Юрий Семин: «Я откуда знаю, кто такой Николич? У арабов лучше спросите, почему его уволили»

Юрий Семин прокомментировал назначение Марко Николича в ЦСКА.

Ранее «Шабаб Аль‑Ахли» объявил об уходе 44-летнего сербского специалиста с поста главного тренера.

– Как относитесь к назначению в ?

– Вы лучше спросите у арабов, почему они его уволили. Я-то откуда знаю, кто такой Николич? Так и напишите – все вопросы по Николичу спрашивайте там, у арабов, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России по футболу.

Экс-тренер « » возглавил « ‑Ахли» летом 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок ОАЭ.

В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», серб сменил на этом посту как раз .