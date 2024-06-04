В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о клубе. Парижане считают, что Килиан «поступил низко»
В «ПСЖ» недовольны словами Килиана Мбаппе.
На сегодняшней пресс-конференции в расположении сборной Франции экс-форвард парижан заявил, что клуб перед стартом сезона угрожал не выпускать его на поле. По словам Килиана, его «спасли» главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш.
Кроме того, новичок «Реала» сказал, что в «ПСЖ» «были люди и вещи, которые делали его несчастливым».
«ПСЖ» отказался комментировать эти слова. В клубе считают, что Килиан «совершил низкий поступок», – об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник, близкий к клубу.
«Нассер Аль-Хелайфи никогда не диктовал ни малейшего решения по составу. Луис Энрике даже сам об этом говорил, но, тем не менее, Мбаппе что-то говорит, и все воспринимают это как правду», – заявил источник.
Мбаппе о трансфере в «Реал»: «Я счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Очень рад переходу в лучший клуб мира»
Килиан Мбаппе: «Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол, а некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод. Считаю неуместным жаловаться»
Вроде очевидно, что сейчас для Мбаппе карьера наконец важнее бабок (ну или считает что за счёт повышения медийности сможет заработать больше, чем напрямую через зарплату).
Радует одно - теперь этого глотнёт Реал.)
Если он не провалится в Реале. Это маловероятно, но не исключено
Имидж парижской помойки знатно подмочен.