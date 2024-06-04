СК РФ запросил арест бывшего белорусского гребца Шурмея за участие в боевых действиях против России

Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Басманного суда Москвы. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Шурмею заочно предъявлены обвинения за участие в боевых действиях в составе различных силовых подразделений Украины против РФ.

Шурмею 47 лет. Он выступал за сборную Беларуси по академической гребле на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.

МВД РФ объявило бывшего спортсмена в розыск.