Юрий Семин: «Я откуда знаю, кто такой Николич? У арабов лучше спросите, почему его уволили»

Теги ЦСКА Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Марко Николич Футбол

Юрий Семин прокомментировал назначение Марко Николича в ЦСКА.

Ранее «Шабаб Аль‑Ахли» объявил об уходе 44-летнего сербского специалиста с поста главного тренера.

– Как относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?

– Вы лучше спросите у арабов, почему они его уволили. Я-то откуда знаю, кто такой Николич? Так и напишите – все вопросы по Николичу спрашивайте там, у арабов, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России по футболу.

Экс-тренер «Локомотива» возглавил «Шабаб Аль‑Ахли» летом 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок ОАЭ.

В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», серб сменил на этом посту как раз Юрия Семина

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17 комментариев
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Следит где работал и что уволили, а говорит что не знает такого
+32
-1
+31
Юрий Семин: Я откуда знаю, кто такой Николич?

В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», серб сменил на этом посту как раз Юрия Семина.

У Палыча скорее не деменция, а обида.
+22
-3
+19
Ответ OldRedWhite
Совсем я в них запутался ! Станкович , Слишкович , Николич , Ивич …
Генич
+20
-1
+19
При всем уважении к Семину,но тут явно сквозит обида,что после него Николич возглавил Локо и весьма недурно тренировал команду!
+15
0
+15
Ответ Dmitry Orlov
Генич
Ещё и Лисакович !
Вы правы - какое-то засилие белорусов в российском футболе !
+7
0
+7
Совсем я в них запутался !
Станкович , Слишкович , Николич , Ивич …
+3
0
+3
Ответ rwkq485579
Следит где работал и что уволили, а говорит что не знает такого
да не бомбит у него, не бомбит!
+3
0
+3
дед все ворчит да ворчит, представляю как его внукам достается ))
+2
0
+2
Ну вот зачем так?

Николич в жизни ничего плохого про Семина не сказал, наоборот, всегда отзывался предельно уважительно.
+2
0
+2
Ответ Dmitry Orlov
Генич
игнашевич
+1
0
+1
Ответ Гестор
игнашевич
Саша Бортич
+1
0
+1
Так это Божович на Никольской
0
0
0
Юрий Палыч частенько ходил на матчи ЦСКА, теперь, видимо, перестанет.
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Ответ Дядя ТУРА
Саша Бортич
Бортич клёвая!
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