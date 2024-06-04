В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о клубе. Парижане считают, что Килиан «поступил низко»

В «ПСЖ» недовольны словами Килиана Мбаппе.

На сегодняшней пресс-конференции в расположении сборной Франции экс-форвард парижан заявил, что клуб перед стартом сезона угрожал не выпускать его на поле. По словам Килиана, его «спасли» главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш.

Кроме того, новичок « » сказал, что в « » «были люди и вещи, которые делали его несчастливым».

«ПСЖ» отказался комментировать эти слова. В клубе считают, что Килиан «совершил низкий поступок», – об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник, близкий к клубу.

« никогда не диктовал ни малейшего решения по составу. даже сам об этом говорил, но, тем не менее, Мбаппе что-то говорит, и все воспринимают это как правду», – заявил источник.

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Килиан Мбаппе: «Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол, а некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод. Считаю неуместным жаловаться»