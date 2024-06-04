СК РФ запросил арест бывшего белорусского гребца Шурмея за участие в боевых действиях против России

Теги происшествия сборная Беларуси ТАСС Гребля

Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Басманного суда Москвы. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Шурмею заочно предъявлены обвинения за участие в боевых действиях в составе различных силовых подразделений Украины против РФ.

Шурмею 47 лет. Он выступал за сборную Беларуси по академической гребле на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.

МВД РФ объявило бывшего спортсмена в розыск.

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2 комментария
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Интересно, по какой статье. Наемничество же распространяется на граждан РФ.
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