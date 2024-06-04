Николич возглавит ЦСКА. Клуб объявил о принципиальной договоренности с сербом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Марко Николич Футбол

Марко Николич станет новым тренером ЦСКА.

«ПФК ЦСКА и Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве

Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.

Николич ранее уже работал в России: с 2020 по 2021 год он руководил «Локомотивом», с которым выиграл Кубок России и бронзовые медали РПЛ-2020/21. В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова.

Увольнение Федотова – стратегическая ошибка ЦСКА

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69 комментариев
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Локомотив при нём был очень даже неплох. Успехов в ЦСКА!
+37
-4
+33
Ответ alexis2020
Локомотив при нём был очень даже неплох. Успехов в ЦСКА!
ЦСКА при Федотове в том сезоне тоже был очень даже неплох. А потом на усиление привезли Иранца и Алжирца))
+31
-4
+27
Ответ alexis2020
Локомотив при нём был очень даже неплох. Успехов в ЦСКА!
ЦСКА при Федотове был очень даже неплох. Пока самодуры в руководстве не начали продавать игроков старта прямым конкурентам и привозить алжирцев за мешок риса
+17
-4
+13
На мой взгляд, Николич в "Локомотиве" в целом не убедил, но посмотрим, что получится.

А Федотова, на мой взгляд, из ЦСКА убрали зря - на данный момент это один из самых квалифицированных наших тренеров. Серебро с "Сочи" - это вообще круто!
+6
0
+6
Чем Николич лучше Федотова? особенно после его сомнительного опыта где-то там ОАЭ. Бред же, объективно
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-4
+5
Кто в ЦСКА сейчас рулит, вот главный вопрос. Если Орешкин, то мне боязно за Россию. Человек вообще ни в чём не разбирается.
+6
-1
+5
Федотова нужно было оставлять

Мертвую команду привел ко второму месту и Кубку, в этом году в том же самом Кубке только по пенальти вылетел от Зенита в финале пути РПЛ

Привозите тренеру алжирцев за пять копеек и при этом требуете с него результат. Вопросы лучше к селекции и медицинскому штабу предъявить. Центр поля - никакой. В защите проходной двор, все вечно на травмах, играют ребята из молодежки. Слуцкого держали 3 года, терпели все неудачи, пока он наконец чемпионство не забрал. И это при гораздо более сильном составе. А тут после первых неудач поперли. Владимиру Валентиновичу желаю в дальнейшем удачи. Несправедливо с ним обошлись

