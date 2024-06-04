Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о том, что его не устраивало в «ПСЖ».

«В «ПСЖ» я не был несчастлив, это было бы плевком в лицо людям, которые меня защищали, я всегда был счастлив.

Да, кое-что меня расстраивало, но такой игрок, как я, не мог этого показывать, потому что я лидер, за мной следили, я старался быть максимально позитивным.

Тренер, игроки и сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы немного подло прийти, плюнуть им в лицо и сказать, что я несчастлив. Но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым», – сказал новичок «Реала».

Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

Мбаппе о трансфере в «Реал»: «Я счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Очень рад переходу в лучший клуб мира»

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22 комментария
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Исповедь парижской куртизанки
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мем с Вуди Харрельсоном) проклятый ПСЖ насильно заставлял подписать предыдущий контракт)
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Миллионер поневоле,жаль этого добряка (нет)
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Вчера Круговой ныл, сегодня Мбаппе😂
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как только ушёл так сразу начал гнать на ’родной’ клуб и выносить сор из избы. Какой же мерзкий тип !!!
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Курьёз ситуации в том, что мы все понимаем о ком он говорит, но цимес в том, что без этого "кое-кого" не было бы миллиардных вложений в ПСЖ, был бы середняк французской таблицы и Киллиан после Монако отправился бы неизвестно куда (может и в Мадрид, кто знает) и неизвестно добился бы приятельства с Макроном (кто вообще из действующих футболистов дружил с действующим президентом страны) и десятков/сотен миллионов на своём банковском счёте.
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Убогая черепаха. Не нравится он мне
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Самое время поливать бывшую, благодаря которой стал миллионером. 🤣
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Вчера Круговой ныл, сегодня Мбаппе😂
Разница между Круговым и Мбапе в том, что один реально пришел в новую команду за титулами, а второй перешел в ЦСКА.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Вчера Круговой ныл, сегодня Мбаппе😂
Но много но! Нолей в контракте))
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Интересно - у него получится развалить этот поистине монолитный Реал? Или все же Анчелотти и Перец вставят ему мозги.....
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Денег - море, партнёры - лучшие.. Тренеры - какие хочешь.. Сопли вытирали, кланялись, уговаривали, всё прощали.. Ответ, почему что-то не так, прост - проверку славой в раннем возрасте он не прошёл.. И настоящих друзей не замечено.. Алчная мама многое решала.. Не повзрослел и многое у него держится на молодости и здоровье.. Которое, как известно, имеет склонность заканчиваться.. Причём иногда - в самый неподходящий момент.. Что-то мне подсказывает, что вроде бы зная всё о Мбаппе - Мадрид купил болтливого не по годам кота в мешке.. 🤔
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Всегда говорил, что он козёл. Мне не верили. Зря его в такую команду взяли.
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«Было бы немного подло прийти, плюнуть им в лицо».
Выходит, что если плюешь в лица, то не станешь большим подлецом. Это всего лишь мелкий недостаток. Запишем
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Максимально позитивный и нетоксичный тасовал состав под себя пока шейхи не поняли что тот уходит )
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Хорошо что ПСЖ избавился от последней примадонны, тройка Мбаппе Неймар Месси, войдет в историю как парижское трио примадонн
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Речь про Аль-Хелайфи и Меси,если кто не понял
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вуди харрельсон утирает слезы купюрами джипег
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Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус
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Зря он токсичность свою показывает, отпусти и наслаждайся Реалом
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Люди и вещи, которые делали Мбаппе несчастным:
Неймар и футболка Месси)
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