В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о клубе. Парижане считают, что Килиан «поступил низко»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» недовольны словами Килиана Мбаппе.

На сегодняшней пресс-конференции в расположении сборной Франции экс-форвард парижан заявил, что клуб перед стартом сезона угрожал не выпускать его на поле. По словам Килиана, его «спасли» главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш.

Кроме того, новичок «Реала» сказал, что в «ПСЖ» «были люди и вещи, которые делали его несчастливым».

«ПСЖ» отказался комментировать эти слова. В клубе считают, что Килиан «совершил низкий поступок», – об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник, близкий к клубу.

«Нассер Аль-Хелайфи никогда не диктовал ни малейшего решения по составу. Луис Энрике даже сам об этом говорил, но, тем не менее, Мбаппе что-то говорит, и все воспринимают это как правду», – заявил источник.

Мбаппе о трансфере в «Реал»: «Я счастлив, чувствую облегчение и безмерную гордость. Очень рад переходу в лучший клуб мира»

Килиан Мбаппе: «Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол, а некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод. Считаю неуместным жаловаться»

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42 комментария
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а почему эти слова президент воспринимает на свой счет,если это его не касается)
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Мне как болельщику Барсы не сильно охота комментировать, но то как черепашка красиво киданул лягушатников и как у них от этого подгорает просто душа радуется)
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А вы нормально поступили не заплатив 80 миллионов? Или крысячество это норм считается?
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Реал зря его взял. У этого Мбаппе самое жадное и мерзкое так называемое окружение. ПСЖ ему заплатил столько,что это перевешивает мелочи о которых он говорит. Вообще он токсичный,испортит атмосферу в Реале.
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С ПСЖ все какие то несчастливые уходят, когда деньги платили были счастливые , вот такая вот ирония
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Ответ Talgat Ergeshov
а почему эти слова президент воспринимает на свой счет,если это его не касается)
А кто ещё может указать главному тренеру? Намек очевиден
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Не было такого отродясь и вот опять))
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Черепашке выдали столько денег за все время, что мог бы и помолчать.
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Зачем он это делает? Надо быть выше этого. В клубе был главной звездой, за все время уже ярд забрал с шейхов. Даже если что то и было, можно и не ворошить, тем более клуб с твоей страны.
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Это как купить себе женщину за бабки и потом переживать, что кто-то перекупил. Нет это вещь она улыбается только за бабки и потом будет счастлив у саудитов, том точно будет самым счастливым
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Ответ Alex1104
Через пару лет. Когда саудиты предложат Мбаппе 100 млн в год. Если он не провалится в Реале. Это маловероятно, но не исключено
Так уже предлагали, Мбаппе отказал.

Вроде очевидно, что сейчас для Мбаппе карьера наконец важнее бабок (ну или считает что за счёт повышения медийности сможет заработать больше, чем напрямую через зарплату).
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Ответ Men77
Зачем он это делает? Надо быть выше этого. В клубе был главной звездой, за все время уже ярд забрал с шейхов. Даже если что то и было, можно и не ворошить, тем более клуб с твоей страны.
Такой уж у него характер.

Радует одно - теперь этого глотнёт Реал.)
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Поступил низко = достиг дна
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Ответ T622222
Это как купить себе женщину за бабки и потом переживать, что кто-то перекупил. Нет это вещь она улыбается только за бабки и потом будет счастлив у саудитов, том точно будет самым счастливым
Через пару лет. Когда саудиты предложат Мбаппе 100 млн в год.
Если он не провалится в Реале. Это маловероятно, но не исключено
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Ответ Матрос Кот
Реал зря его взял. У этого Мбаппе самое жадное и мерзкое так называемое окружение. ПСЖ ему заплатил столько,что это перевешивает мелочи о которых он говорит. Вообще он токсичный,испортит атмосферу в Реале.
Масштаб Реала выше любого игрока. Даже Криштиану там был одним из игроков. А вот в других клубах те же игроки Реала не всегда были идеальны. Если позволить игрокам, их агентам, семьям лезть во внутриклубную жизнь, бадак будет везде. В Реале никто никуда лезть не может. Иначе вылетит
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Комментарий удален модератором
Ответ Матрос Кот
Реал зря его взял. У этого Мбаппе самое жадное и мерзкое так называемое окружение. ПСЖ ему заплатил столько,что это перевешивает мелочи о которых он говорит. Вообще он токсичный,испортит атмосферу в Реале.
А есть не токсичные талантливые и амбициозные люди? Мне кажется, что если человек хочет много добиться, то будет токсить просто потому, что боится зачахнуть и что его не оценят.
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Ответ Эдуард Романов
С ПСЖ все какие то несчастливые уходят, когда деньги платили были счастливые , вот такая вот ирония
по заветам Инстасамки
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Ответ Мертвый
Комментарий удален модератором
Это до первых важных матчей, где он будет абсолютно бесполезен))
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Ответ Nothern Lord
Так уже предлагали, Мбаппе отказал. Вроде очевидно, что сейчас для Мбаппе карьера наконец важнее бабок (ну или считает что за счёт повышения медийности сможет заработать больше, чем напрямую через зарплату).
Через пару лет может и передумать. Он или мама
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В Реале по-любому ЛЧ выиграешь!
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Все время пребывания Мбаппе целовали ему зад, а теперь удивляются что он оказался неблагодарным.
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Принял эстафету от Кругового
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Прикольно. Неймар ушел и критиковал. Потом Месси ушёл и тоже критиковал. Вот и Мбаппе теперь тоже.

Имидж парижской помойки знатно подмочен.
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Близко! Но низко.
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Не бывать ему теперь почетным гражданином Парижа !
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люди редко хорошо расстаются , так что все нормально)
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Как по мне вообще жабогадюкинг: что Мбаппе качал права и доил клуб годами, что шейхи раз за разом принимают решения по методичке Федуна.
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То есть отказ от нового контракта с ПСЖ и не попадание в состав турне и первые туры-это совпадение?
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Раз такое дело, настанет время, он и про Реал скажет что- то подобное
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