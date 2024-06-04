Николич возглавит ЦСКА. Клуб объявил о принципиальной договоренности с сербом
Марко Николич станет новым тренером ЦСКА.
«ПФК ЦСКА и Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве
Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.
Николич ранее уже работал в России: с 2020 по 2021 год он руководил «Локомотивом», с которым выиграл Кубок России и бронзовые медали РПЛ-2020/21. В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.
В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова.
А Федотова, на мой взгляд, из ЦСКА убрали зря - на данный момент это один из самых квалифицированных наших тренеров. Серебро с "Сочи" - это вообще круто!
Мертвую команду привел ко второму месту и Кубку, в этом году в том же самом Кубке только по пенальти вылетел от Зенита в финале пути РПЛ
Привозите тренеру алжирцев за пять копеек и при этом требуете с него результат. Вопросы лучше к селекции и медицинскому штабу предъявить. Центр поля - никакой. В защите проходной двор, все вечно на травмах, играют ребята из молодежки. Слуцкого держали 3 года, терпели все неудачи, пока он наконец чемпионство не забрал. И это при гораздо более сильном составе. А тут после первых неудач поперли. Владимиру Валентиновичу желаю в дальнейшем удачи. Несправедливо с ним обошлись
Николич – тоже ненадолго. Превратились в Спартак какой-то
Буду рад, если в итоге на фото окажется не Николич!