Круговой о 800-м матче Акинфеева: «На двоих у нас как раз 1000 выйдет»
Данил Круговой пошутил о 800-м матче Игоря Акинфеева.
Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА. Юбилейной для вратаря стала игра против «Ахмата» (2:1) во 2-м туре Мир РПЛ.
«Еще не поздравлял Акинфеева с 800-м матчем в карьере. У нас с ним как раз 1000 на двоих выйдет», – сказал защитник ЦСКА с улыбкой.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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