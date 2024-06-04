Николич возглавит ЦСКА. Клуб объявил о принципиальной договоренности с сербом

Марко Николич станет новым тренером ЦСКА.

«ПФК ЦСКА и Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве

Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.

ранее уже работал в России: с 2020 по 2021 год он руководил «Локомотивом», с которым выиграл Кубок России и бронзовые медали РПЛ-2020/21. В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

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