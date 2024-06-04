Александра Бойкова: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова высказалась о стереотипе про «тупых спортсменов».

– Неужели существует до сих пор стереотип, что спортсмены тупые?

– Да. Потому что есть люди, которые подтверждают этот стереотип. Я со многими из них знакома.

Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями. Поэтому когда ты тупой – это проще дается. Ты же не думаешь, – сказала чемпионка Европы в парном катании.

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36 комментариев
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Какая высокомерная. Умные никогда не будут так делить людей : на тупых и я такая, вся умная. Некрасиво.
+22
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То есть тот кто не ошибается в прокате тот тупенький а у нее ошибки от большого ума?)))
Нелепое оправдание. Мишина с Галлямовым поумнее БК уж точно будут, и ничего им не мешает)
+19
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+16
Ответ Katerina Sunny
У тупых что ли мыслей не бывает?
Во время проката нет. Они тупо сосредоточены на выступлении. А вот умные люди во время выращения нет нет да и задумаются о судьбе Римской империи.
+14
-1
+13
А можно весь список, кто из наших ОЧ и ЧМ тупой? Хорошая отмазка, я не выиграла главные старты, потому что я умная, чего только не придумают, чтобы оправдать свои неудачи.
+16
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Высказалась и показала уровень своего интеллекта🙈🤣 теперь ей справедливо этим ткнут, а она будет говорить, что кругом хейтеры и завистники😁
+10
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Воспитанным - скромность,
Сильным - доброта,
Умным - сомнения,
Красивым - комплексы,
Тупым -уверенность в себе и чувство тотального интеллектуального превосходства
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Ничего себе предьява! Чисто катаешься? Значит ты тупая! А я вот катаюсь нечисто, потому что умная🤣
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Ответ Oleandra
Наверно это про МГ.. дала таки сдачу)
В данном случае только себя выставила не очень умной.
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Не стоит в таком случае путать ум с обычным неврозом..
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Ответ Oleandra
Наверно это про МГ.. дала таки сдачу)
Имела ввиду скорее всего МГ.
Но по факту это получилось про саму Бойкову как показатель сочетания недалекости с безнравственностью.
А все пытается косить под интеллигентку... смешно)
+6
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Ответ Westmoreland
А можно весь список, кто из наших ОЧ и ЧМ тупой? Хорошая отмазка, я не выиграла главные старты, потому что я умная, чего только не придумают, чтобы оправдать свои неудачи.
Ярчайший пример - Журова. Остальные в думе тоже не далеко ушли
+5
-1
+4
Ответ Westmoreland
А можно весь список, кто из наших ОЧ и ЧМ тупой? Хорошая отмазка, я не выиграла главные старты, потому что я умная, чего только не придумают, чтобы оправдать свои неудачи.
Ещё в качестве обоснования скажет, что есть даже литературное произведение "Горе от ума"...
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0
+4
У тупых что ли мыслей не бывает?
+8
-5
+3
Какая же она глупая. Умный человек даже не подумает так, а уж тем более не скажет это вслух. Интересно, а если они чисто катать будут, то это означает - их ай-кью кто-то уронил? 😁
+5
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+3
"Когда ты тупой, кататься проще" - заключила чемпионка Европы по фигурному катанию...
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Ответ July Bell
Высказалась и показала уровень своего интеллекта🙈🤣 теперь ей справедливо этим ткнут, а она будет говорить, что кругом хейтеры и завистники😁
вообще, про "хейтеров и завистников" - это другая девочка говорит регулярно.
И очень жаль, что не она была автором фразы в заголовке сей ветки - это было бы грандиозно))
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Иллюстрация эффекта Даннинга- Крюгера.
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ждём звонка Тарасовой)
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То есть Бойкова хочет сказать, что она слишком умная?
А по-моему она сказала просто дичайшую по своей глупости чушь..
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так, кто у нас чище всех катается?
Делаем выводы)))
+3
-2
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Так и есть
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
На народы переносить?)... мммм... расизм, не не слышал.
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Ответ Туц
На народы переносить?)... мммм... расизм, не не слышал.
То есть всякие там ИРЧП - это расизм, или статистика, по которой в Тыве уровень бытовых убийств на порядок выше - это расизм? Чел, ты явно не в себе
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Ответ 5pt25hj795
Сейчас последует безызбежная реакция)
Все будет чики-пуки)
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Ответ sashafan2
Ничего себе предьява! Чисто катаешься? Значит ты тупая! А я вот катаюсь нечисто, потому что умная🤣
Не ну а че? Так-то норм придумала))) Не убавить не прибавить🤷‍♀️
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Ответ Дмитрий Манин
"Когда ты тупой, кататься проще" - заключила чемпионка Европы по фигурному катанию...
Она превозмогает.
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Ответ sashafan2
Ничего себе предьява! Чисто катаешься? Значит ты тупая! А я вот катаюсь нечисто, потому что умная🤣
беспроигрышный вариант))
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Ответ Westmoreland
А можно весь список, кто из наших ОЧ и ЧМ тупой? Хорошая отмазка, я не выиграла главные старты, потому что я умная, чего только не придумают, чтобы оправдать свои неудачи.
проще перечислить, кто не тупой.
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Ответ Westmoreland
А можно весь список, кто из наших ОЧ и ЧМ тупой? Хорошая отмазка, я не выиграла главные старты, потому что я умная, чего только не придумают, чтобы оправдать свои неудачи.
Все. И они каждый раз это доказывают, пробивая очередное дно. Во главе с чемпионкой всего и вся Загитовой.
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Ответ Настя 999
Не стоит в таком случае путать ум с обычным неврозом..
Ну бывают общие переживания переживания за спортивный результат (невроз), а бывают мысли о необходимости выполнения тех или иных действий в определенной последовательности (задумчивость, возможно, даже отвлекание). Это несколько другое, хотя, возможно, близкое.
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