Черчесов о поражении «Спартака»: «Бросили весла, должен быть план «Б». Маркиньос играет защитника – я бы с удовольствием это со Станковичем по‑тренерски обсудил»

Станислав Черчесов высказался о поражении «Спартака» от «Балтики».

Во 2-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили со счетом 0:3.

«Бросилось в глаза, что «Спартак » бросил весла. Должен быть план «Б». При всем уважении к «Балтике», но это не «Барселона». Можно было вытащить игру с помощью стандартов.

Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал», – сказал бывший главный тренер сборной России.