Александра Бойкова: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается»

Фигуристка Александра Бойкова высказалась о стереотипе про «тупых спортсменов».

– Неужели существует до сих пор стереотип, что спортсмены тупые?

– Да. Потому что есть люди, которые подтверждают этот стереотип. Я со многими из них знакома.

Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями. Поэтому когда ты тупой – это проще дается. Ты же не думаешь, – сказала чемпионка Европы в парном катании.