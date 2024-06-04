Медведев о Соболеве в «Зените»: «У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». Запретов нет»
Александр Медведев высказался о возможном подписании Александра Соболева.
– Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.
– Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.
– Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...
– У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет, – с улыбкой сказал председатель правления «Зенита».
С Дзюбой точь в точь так было😂
Такие лицемеры, ей Богу...
У меня свои принципы. Я тихо-мирно не оформляю фанайди не смотря на других. Так же тихо-мирно буду считать, что Дельфин, он и в Афри ... Зените дельфин.
Добавив что пофигу игрок Спартака или условный Мбаппе)))
Или варено-копченых поросячьих ушей, для закуски под пиво.
бгггг