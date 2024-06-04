Владимир Путин: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физкультуры и массового спорта. Происходит вытягивание денег из российских семей»
Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и массового спорта.
На совещании с членами правительства президент отметил, что не все семьи обладают необходимыми доходами, чтобы оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, поэтому профильное законодательство необходимо скорректировать.
«А главное заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте.
Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», – сказал Владимир Путин.
«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, как можно больше! Нужно для этого создавать условия. Все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством.
Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – приводит слова Путина ТАСС.
Доколе!?
Давно пора домбануть по ним етой ядрёной бонбой и сразу всё хорошо станет!
Сейчас даже в садиках уже надо платить, чтобы "тренер" приходил, учил играть в футбол. То же самое в школах. Своих бесплатных секций не осталось, все — у сторонних коммерческих тренеров.
Голосом Людвига Аристарховича.
Все таки глубоко в нашем народе совковый менталитет сидит, очень глубоко, не на одно поколение. Бесплатную квартиру дай, бесплатного врача дай, бесплатного тренера дай, работу мне найди))
Самое смешное, мы попытались отстоять свои права в такой ситуации, показывали регламент, отказались платить взнос, так нас загрыз даже не педагог, а сами родители! Типа нефиг выеживаться, вы что, нищие, вам денег жалко и тд и тп))
И главное не туда вытягивают, надо нологи поднять чтобы куда надо шло вытягивание.
Например, Тут-зе, тренер на ставке, на объекте города Москвы столько надрала, что хватает на свою безбедную жизнь и ещё двоих в Америке содержать.
Проблема в том, что сейчас платному занятию спортом нет альтернативы. А платить по 3-4 тысячи рублей за баскетбол ребенку пару раз в неделю и правда могут не все.