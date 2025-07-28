«Ливерпуль» готов сделать крупное предложение по Исаку после продажи Диаса. Форвард «Ньюкасла» хочет перейти и не ведет переговоры с саудовскими клубами

«Ливерпуль» намерен совершить покупку Александера Исака.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , мерсисайдцы готовы сделать крупное предложение «Ньюкаслу » по шведскому форварду после завершения продажи Луиса Диаса в «Баварию» за 75 млн евро .

Исак заинтересован в переходе и даже не ведет переговоров с клубами из Саудовской Аравии, только с «Ливерпулем », отмечает Романо.