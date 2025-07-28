Черчесов о поражении «Спартака»: «Бросили весла, должен быть план «Б». Маркиньос играет защитника – я бы с удовольствием это со Станковичем по‑тренерски обсудил»
Станислав Черчесов высказался о поражении «Спартака» от «Балтики».
Во 2-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили со счетом 0:3.
«Бросилось в глаза, что «Спартак» бросил весла. Должен быть план «Б». При всем уважении к «Балтике», но это не «Барселона». Можно было вытащить игру с помощью стандартов.
Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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