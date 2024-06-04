«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП

«Манчестер Сити» начал «беспрецедентный» юридический процесс против АПЛ.

The Times сообщает, что «горожане» в результате слушаний с 10 по 21 июня постараются отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения ущерба.

Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи « » саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

« » подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства».

Если «горожане» добьются своего, доходы самых богатых клубов могут значительно вырасти, позволяя им еще больше тратить на трансферном рынке.

Также победа действующих чемпионов Англии в этом процессе может оказать существенное влияние на итоги слушаний, посвященных 115 нарушениям клубом финансовых правил лиги, поскольку спонсорские сделки с компаниями, связанными с властями ОАЭ, занимают центральное место в списке обвинений.

В феврале предупредила клубы о возможных тяжбах с «Манчестер Сити» в связи с правилом о сделках с ассоциированными сторонами. «Горожане» действительно подали иск 16 февраля, и в марте АПЛ уведомила членов лиги, что слушания начнутся 10 июня.

Остальным 19 клубам лиги было предложено принять участие в судебном процессе, и от 10 до 12 из них предоставили либо свидетельские показания, либо письма с подробным изложением доказательств в поддержку Премьер-лиги.

Отмечается, что «Сити» требует от Премьер-лиги возмещения убытков, утверждая, что демократическая система лиги, требующая для внесения изменений в правила согласия как минимум 14 клубов, дает большинству неприемлемый уровень контроля. «Горожане» обвиняют конкурентов в «дискриминации» владельцев из региона Персидского залива, ссылаясь на комментарии одного из руководителей клуба.

«Сити» утверждает, что спонсоры, связанные с владельцами клуба, должны иметь право сами определять, сколько они хотят платить, независимо от сторонней оценки. Четыре из десяти крупнейших спонсоров «Сити» связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В иске говорится, что действующие ограничения привели к появлению расходов, вызванных задержками в оформлении сделок и связанных с неспособностью получить доход от отложенных или отмененных проектов. По мнению клуба, потери могут исчисляться десятками миллионов. В заявлении «горожан» требуется провести раздельное разбирательство: одна часть должна быть посвящена отмене правил, другая – определению величины ущерба от них.

The Times известно о как минимум одном клубе, направившем свидетельские показания в поддержку «Ман Сити», однако ожидается, что большинство встанет на сторону АПЛ. Многие команды убеждены, что победа «Сити» приведет к уничтожению конкуренции в лиге.

Один из высокопоставленных источников газеты в клубах АПЛ сообщил, что за последний год расходы лиги на юридические вопросы выросли с 5 млн фунтов до более чем 20 млн. С февраля юридический отдел организации был вынужден сосредоточиться на иске «горожан», а не подготовке к делу о 115 обвинениях в адрес «Сити». «Это явно тактика», – сказал источник.

В заявлении чемпионов Англии, помимо прочего, присутствует жалоба на то, что при заключении любого спонсорского соглашения другие клубы находятся в невыгодном положении по сравнению с лондонскими, поскольку те могут устанавливать более высокие цены на билеты.

Также «Сити» обвиняет Премьер-лигу в том, что она не регулировала расходы, когда такие клубы, как « », были более доминирующими, поэтому теперь невозможно монетизировать свой бренд так, как это сделал «МЮ». «Горожане» отмечают, что правила наказывают команды с менее выдающейся футбольной историей.

Более того, «Сити» утверждает, что нынешние правила ограничат его возможность покупать лучших игроков и заставят повышать цены на билеты. К тому же придется сократить расходы на развитие молодежи, женский футбол и общественные программы.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан