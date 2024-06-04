Степашин о титуле «Зенита»: «У меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком. Если бы не гол Песьякова в свои ворота и матч в Грозном – поздравил бы их с чемпионством»

Сергей Степашин высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

«После последнего матча с « » понимаю, почему признали лучшим тренером. Я с уважением отношусь к как к футболисту. Тренер он хороший. Чрезвычайно порядочный человек, совестливый.

Он один из лучших тренеров нашей страны, для меня это очевидно. Почему не признали? Потому что это болельщики, и, скорее всего, это на эмоциях. Это же случилось после матча с «Краснодаром», это как компенсация неполученной победы.

Есть и другие конкурсы. Из исполкома РФС я слышал, что говорил , – они справедливо назвали лучшим тренером Семака.

Другое дело, если бы не два матча: в Грозном и гол Песьякова в свои ворота, – то безоговорочно можно было бы поздравить питерский «Зенит» с чемпионством. Но у меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком», – сказал член совета директоров «Динамо».