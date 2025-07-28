Рашид Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 млн за российских игроков. Лучше я привлеку кого-то из молодежной команды – может, выстрелит»
Рашид Рахимов не хотел бы, чтобы «Рубин» переплачивал за россиян.
– Сейчас какая селекция ведется?
– Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться.
Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков, – сказал главный тренер «Рубина».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Рубина»
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