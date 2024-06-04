Степашин о титуле «Зенита»: «У меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком. Если бы не гол Песьякова в свои ворота и матч в Грозном – поздравил бы их с чемпионством»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Сергей Степашин Валерий Карпин Максим Митрофанов Сергей Песьяков Александр Алаев Футбол

Сергей Степашин высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2023/24.

«После последнего матча с «Зенитом» понимаю, почему Карпина признали лучшим тренером. Я с уважением отношусь к Семаку как к футболисту. Тренер он хороший. Чрезвычайно порядочный человек, совестливый.

Он один из лучших тренеров нашей страны, для меня это очевидно. Почему не признали? Потому что это болельщики, и, скорее всего, это на эмоциях. Это же случилось после матча с «Краснодаром», это как компенсация неполученной победы.

Есть и другие конкурсы. Из исполкома РФС я слышал, что говорил Митрофанов, Алаев – они справедливо назвали лучшим тренером Семака.

Другое дело, если бы не два матча: в Грозном и гол Песьякова в свои ворота, – то безоговорочно можно было бы поздравить питерский «Зенит» с чемпионством. Но у меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком», – сказал член совета директоров «Динамо».

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45 комментариев
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Гол Песьякова в свои ворота)) Ну да, так всё и было, забрал мяч и по своим пробил
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По логике щекастого и матч Краснодар-Динамо с душком, раздвинули булки перед быками по указке Газпрома, так что ли? За это и Личка выше Семака в тренерском рейтинге, ага)))
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Сергей Вадимыч, пересядьте (с)
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Я правильно понял, что член совета директоров Динамо пытается сказать, что Зенит доги скатал? Возмущения от журналистов ждать, или как обычно?
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+28
Это запах Дно так к тебе прилип. Помыться запрещает корпоративная этика, видимо. 🪑🪑
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-1
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Конечно,это же Зенит запретил забивать голы Краснодару и попросил защитников Динамо перед голом пропустить мяч между ног 2 раза.
А по матчу с КС нет у тебя вопросов?То вратарь мимо мяча промахнется то в пустыне с 20 метров.
И да,вспомни матч третьего тура Зенит-Динамо...поздравил бы он,кому нужны эти поздравления.
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То что Степашин с душком и так понятно. Зенит так тащили, что больше всего ошибок в пользу соперников сделали. Админресурс, конечно...
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Ничего, что Песьяков перед этим выход 1 на 1 потащил? Или в том, что он ошибся с ударом Артура, Зенит виноват?
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Ух сейчас то Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков развернется.
Хотя погодите. Это же не какой то голоногий футболист Безруков сказал...
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Сгорел чернушка и показал свое истинное лицо
Тем лучше чтобы не было иллюзий с кем мы имеем дело
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+9
если везде мерещится душок - загляни в собственные штаны ...
+10
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Сергей Вадимыч, пересядьте (с)
Степашин первый зам
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Судя по всему, у Степашина вся сущность с душком. Стремление усидеть на двух стульях обычно заканчивается на полу.
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Ответ Теория черного лебедя
Гол Песьякова в свои ворота)) Ну да, так всё и было, забрал мяч и по своим пробил
примерно так и было......Ляп ляпейший, решивший судьбы золота. Не исключаю, что не случайный в добавок...
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Ужас, конечно, до чего в своих эмоциях от разочарования результатом готовы опуститься официальные лица. Хорошо, что этот человек не болеет за Зенит.
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С душком много чего происходит в вашей жизни.,но к чемпионству Зенита это никак не относится.
+4
0
+4
Съезди на родину, балтийским ветром весь душок выветрится.
+4
-1
+3
И зачем что-то спрашивать у человека с душком?
Ваше мнение очень важно для нас. Оставайтесь на линии...
+4
-1
+3
Так это запахи от поражения Динамо от Краснодара.
+3
0
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За такие высказывания официальных лиц надо подавать в суд за клевету.
+4
-1
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Давайте еще Хрюшу спросим
+2
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Е.ай на.уй, ленинградец!
+2
0
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Естественно, все остальные виноваты в том, что Динамо в нужном матче не смогло наиграть даже на ничью.
Нужно уметь проигрывать достойно.
+3
-1
+2
Вот чего не думал, так это того что Степашин с душком...
+4
-2
+2
Не, даже захочешь, такое не рассчитаешь.
+2
0
+2
Если ЭТО гол в свои ворота, то как назвать то что произошло между Шевченко и Филимоновым?
+2
0
+2
Ответ Bronenosec
примерно так и было......Ляп ляпейший, решивший судьбы золота. Не исключаю, что не случайный в добавок...
Любит он смски от газпромбанка!!
+1
0
+1
Ответ Bronenosec
примерно так и было......Ляп ляпейший, решивший судьбы золота. Не исключаю, что не случайный в добавок...
А то, что в этом сезоне Песьяков косячил будь здоров, про это умолчим?
+2
-1
+1
Ответ Bronenosec
примерно так и было......Ляп ляпейший, решивший судьбы золота. Не исключаю, что не случайный в добавок...
Ага, в игре со Спартаком Песьяков тоже ради Зенита привозил))) а Кержаков в игре с ЦСКА в свои привёз ради того, чтобы Зенит слил чемпионство
+2
-1
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Ответ Bronenosec
примерно так и было......Ляп ляпейший, решивший судьбы золота. Не исключаю, что не случайный в добавок...
Песьяков вообще красава. В одно время и решающий гол от Зенита пропускал, и в Краснодаре забивал Динамо))
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