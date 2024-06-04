Медведев о Соболеве в «Зените»: «У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». Запретов нет»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался о возможном подписании Александра Соболева.

– Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.

– Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.

– Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...

– У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет, – с улыбкой сказал председатель правления «Зенита».

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64 комментария
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А можно не надо? Соболев хороший игрок, но имидж у него не очень хороший, за 20 лямов можно топового иностранца форварда купить, только отпустить кого-то из легионеров и все
+26
-3
+23
Будет огромный парадокс. Как болельщики Невы вдруг разглядят тонкую натуру Санька. В Спартаке он был дельфином. А в зените он будет героем, на котором нарушают правила. Это преобразование года будет. Оказывается, можно свистеть нарушения на нем. С Дзюбой было то же самое. Фолы в атаке за Спартак (неотесанный огр, который неаккуратно размахивает руками). За стрелку - это филигранная борьба гиганта. Он даже мог оттолкнуться от защитника, свалив его, чтобы забить без особых препятствий.
+45
-26
+19
Ответ Тралл из Питера
А можно не надо? Соболев хороший игрок, но имидж у него не очень хороший, за 20 лямов можно топового иностранца форварда купить, только отпустить кого-то из легионеров и все
Покупать Соболева за 20 лямов - это просто гнать метлой весь менеджмент сразу. И то что он спартач, это вообще последняя проблема в данном случае.
+20
-2
+18
Ответ Алексей Елистратов
Будет огромный парадокс. Как болельщики Невы вдруг разглядят тонкую натуру Санька. В Спартаке он был дельфином. А в зените он будет героем, на котором нарушают правила. Это преобразование года будет. Оказывается, можно свистеть нарушения на нем. С Дзюбой было то же самое. Фолы в атаке за Спартак (неотесанный огр, который неаккуратно размахивает руками). За стрелку - это филигранная борьба гиганта. Он даже мог оттолкнуться от защитника, свалив его, чтобы забить без особых препятствий.
Сам себе чего-то нафантазировал и вывалил в комментарии, чего ещё ждать от болельщика Спартака 😎
+41
-24
+17
Ответ Aleksey Yashin
Не так давно и великий кудесник мяча Бакаев переходил из Спартака в Зенит. Кстати, что с ним, где он?
Говорят жив.
+15
-2
+13
Надеюсь, это сплетни. Это чудо нам не надо. Самый гнилой игрок РФПЛ
+14
-2
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Ответ CoMoBo3
Сам себе чего-то нафантазировал и вывалил в комментарии, чего ещё ждать от болельщика Спартака 😎
да потому что это так и есть)
С Дзюбой точь в точь так было😂
Такие лицемеры, ей Богу...
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Ответ OldRedWhite
Зря Вы , Катя , Соболев типичный зависимый форвард , новый Дзюба , так сказать ! Он у вас в Зените будет на своем месте и точно не будет лишним или бесполезным ! Уж точно получше Сергеева ))
Юрий, добрый день.
У меня свои принципы. Я тихо-мирно не оформляю фанайди не смотря на других. Так же тихо-мирно буду считать, что Дельфин, он и в Афри ... Зените дельфин.
+6
-2
+4
Ответ Кузбасс
Виража нет, травить никто не будет. Олды с 2008-го примут, как родного. Но если провалится по игре - все сразу припомнят.
Вычеркните меня из этого списка
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Ответ Алексей Елистратов
Будет огромный парадокс. Как болельщики Невы вдруг разглядят тонкую натуру Санька. В Спартаке он был дельфином. А в зените он будет героем, на котором нарушают правила. Это преобразование года будет. Оказывается, можно свистеть нарушения на нем. С Дзюбой было то же самое. Фолы в атаке за Спартак (неотесанный огр, который неаккуратно размахивает руками). За стрелку - это филигранная борьба гиганта. Он даже мог оттолкнуться от защитника, свалив его, чтобы забить без особых препятствий.
Дельфин есть дельфин и в спартаке, и в Зените. Пускай у вас и остается
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Ответ TOSHIBA
Кто-то из питерцев хотел комментарий официальных лиц - ну вот пожалуйста, как минимум Медведев не опроверг интерес к Соболеву. Пора переобуваться😀
Он сказал: Трансферные слухи не комментируем.
Добавив что пофигу игрок Спартака или условный Мбаппе)))
