Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️

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