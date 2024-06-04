Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

Килиан Мбаппе высказался о том, что его не устраивало в «ПСЖ».

«В «ПСЖ» я не был несчастлив, это было бы плевком в лицо людям, которые меня защищали, я всегда был счастлив.

Да, кое-что меня расстраивало, но такой игрок, как я, не мог этого показывать, потому что я лидер, за мной следили, я старался быть максимально позитивным.

Тренер, игроки и сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы немного подло прийти, плюнуть им в лицо и сказать, что я несчастлив. Но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым», – сказал новичок « ».

Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

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