Игрок «Юности» бил судью кулаком по лицу после красной в матче с «Щегловским пивоваром» на Кубке Кузбасса. Рефери терял сознание и получил сотрясение мозга – он хочет добиться уголовного дела

Теги премьер-лига Россия происшествия судьи любительский футбол Футбол

Футболист избил судью из-за красной карточки на Кубке Кузбасса.

Как передает «Комсомольская правда», инцидент произошел в Кемерово во время матча между «Юность-Индустрия» и «Щегловским пивоваром» в рамках 1/8 финала Кубка Кузбасса.

В концовке первого тайма защитник «Юность-Индустрия» Василий Козлов помешал игроку соперника пробить по воротам из штрафной площади, ударив его ногой в бедро. Арбитр матча Сергей Загуденков показал Козлову красную карточку, после чего защитник несколько раз ударил судью кулаком в лицо. В результате Загуденков упал и потерял сознание – его унесли с поля на носилках, а затем доставили в больницу.

«Сергей Загуденков получил серьезное сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей лица. Работать он пока не может. Восстановление, думаю, займет месяц, а может и больше, учитывая то, что Загуденков судит матчи третьего дивизиона чемпионата России – а там другие скорости и другие нагрузки», – сказал председатель комитета по проведению соревнований Федерации футбола Кемеровской области Вадим Спицын.

После инцидента Козлов получил отстранение на неопределенный срок от всех соревнований на территории Кемеровской области. Пострадавший арбитр написал на футболиста заявление в полицию и намерен добиваться возбуждения уголовного дела.

Ожидается, что матч, остановленный после инцидента, не будет доигран, а команде «Юность-Индустрия» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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40 комментариев
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За такое пожизненную дисквалификацию неадеквату надо давать.
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Ответ Папа Футбола
За такое пожизненную дисквалификацию неадеквату надо давать.
Надо, но у нас дают возглавить Сатурн
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По заветам Широкова. Не исключено что та безнаказанность привела к этому.
+28
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еще пару дней назад в Липецке какие-то пузатики напали на судью после свистка, повалили на землю с разбега, порвали футболку. кидали в него мячом. хорошо темнокожие футболисты защитили. Пишут что эти пузатики играют за какую-то местную команду и главный ударивший - якобы в МВД.
Вот что бывает когда прощают широковых...
+25
-5
+20
Пусть сидит, епт
+11
-1
+10
Широкова сажать надо было, причём показательно
+10
0
+10
Ответ pit4er
Надо, но у нас дают возглавить Сатурн
Ну или поваром Путина будет
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-3
+7
Ответ zfsvpr5qvj
Комментарий скрыт
Это просто один из самых известных случаев с бывшим игроком сборной России. Поэтому про него и вспоминают
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Вот он наш футбол. Настоящий, из регионов, без шальных госбабок
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+4
Был бы кавказец или азиат ,комментов было бы в сто раз больше)))
+5
-1
+4
Ответ Верховный Лорд
🐒🐒🐒, дикарь… а нет погодите, он же наш Вася, с кем не бывает, да?
Нет. Когда Широков так делал, все считали, что это уголовка, когда в хоккее так делают, тоже все против. Хоть Вася, хоть кто.
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Ответ С 2009 года здесь
Был бы кавказец или азиат ,комментов было бы в сто раз больше)))
Был б нерусский ему б ухо отрезали
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Описание не совсем точное, на видео он небрежно сыграл в единоборстве с нападающим за падающий мяч до штрафной. Если попал, то красная по совокупности, скорее всего (с учетом потенциального выхода один на один). А вот потом почему-то последовала эта реакция.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Осипов
Нет. Когда Широков так делал, все считали, что это уголовка, когда в хоккее так делают, тоже все против. Хоть Вася, хоть кто.
В новостях по теме снизу, есть новость про темнокожего судью и про болельщиков Ангушта. Самые популярные комментарии там про национальность нападавших. А здесь это другое
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Футболиста случаем не Рома зовут?
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Пусть к себе в аул уезжает дикарь
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По стопам широкова идёт
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Щегловских пивоваров с победой!
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напишите имя этого животного! люди должны знать в кого плевать, опять представителя Кавказа укрывают 😏
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Ответ Папа Футбола
За такое пожизненную дисквалификацию неадеквату надо давать.
не только дискву, но и реальный срок
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Хорошо что не 90ые
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Если что, в русском языке есть и глаголы совершенного вида
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Ответ Папа Футбола
За такое пожизненную дисквалификацию неадеквату надо давать.
согласен. нефиг левые красные игрокам давать
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Комитет по этике сегодня рассматривал более важные дела :))
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Упустил момент, когда Широков перешел в "Юность-Индустрия".
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"Щегловский пивовар" - это что-то из Нашей Раши уже))
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Неверная информация, это судья бил своим лицом по кулаку игроку Иности, Рафик ни в чем не уиноват, свободу Анджеле Дэвис, так победим!
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Пример Широкова показал что у нас не наказывают, а просто грозят пальчиком.
А надо бы пожизненное отстранение, а не возможность возглавить Сатурн ....
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....Щегловский пивовар... Песня просто!!!
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Сколько раз в итоге потерял?
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