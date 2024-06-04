Винер об интервью Мамун блогеру Кравченко: «Это американский заказ. Знаю, что Маргарита хочет уехать из России, может быть, это все проплачено»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Рио-2016 Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика) Яна Кудрявцева Гимнастика

Винер назвала «американским заказом» интервью Мамун блогеру Вите Кравченко.

Выпуск с участием Маргариты Мамун под названием «Гимнастика: жестокость тренеров, насилие и многолетнее молчание» вышел 28 мая. Гимнастка рассказала о подготовке к Олимпиаде-2016, где она завоевала золото. 

«Я встречала много предательства в жизни. Очень много. Рита Мамун была моей любимой ученицей, хотя она не выиграла ни одной медали чемпионата мира в многоборье, но я надеялась на нее.

Витя (Кравченко), который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ – для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет.

Рита всегда делала ошибки, в отличие от Кудрявцевой, которая четыре года выигрывала все чемпионаты. К сожалению, на Олимпиаде я работала по видеосвязи, когда я выводила их на групповые упражнения.

Тренер Кудрявцевой подумала, что я что-то не так скажу, что я люблю кого-то больше. И по итогу не дала ей телефон. Она уронила булаву, и я была в бешенстве от этого. А потом я сказала все Рите, и она показала настоящее шоу. Видите, как бывает», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез

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14 комментариев
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Просто Винер реально привыкла, что ничего просто так не бывает, что все покупается и продается. И не может принять, что девушка чиста и проста как 5 копеек и в интервью излила душу. И многое еще не сказала, к тому же.
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Еле осилил весь текст. Этот самый текст - просто концентрация гадости, подлости и мерзости.

А спортс, как обычно, это говно постит. Клики дороже профессии.
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Полный мрак. Рите сил и терпения.
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В Киеве -дядька ,в огороде-бузина. Какое-то биполярное мышление
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В парадигме Винер у человека не может быть своего мнения, можно лишь транслировать то, что проплатили.
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Опять триклятые либералы всех заказали
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"...Рита всегда делала ошибки, ..." Бабуль,дело не в ошибках,а в скотском обращении со спортсменками,об эмоциональном (и не только) насилии.Прежде всего об этом и говорила Рита в интервью.
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Много это смысле ты на левой и на право всех предавала ради места у кормушки?
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Боже мой, надо ж умудриться так обесценить труд девочек и выдвинуть себя на 1 место, как всемогущую и всезнающую. Винер НЕ решает, кто победит, решается все на ковре самим девочками. Судя по интервью, она открыто жалеет, что победила не Кудрявцева, а такая-сякая «предательница Мамун», треш.
Мамун озвучила то, что и так все знали, просто сделала это вслух. При чем тут Америка? У них свои проблемы, у нас свои.
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Надо в прокуратуру обратиться с фактами предательства Мамун и запретить выезд из России
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Ответ Вечно в бане
Еле осилил весь текст. Этот самый текст - просто концентрация гадости, подлости и мерзости. А спортс, как обычно, это говно постит. Клики дороже профессии.
При чем тут клики? Если вам не близка ее позиция, то и постить не надо? Это цензура. Все мнения должны поститься
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Ответ Вечно в бане
Еле осилил весь текст. Этот самый текст - просто концентрация гадости, подлости и мерзости. А спортс, как обычно, это говно постит. Клики дороже профессии.
Ну не сравнивай так. Одно дело высказывания условных Мостовых (царь), далеких от спорта, другое - заявления президента спортивной федерации
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Ответ Любитель побеждать
Мамун одна, остальных все устраивает. Но тут как обычно у либералов - меньшинство право, большинство просто амебы. А на самом деле, ноют всегда те, кто хуже.
Причём тут либералы вообще? И почему других все устраивает? Кто из них «ноет»?
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