«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП

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«Манчестер Сити» начал «беспрецедентный» юридический процесс против АПЛ.

The Times сообщает, что «горожане» в результате слушаний с 10 по 21 июня постараются отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения ущерба.

Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи «Ньюкасла» саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

«Манчестер Сити» подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства».

Если «горожане» добьются своего, доходы самых богатых клубов могут значительно вырасти, позволяя им еще больше тратить на трансферном рынке.

Также победа действующих чемпионов Англии в этом процессе может оказать существенное влияние на итоги слушаний, посвященных 115 нарушениям клубом финансовых правил лиги, поскольку спонсорские сделки с компаниями, связанными с властями ОАЭ, занимают центральное место в списке обвинений.

В феврале АПЛ предупредила клубы о возможных тяжбах с «Манчестер Сити» в связи с правилом о сделках с ассоциированными сторонами. «Горожане» действительно подали иск 16 февраля, и в марте АПЛ уведомила членов лиги, что слушания начнутся 10 июня.

Остальным 19 клубам лиги было предложено принять участие в судебном процессе, и от 10 до 12 из них предоставили либо свидетельские показания, либо письма с подробным изложением доказательств в поддержку Премьер-лиги.

Отмечается, что «Сити» требует от Премьер-лиги возмещения убытков, утверждая, что демократическая система лиги, требующая для внесения изменений в правила согласия как минимум 14 клубов, дает большинству неприемлемый уровень контроля. «Горожане» обвиняют конкурентов в «дискриминации» владельцев из региона Персидского залива, ссылаясь на комментарии одного из руководителей клуба.

«Сити» утверждает, что спонсоры, связанные с владельцами клуба, должны иметь право сами определять, сколько они хотят платить, независимо от сторонней оценки. Четыре из десяти крупнейших спонсоров «Сити» связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В иске говорится, что действующие ограничения привели к появлению расходов, вызванных задержками в оформлении сделок и связанных с неспособностью получить доход от отложенных или отмененных проектов. По мнению клуба, потери могут исчисляться десятками миллионов. В заявлении «горожан» требуется провести раздельное разбирательство: одна часть должна быть посвящена отмене правил, другая – определению величины ущерба от них.

The Times известно о как минимум одном клубе, направившем свидетельские показания в поддержку «Ман Сити», однако ожидается, что большинство встанет на сторону АПЛ. Многие команды убеждены, что победа «Сити» приведет к уничтожению конкуренции в лиге.

Один из высокопоставленных источников газеты в клубах АПЛ сообщил, что за последний год расходы лиги на юридические вопросы выросли с 5 млн фунтов до более чем 20 млн. С февраля юридический отдел организации был вынужден сосредоточиться на иске «горожан», а не подготовке к делу о 115 обвинениях в адрес «Сити». «Это явно тактика», – сказал источник.

В заявлении чемпионов Англии, помимо прочего, присутствует жалоба на то, что при заключении любого спонсорского соглашения другие клубы находятся в невыгодном положении по сравнению с лондонскими, поскольку те могут устанавливать более высокие цены на билеты.

Также «Сити» обвиняет Премьер-лигу в том, что она не регулировала расходы, когда такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», были более доминирующими, поэтому теперь невозможно монетизировать свой бренд так, как это сделал «МЮ». «Горожане» отмечают, что правила наказывают команды с менее выдающейся футбольной историей.

Более того, «Сити» утверждает, что нынешние правила ограничат его возможность покупать лучших игроков и заставят повышать цены на билеты. К тому же придется сократить расходы на развитие молодежи, женский футбол и общественные программы.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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63 комментария
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Лудогорец и Динамо Загреб серьёзно напряглись
+38
-10
+28
"Зенит" от мира АПЛ. Вертят лигу, как хотят, страдают другие, наказывают других. Скорее бы этот пузырь вместе с ПСЖ сдох
+45
-21
+24
Во будет ржака если АПЛ им ещё и должна бабок окажется🤣
+13
-3
+10
Лучшая защита это нападение
+8
-2
+6
"дискриминация владельцев из региона Персидского залива" (С)
- У вас финансовые нарушение!
- Что вы такое говорите! Это дискриминация владельцев из региона Персидского залива!
+8
-2
+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Во будет ржака если АПЛ им ещё и должна бабок окажется🤣
И извинения! дон.
+5
0
+5
Ответ #SharkTeam
Сити развалит эти правила, а тебе выдаст огнетушитель. Тебе не слишком большой будет?
Ага, и сразу в третий шип правила разваливать)
+8
-4
+4
Ответ #SharkTeam
Сити развалит эти правила, а тебе выдаст огнетушитель. Тебе не слишком большой будет?
Аутотренинг?)
+4
0
+4
«Также «Сити» обвиняет Премьер-лигу в том, что она не регулировала расходы, когда такие клубы, как «Манчестер Юнайтед“, были более доминирующими, поэтому теперь невозможно монетизировать свой бренд так, как это сделал «МЮ“. «Горожане» отмечают, что правила наказывают команды с менее выдающейся футбольной историей.»

