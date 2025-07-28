Круговой о 800-м матче Акинфеева: «На двоих у нас как раз 1000 выйдет»

Данил Круговой пошутил о 800-м матче Игоря Акинфеева.

Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА. Юбилейной для вратаря стала игра против «Ахмата» (2:1) во 2-м туре Мир РПЛ .

«Еще не поздравлял Акинфеева с 800-м матчем в карьере. У нас с ним как раз 1000 на двоих выйдет», – сказал защитник ЦСКА с улыбкой.

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