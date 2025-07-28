«Ювентус» не отдал Веа в аренду в «Марсель» из-за труднодостижимых условий обязательного выкупа

Тимоти Веа не перейдет в «Марсель».

Ранее сообщалось , что полузащитник «Ювентуса» перейдет во французский клуб на правах аренды с обязательством выкупа за 12–15 млн евро.

По информации Tuttosport, предложение «Марселя » не устроило туринцев из-за труднодостижимых условий обязательства выкупа, что не гарантирует дальнейшую полноценную продажу.

Сообщается, что агент Баду Самбаге, представляющий интересы Веа, прибыл в Турин, чтобы обсудить ситуацию с руководством «Ювентуса ». В подписании Веа заинтересованы три клуба из АПЛ и одна из команд Лиги 1. «Ювентус» оценивает Тимоти в 18-20 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь .