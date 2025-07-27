«Динамо» с Карпиным в тройку не войдет. Победа над «Ростовом» – с душком, после странной ошибки Мелехина. И Валерий не должен совмещать – куда РПЛ смотрит?» Селюк о тренере москвичей

Дмитрий Селюк раскритиковал «Динамо» и Валерия Карпина.

«Динамо » выиграло «Ростов » – это было ясно еще до игры. Команда выигрывает за счет ошибки Мелехина , странной такой ошибки Мелехина. И даже если Мелехин действительно ошибся – эта победа с душком. Продавливают, чтобы из «Ростова» игроки переходили в «Динамо».

«Динамо» с Валерием Карпиным – и я могу поспорить с кем угодно – в тройку однозначно не войдет. И я считаю, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной.

Тут вообще все очень странно. Я не могу понять, куда смотрит РПЛ ? Карпин мало того, что совмещает, так еще и в «Ростове» его помощник работает. Самое интересное, что и тренер «Ростова» также совмещает должности.

Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку еще взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну а что – будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли, и Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами», – сказал агент.