Медведев о Соболеве в «Зените»: «У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». Запретов нет»

Александр Медведев высказался о возможном подписании Александра Соболева.

– Много пишут про , якобы «Зенит» им интересуется.

– Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.

– Но мы просто в шоке, что игрок « » в «Зенит»...

– У нас был и , и возвращался из «Спартака». У нас запретов нет, – с улыбкой сказал председатель правления « ».