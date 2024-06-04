Винер об интервью Мамун блогеру Кравченко: «Это американский заказ. Знаю, что Маргарита хочет уехать из России, может быть, это все проплачено»

Винер назвала «американским заказом» интервью Мамун блогеру Вите Кравченко.

Выпуск с участием под названием «Гимнастика: жестокость тренеров, насилие и многолетнее молчание» вышел 28 мая. Гимнастка рассказала о подготовке к Олимпиаде-2016, где она завоевала золото.

«Я встречала много предательства в жизни. Очень много. Рита Мамун была моей любимой ученицей, хотя она не выиграла ни одной медали чемпионата мира в многоборье, но я надеялась на нее.

Витя (Кравченко), который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ – для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет.

Рита всегда делала ошибки, в отличие от Кудрявцевой, которая четыре года выигрывала все чемпионаты. К сожалению, на Олимпиаде я работала по видеосвязи, когда я выводила их на групповые упражнения.

Тренер Кудрявцевой подумала, что я что-то не так скажу, что я люблю кого-то больше. И по итогу не дала ей телефон. Она уронила булаву, и я была в бешенстве от этого. А потом я сказала все Рите, и она показала настоящее шоу. Видите, как бывает», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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