Ну надо же. Вспоминается анекдот про индейца Зоркий Глаз, который заметил на третий день, что в сарае нет одной стены. А почему они этот аргумент выдвинули не в момент введения ффп, а 14 лет спустя, интересно?
+8
-5
+3
Ответ Мирзоанис Якубов
"Зенит" от мира АПЛ. Вертят лигу, как хотят, страдают другие, наказывают других. Скорее бы этот пузырь вместе с ПСЖ сдох
всем бы так страдать, как бедным мешкам эвертону и форесту из апл
+5
-3
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Во будет ржака если АПЛ им ещё и должна бабок окажется🤣
Косплеят дело рособоронсервиса, играя при этом роль сердюкова, аж гордость берет
+4
-2
+2
Ответ Зеленский
Пчёлы против мёда
Вроде здесь не Реал против судей. Так что все ок
+3
-1
+2
Ну так пускай освобождают место в АПЛ, если их так дискриминируют.
+2
0
+2
😁😂 ФК 115 рискует стать ФК 116)
+6
-4
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Пчёлы против мёда
+4
-2
+2
Вспоминаются строки из фильма, которые цитируют баста и гуф в треке «как есть»: “Эта история могла стать сюжетом для Кафки, когда белое – это черное, а черное – это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Но что можно сказать о деле в котором преступник совершивший преступление обвиняет в нём свою жертву?”
+2
-1
+1
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Лудогорец и Динамо Загреб серьёзно напряглись
снимут с Эвертона 9 очков:)
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
тут вы правы, а вот эвертон играет)
+1
0
+1
Ответ Пенс
красавцы. Надеюсь, разнесут эту манюшную контору.
вы бы книжки почитали, что ли, тем более каникулы, надо же когда-то умнеть
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
Сунак лично втык сделает ФА если в Дубае осерчают
Ответь на вопрос, а не пиши свои влажные мечты?)
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Ответ #SharkTeam
Сити развалит эти правила, а тебе выдаст огнетушитель. Тебе не слишком большой будет?
Готов хату поставить, что развалит?
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
Сити борется с Системой, успеха им в этом!
Как много ты знаешь случаев, когда система проигрывала?) Ахахахахахаха. Выбирай новую команду уже
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Ответ #SharkTeam
Сити борется с Системой, успеха им в этом!
вспоминается мем с двумя человеками-пауками
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Ответ molly
Ну так пускай освобождают место в АПЛ, если их так дискриминируют.
Да зачем это все, МЮ точно пользы ни какой от этого.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
А нельзя их сразу в последнюю профлигу отправить, а не сюсюкаться? Одно дело защищаться, другое, нападать на лигу. И что это за клуб, который их поддерживает? Не удивлюсь если Ньюкасл или Челси.
На каком основании их отправлять в последнюю профлигу?
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Ответ Bernie
Кто страдает? МЮ с огромным бюджетом? Или американские деньги кошернее арабских?
Пруфы, пожалуйста, что мю за финансовые махинации привлекали
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Ответ Мирзоанис Якубов
"Зенит" от мира АПЛ. Вертят лигу, как хотят, страдают другие, наказывают других. Скорее бы этот пузырь вместе с ПСЖ сдох
Кто страдает? МЮ с огромным бюджетом? Или американские деньги кошернее арабских?
+1
-1
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Ответ Sergey
На каком основании их отправлять в последнюю профлигу?
Основание-"охренели" подойдёт?
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Ответ Пенс
вау, спасибо. Странно, что не русская классика, но да ладно.
русская классика хороша для культуры, для просвещения, окно в историю и быт прошлого, но для прокачки мозгов мало толку, лучше того же Шекспира или Уайлдера
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Ответ Tun
да, 100% поумнеете от чтения книг, только не классика 500летней давности, хотя Вильям наше всё Шекспир до сих пор актуален, но есть полезные современные, из недавнего посоветую "Сила воли" Баумайстера и Тирни
вау, спасибо. Странно, что не русская классика, но да ладно.
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