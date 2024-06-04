Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»

Теги Спартак Зенит Бавария ПСЖ Рубин премьер-лига Россия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция РФС болельщики Динамо Москва Факел Александр Дюков Футбол

Глава РФС Александр Дюков высказался о скандированиях про «Зенит».

На матче Суперфинала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» (2:1) болельщики калининградского клуба скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Ранее эту кричалку скандировали фанаты «Факела» и «Динамо».

– С чем вы связываете крики «Зенит» – позор российского футбола» на нескольких стадионах?

– Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции – все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с «Баварией». Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к «Спартаку».

– Но я не помню, чтобы в России скандировали такую фразу по отношению к «Спартаку».

– Скандирования бывали разные, в том числе и более жесткие. К счастью, культура боления с того момента выросла.

– Видите в этой кричалке болельщиков запрос на справедливость? Клуб богачей, приехав в Воронеж к бедной команде, не смог ее обыграть, а публика увидела, что «Зенит» тянет время.

– Это футбол, который тем и прекрасен – когда более слабые отбирают очки или побеждают сильных. Помните победу «Рубина» над «Барселоной» – это не говорит о том, что надо разогнать «Барселону». Мы любим футбол за его непредсказуемость, – сказал Дюков.

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9 комментариев
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Не помню такого отношения к Спартаку.
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культура боления с того момента выросла, поэтому тогда таких кричалок не было, а сейчас есть )
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Со Спартаком сравнивать не стоит.
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Тут дело не в доминации! Почему то к Сити или Реалу такого отношения за рубежом нету, там явно доминация повыше будет!
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Опять эти комплексы перед Спартаком и 90-ми
Кричалка действительно стала народная! И питерским дюковым вместо того чтобы это комментировать нужно лучше работать, в том числе над имиджем своего позорного клуба
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а почему позор то?
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Ответ Ovi174
Тут дело не в доминации! Почему то к Сити или Реалу такого отношения за рубежом нету, там явно доминация повыше будет!
Конечно, не в доминации дело (что за слово?) Дело в доминировании
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