Николич – тоже ненадолго. Превратились в Спартак какой-то
+10
-7
+3
Ответ Andre@Gourrage
Федотова нужно было оставлять Мертвую команду привел ко второму месту и Кубку, в этом году в том же самом Кубке только по пенальти вылетел от Зенита в финале пути РПЛ Привозите тренеру алжирцев за пять копеек и при этом требуете с него результат. Вопросы лучше к селекции и медицинскому штабу предъявить. Центр поля - никакой. В защите проходной двор, все вечно на травмах, играют ребята из молодежки. Слуцкого держали 3 года, терпели все неудачи, пока он наконец чемпионство не забрал. И это при гораздо более сильном составе. А тут после первых неудач поперли. Владимиру Валентиновичу желаю в дальнейшем удачи. Несправедливо с ним обошлись Николич – тоже ненадолго. Превратились в Спартак какой-то
Согласен с вами полностью! За Федотова обидно сделали из него козла отпущения! Клуб сто лет напа и опорника толковых купить не может берет каких то алжирцев и иранцев а он виноват! Сейчас какой нибудь Пари возглавит и дернет нас пару раз! Хотелось бы потом посмотреть на морды Бабаева и Орешкина!
+5
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Марко в локомотиве развивал молодёжь скорее всего ставка на это, дай бог чтобы и в ЦСКА он этим занимался. Стране нужны свои родные!
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Он играет вообще в другой схеме чем Федотов. Клуб готов тратиться под нового тренера? Или опять будем смотреть на эксперименты с игроками на не своих позициях
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Хз конечно что получится. Абсолютно не понятно что как и почему именно он. В любом случае удачи лысому
+5
-3
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Новых успехов Федотову
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Лысого на лысого поменяли только время потеряли
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Ответ Andre@Gourrage
ЦСКА при Федотове был очень даже неплох. Пока самодуры в руководстве не начали продавать игроков старта прямым конкурентам и привозить алжирцев за мешок риса
полностью согласен. руководство дурко.
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0
+1
Ответ Честный контроль
Не уверен что один лысый лучше другого.
Согласен, у них даже стиль похож
+2
-1
+1
Федотов лучшее, что было с ЦСКА за последние 5 лет
+6
-5
+1
Ответ Andre@Gourrage
Федотова нужно было оставлять Мертвую команду привел ко второму месту и Кубку, в этом году в том же самом Кубке только по пенальти вылетел от Зенита в финале пути РПЛ Привозите тренеру алжирцев за пять копеек и при этом требуете с него результат. Вопросы лучше к селекции и медицинскому штабу предъявить. Центр поля - никакой. В защите проходной двор, все вечно на травмах, играют ребята из молодежки. Слуцкого держали 3 года, терпели все неудачи, пока он наконец чемпионство не забрал. И это при гораздо более сильном составе. А тут после первых неудач поперли. Владимиру Валентиновичу желаю в дальнейшем удачи. Несправедливо с ним обошлись Николич – тоже ненадолго. Превратились в Спартак какой-то
Так его крайним и сделали, ну не уволит же сам себя Бабай с Мовсесяном, хотя провал это и их заслуга даже больше чем Федотова
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Ответ mg2000
А почему не Игнашевич???
Потому что уволят через месяц, как Олича и Берёзу
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Ответ mg2000
А почему не Игнашевич???
Потому что Акинфеев
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Комментарий удален пользователем
Ответ Andre@Gourrage
Федотова нужно было оставлять Мертвую команду привел ко второму месту и Кубку, в этом году в том же самом Кубке только по пенальти вылетел от Зенита в финале пути РПЛ Привозите тренеру алжирцев за пять копеек и при этом требуете с него результат. Вопросы лучше к селекции и медицинскому штабу предъявить. Центр поля - никакой. В защите проходной двор, все вечно на травмах, играют ребята из молодежки. Слуцкого держали 3 года, терпели все неудачи, пока он наконец чемпионство не забрал. И это при гораздо более сильном составе. А тут после первых неудач поперли. Владимиру Валентиновичу желаю в дальнейшем удачи. Несправедливо с ним обошлись Николич – тоже ненадолго. Превратились в Спартак какой-то
Не в какой то, а в московский.
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Ответ angry horse
Качественные трансферы только бы еще 😎
Зачем они? Нынешнего состава вполне хватит для борьбы за чемпионство. Или вы в ЛЧ собрались?
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Ответ rashnew
А Игнашевич? Зря ушел из Балтики получается
Игнаш уже перерос 1 лигу.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Федотов лучшее, что было с ЦСКА за последние 5 лет
Забери себе этого физрука.
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Ответ Антон Самойлов
Он играет вообще в другой схеме чем Федотов. Клуб готов тратиться под нового тренера? Или опять будем смотреть на эксперименты с игроками на не своих позициях
Каждый физрук видит футбол по-своему.
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Ответ Ком иль фо
Согласен, у них даже стиль похож
И стилист походу один.
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Ответ igor.igorev
Кто в ЦСКА сейчас рулит, вот главный вопрос. Если Орешкин, то мне боязно за Россию. Человек вообще ни в чём не разбирается.
орешкина в Спартак!!!!!!срочно!¡!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Думаю, Игнашевич без работы не останется. Отдохнет немного, перезагрузится, и примет новую команду. Скорее всего, опять в провинции.
Трудно найти в провинции такой клуб, как Балтика, честно говоря. У СН тяжёлый характер, все признают, а тут ему после зимы наконец дали ту свободу действий, которая ему была нужна, но слишком поздно, поэтому он и уходит. Короче, лишь бы на понижение не пошел, заслуживает большего
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Непохоже на ЦСКА и работу Гинера. Столько шума до совместного фото с Бабаевым раньше не было!
Буду рад, если в итоге на фото окажется не Николич!
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Ну хотя бы так: могло и хуже быть
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