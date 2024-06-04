Владимир Путин: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физкультуры и массового спорта. Происходит вытягивание денег из российских семей»

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и массового спорта.

На совещании с членами правительства президент отметил, что не все семьи обладают необходимыми доходами, чтобы оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, поэтому профильное законодательство необходимо скорректировать.

«А главное заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте.

Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», – сказал .

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, как можно больше! Нужно для этого создавать условия. Все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством.

Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – приводит слова Путина ТАСС.