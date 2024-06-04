Как Янник Синнер стал лучшим теннисистом мира

Ровно год назад Янник Синнер проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» Даниэлю Альтмайеру, упустив несколько матчболов.

10 июня 22-летний итальянец станет первой ракеткой мира, сместив Новака Джоковича.

Как он к этому пришел?

Статистика Синнера – полная доминация

Начиная с «Уимблдона» у Синнера:

● 65 побед при всего 7 поражениях;

● 14 побед в 17 матчах против топ-10;

● Проигрывал за этот период он только Джоковичу (дважды), Карлосу Алькарасу, Александру Звереву, Стефаносу Циципасу, Бену Шелтону и Душану Лайовичу. Из всей этой бригады только Лайович, победивший Янника в Цинциннати, не входил в топ-20;

● За последний год Синнер три раза обыграл Джоковича (один раз с матчболов, один раз – в полуфинале Australian Open), четыре раза победил Даниила Медведева (все в финалах, включая с 0:2 по сетам в Австралии) и один раз остановил Алькараса.

● С «Уимблдона»-2023 Янник провел 16 личных турниров (включая нынешний «Ролан Гаррос») и выиграл на них пять титулов;

● За последний год Синнер впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» (на «Уимблдоне») и выиграл первый титул в самой престижной категории (Australian Open).

Огромный прогресс в игре – Синнер улучшил просто все

За этими цифрами стоит огромный игровой прогресс. Подробно мы его описывали тут , но если тезисно:

● Синнер прокачал подачу – сделал ее мощнее, стабильнее и разнообразнее;

● Форхенд тоже преобразовался в том же ключе – стал мощнее и разнообразнее (например, Янник лучше направляет мяч под острыми углами, что позволяет ему выбивать соперников с корта);

● Та же история с бэкхендом;

● Янник комфортнее чувствует себя у сетки – выходы вперед стали оружием, которое он, например, эффективно использует против Медведева;

● У Синнера появилось больше тактических инструментов – стал более уверенно подрезать и укорачивать;

● Движение всегда было его сильной стороной, но и оно стало лучше – особенно в обороне, где Янник иногда выглядит непробиваемым;

● Психология. С каждой новой победой Синнер все больше верит, что сопернику нужно будет выпрыгнуть из штанов, чтобы его победить. Поэтому сам Янник не теряет голову в сложные моменты и никогда не проигрывает сам себе.

А слабые места у него есть?

Сейчас наибольший повод для беспокойств вызывает физическое состояние – в плане того, может ли он стабильно протащить себя весь сезон.

Например, в этом году на грунте у него возникли проблемы с бедром, из-за которых он проиграл в Монте-Карло, снялся по ходу «Мастерса» в Мадриде и до «Мастерса» в Риме. Были сообщения, что и «Ролан Гаррос» у него под вопросом.

Но он восстановился – и в Париже разрывает, уже вышел в полуфинал.

***

На самом деле Синнера как лучшего игрока мира многие стали воспринимать еще после победы на Australian Open.

Об этом в том числе говорили его главные конкуренты – Джокович и Алькарас.

Сейчас Янник просто оформил это официально.

Наряды «Ролан Гаррос»: мотивы «Мулен Руж», мемы из «Друзей», много укороченных топов

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Clive Brunskill