Александра Бойкова: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается»
Фигуристка Александра Бойкова высказалась о стереотипе про «тупых спортсменов».
– Неужели существует до сих пор стереотип, что спортсмены тупые?
– Да. Потому что есть люди, которые подтверждают этот стереотип. Я со многими из них знакома.
Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями. Поэтому когда ты тупой – это проще дается. Ты же не думаешь, – сказала чемпионка Европы в парном катании.
Нелепое оправдание. Мишина с Галлямовым поумнее БК уж точно будут, и ничего им не мешает)
Сильным - доброта,
Умным - сомнения,
Красивым - комплексы,
Тупым -уверенность в себе и чувство тотального интеллектуального превосходства
Но по факту это получилось про саму Бойкову как показатель сочетания недалекости с безнравственностью.
А все пытается косить под интеллигентку... смешно)
И очень жаль, что не она была автором фразы в заголовке сей ветки - это было бы грандиозно))
А по-моему она сказала просто дичайшую по своей глупости чушь..
Делаем выводы)))