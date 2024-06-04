Юрий Семин: «Я откуда знаю, кто такой Николич? У арабов лучше спросите, почему его уволили»
Юрий Семин прокомментировал назначение Марко Николича в ЦСКА.
Ранее «Шабаб Аль‑Ахли» объявил об уходе 44-летнего сербского специалиста с поста главного тренера.
– Как относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?
– Вы лучше спросите у арабов, почему они его уволили. Я-то откуда знаю, кто такой Николич? Так и напишите – все вопросы по Николичу спрашивайте там, у арабов, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России по футболу.
Экс-тренер «Локомотива» возглавил «Шабаб Аль‑Ахли» летом 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок ОАЭ.
В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», серб сменил на этом посту как раз Юрия Семина.
В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», серб сменил на этом посту как раз Юрия Семина.
У Палыча скорее не деменция, а обида.
Вы правы - какое-то засилие белорусов в российском футболе !
Станкович , Слишкович , Николич , Ивич …
Николич в жизни ничего плохого про Семина не сказал, наоборот, всегда отзывался предельно уважительно.