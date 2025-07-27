Сергей Семак: «Против «Зенита» всегда играют с особенным настроем»
Сергей Семак отметил особый настрой «Рубина» на игру с «Зенитом» (2:2).
– Наверняка видели, как эмоционально Даку праздновал второй гол. Держали в голове, что для него это особенный и принципиальный матч, учитывая его сорвавшийся трансфер?
– Это у Мирлинда нужно спросить. Он хороший игрок, мы в этом не сомневались.
Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина».
Остальные клубы всегда играют против «Зенита» и других наших лидеров, всегда все команды выходят с особым настроем. Особенно, конечно, на «Зенит», – сказал главный тренер петербуржцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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