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Не так давно и великий кудесник мяча Бакаев переходил из Спартака в Зенит. Кстати, что с ним, где он?
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Ответ Футболшоу
Надеюсь, это сплетни. Это чудо нам не надо. Самый гнилой игрок РФПЛ
Самый самый это дзюба, легенда Питера
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Ответ Celsius
"наладить производство туалетной бумаги :)" Или варено-копченых поросячьих ушей, для закуски под пиво.
И то и другое с логотипом бывшего клуба Спартак :)
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Ответ Злодей Спб
Ну, в юбилейный год Зенита можно и шикануть. Купить Спартак целиком, поменять название на Надир, заявить в ПФЛ. А под брэндом Спартак наладить производство туалетной бумаги :)
"наладить производство туалетной бумаги :)"
Или варено-копченых поросячьих ушей, для закуски под пиво.
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Ответ Al Al
Перейдет Соболь и будут говорить про его блокадный дух
Вряд ли уместно даже пытаться шутить о блокадном духе. Если вы человек, конечно...
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Лучше Тюкавина купите, а Клавдий пусть в СА едет
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Если серьёзно, то ваще поф. Не жалко , а тем более за деньги. Даже если в каждой игре будет Спартаку забивать, не шелохнется ничего. Вот Дзюба, да, там горело, там была лютая ненависть.
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По этому ответу понятно, что Соболева в Зенита не будет, во всяком случае и близко не за те деньги, которые хочет Спартак. Так что релакс все кто возмутился или вознадеялся ))
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Кто только такую фигню придумывает
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Ну не нужен Соболев,совсем
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Медведь, ты что совсем сдурел? Шутка зашла слишком далеко
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Ответ Алексей Елистратов
Будет огромный парадокс. Как болельщики Невы вдруг разглядят тонкую натуру Санька. В Спартаке он был дельфином. А в зените он будет героем, на котором нарушают правила. Это преобразование года будет. Оказывается, можно свистеть нарушения на нем. С Дзюбой было то же самое. Фолы в атаке за Спартак (неотесанный огр, который неаккуратно размахивает руками). За стрелку - это филигранная борьба гиганта. Он даже мог оттолкнуться от защитника, свалив его, чтобы забить без особых препятствий.
быстров переходит,ему все в луже аплодируют и пофигу что из Питера,переходит дзюба и почему-то в тушино недоумевают,а почему ему стадион(не фанаты) хлопает и радуются его голам ведь должны были ненавидеть
бгггг
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Ответ TOSHIBA
Кто-то из питерцев хотел комментарий официальных лиц - ну вот пожалуйста, как минимум Медведев не опроверг интерес к Соболеву. Пора переобуваться😀
На что переобуваться то, подскажи? )
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Ответ Alex Miheev
Самый самый это дзюба, легенда Питера
спартаковаская легенда,которому не простили переход и все сезоны задевали его всякими кричалками)))
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Не дай нам Бог увидеть 🐬 в Зените... Пусть Изидор будет, лишь бы не это...
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Про Баккаева забыл
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Ответ Рома_90
А у Зинита предсмертные Судороги ? не проявлялись ? Как у Сатурна Амкара и т д
Зенит видит предсмертные судороги других команд.
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Ответ Алексей Елистратов
Будет огромный парадокс. Как болельщики Невы вдруг разглядят тонкую натуру Санька. В Спартаке он был дельфином. А в зените он будет героем, на котором нарушают правила. Это преобразование года будет. Оказывается, можно свистеть нарушения на нем. С Дзюбой было то же самое. Фолы в атаке за Спартак (неотесанный огр, который неаккуратно размахивает руками). За стрелку - это филигранная борьба гиганта. Он даже мог оттолкнуться от защитника, свалив его, чтобы забить без особых препятствий.
это другое!!!
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Ответ Денис Уколов
да потому что это так и есть) С Дзюбой точь в точь так было😂 Такие лицемеры, ей Богу...
Но ведь это же ложь самая обыкновенная. То что Дзюба сложный человек признавали вообще, только до спартачей это дошло после ухода Дзюбы. И с Соболевым будет точно так же.
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