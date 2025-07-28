Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру» («Чемпионат»)
Виллиан Роша хочет покинуть ЦСКА.
Сообщалось, что «Аль-Джазира» предлагает армейцам 6 млн евро, а те не хотят продавать защитника.
По данным «Чемпионата», бразилец попросил московский клуб отпустить его в команду из ОАЭ.
ЦСКА пока еще не принял предложение «Аль-Джазиры» и по-прежнему надеется сохранить Рошу.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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