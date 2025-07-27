  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» с Карпиным в тройку не войдет. Победа над «Ростовом» – с душком, после странной ошибки Мелехина. И Валерий не должен совмещать – куда РПЛ смотрит?» Селюк о тренере москвичей
24

«Динамо» с Карпиным в тройку не войдет. Победа над «Ростовом» – с душком, после странной ошибки Мелехина. И Валерий не должен совмещать – куда РПЛ смотрит?» Селюк о тренере москвичей

Дмитрий Селюк раскритиковал «Динамо» и Валерия Карпина.

«Динамо» выиграло «Ростов» – это было ясно еще до игры. Команда выигрывает за счет ошибки Мелехина, странной такой ошибки Мелехина. И даже если Мелехин действительно ошибся – эта победа с душком. Продавливают, чтобы из «Ростова» игроки переходили в «Динамо».

«Динамо» с Валерием Карпиным – и я могу поспорить с кем угодно – в тройку однозначно не войдет. И я считаю, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной.

Тут вообще все очень странно. Я не могу понять, куда смотрит РПЛ? Карпин мало того, что совмещает, так еще и в «Ростове» его помощник работает. Самое интересное, что и тренер «Ростова» также совмещает должности.

Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку еще взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну а что – будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли, и Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами», – сказал агент.

Кого в АПЛ уволят первым?26373 голоса
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoДинамо Москва
logoОрганизация РПЛ
logoвысшая лига Казахстан
logoСборная России по футболу
logoЗенит
logoКайрат
logoСергей Семак
logoРостов
агенты
logoВиктор Мелехин
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Селюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орещук о «Динамо»: «Задача Карпина – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки, самый лучший в России. Он с зимы строит команду под себя»
1627 июля, 13:33
Карпин об Овечкине в раздевалке «Динамо» после 1:0 с «Ростовом»: «Думаете, сказал, что мы все идиоты? Просто поздравил. Что он еще может сказать?»
3926 июля, 18:28
Карпин об 1:0 с «Ростовом»: «Мне понравился итоговый счет, больше ничего. Тяжелый матч получился»
4926 июля, 17:10
Главные новости
Челестини не запрещал мясо в ЦСКА: «Это неправда. У нас в буфете есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще рыба»
через 1 минуту
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1218 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
420 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
1431 минуту назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
2534 минуты назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
5444 минуты назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99753 минуты назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
12сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
35сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
48сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
9сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
121 минуту назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
754 минуты назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото