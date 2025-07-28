Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру» («Чемпионат»)

Виллиан Роша хочет покинуть ЦСКА.

Сообщалось , что «Аль-Джазира » предлагает армейцам 6 млн евро, а те не хотят продавать защитника.

По данным «Чемпионата», бразилец попросил московский клуб отпустить его в команду из ОАЭ.

ЦСКА пока еще не принял предложение «Аль-Джазиры» и по-прежнему надеется сохранить Рошу .