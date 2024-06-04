Владимир Путин: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физкультуры и массового спорта. Происходит вытягивание денег из российских семей»

Теги Владимир Путин Политика ТАСС деньги массовый спорт Легкая атлетика

Путин заявил о необоснованной коммерциализации физкультуры и массового спорта.

На совещании с членами правительства президент отметил, что не все семьи обладают необходимыми доходами, чтобы оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, поэтому профильное законодательство необходимо скорректировать. 

«А главное заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте.

Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», – сказал Владимир Путин

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, как можно больше! Нужно для этого создавать условия. Все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством.

Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – приводит слова Путина ТАСС. 

54 комментария
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Снова клятый Байден цены на занятия спортом, инвентарь и детские кружки повышает!
Доколе!?
Давно пора домбануть по ним етой ядрёной бонбой и сразу всё хорошо станет!
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-4
+53
Ну проблемы он конечно мастерски озвучивает, на опыте
+33
-1
+32
Ну кстати на самом деле странно. В считающиеся нищими 90-е и 00-е для детей была куча бесплатных секций при школах. Сам ходил.

Сейчас даже в садиках уже надо платить, чтобы "тренер" приходил, учил играть в футбол. То же самое в школах. Своих бесплатных секций не осталось, все — у сторонних коммерческих тренеров.
+34
-3
+31
Сказал специалист по вытягиванию денег из российских семей.
+24
-2
+22
-Бесплатный доступ детям ко всем каткам от Геленджика до Валдая!! Ой...
+14
-1
+13
"Ой. А кто это сделал!"
Голосом Людвига Аристарховича.
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+10
Ответ dm71
Так в чем проблема? Приходите в школу и работайте бесплатно.
А что, у нас врачи и учителя бесплатно работают?
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Кто же эту систему придумал, интересно?
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Сказал человек,который более 30% бюджета страны на ненужную никому,кроме него и его приближенных,войну тратит.
+9
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При этом бюджет в социальной части порезали на этот год;)
+9
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+8
Опять англичанка гадит?
+7
-1
+6
Ответ papa buba diop
-Бесплатный доступ детям ко всем каткам от Геленджика до Валдая!! Ой...
Только если родители разрешат одному не установленному лицу с плешью на голове целовать этим детям живот.
+6
-1
+5
что значит необоснованное? если где то государство не справляется со своими базовыми социальными функциями, то там появляется предприниматель, который удовлетворит запрос. Так с медициной, образованием, спортом и всем тем, чем власть должна быть озадачена, когда государство строится для людей, а не люди существуют для государства
+5
0
+5
Василич, заканчивай и возвращай людей обратно из соседней страны.
+5
0
+5
Ответ dm71
Так в чем проблема? Приходите в школу и работайте бесплатно.
проблема в том что тогда бесплатно при этом никто не работал
+4
0
+4
Все подряд тянут деньги из российских семей. Куда ни плюнь!
+4
0
+4
Ответ Виктор Иванович
Снова клятый Байден цены на занятия спортом, инвентарь и детские кружки повышает! Доколе!? Давно пора домбануть по ним етой ядрёной бонбой и сразу всё хорошо станет!
сейчас новый президент исправит ошибки предидущих
+4
-1
+3
А 24 года это незаметно было?
+3
0
+3
А кто это сделал?(с) Наша Раша
+4
-1
+3
Ответ Tomas Nepotrebko
А что, у нас врачи и учителя бесплатно работают?
Честно говоря, если мы говорим про бюджетную сферу, то почти за бесплатно.
+3
-1
+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Ну кстати на самом деле странно. В считающиеся нищими 90-е и 00-е для детей была куча бесплатных секций при школах. Сам ходил. Сейчас даже в садиках уже надо платить, чтобы "тренер" приходил, учил играть в футбол. То же самое в школах. Своих бесплатных секций не осталось, все — у сторонних коммерческих тренеров.
Вот какие гады, деньги зарабатывают)))
Все таки глубоко в нашем народе совковый менталитет сидит, очень глубоко, не на одно поколение. Бесплатную квартиру дай, бесплатного врача дай, бесплатного тренера дай, работу мне найди))
+6
-4
+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Ну кстати на самом деле странно. В считающиеся нищими 90-е и 00-е для детей была куча бесплатных секций при школах. Сам ходил. Сейчас даже в садиках уже надо платить, чтобы "тренер" приходил, учил играть в футбол. То же самое в школах. Своих бесплатных секций не осталось, все — у сторонних коммерческих тренеров.
Тренеры-то весьма некоммерческие, это всё разводилово. Воспитатели и тренеры втирают, якобы занятия платные, а на самом деле гребут бабки из двух источников - с государства и с наивных родителей.
Самое смешное, мы попытались отстоять свои права в такой ситуации, показывали регламент, отказались платить взнос, так нас загрыз даже не педагог, а сами родители! Типа нефиг выеживаться, вы что, нищие, вам денег жалко и тд и тп))
+2
0
+2
Потворствование букмекерам с благоволения государства, которое сейчас происходит в стране - ещё большее "вытягивание денег из российских семей", ничего, да?
+2
0
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И чо?
+4
-2
+2
>Происходит вытягивание денег из российских семей

И главное не туда вытягивают, надо нологи поднять чтобы куда надо шло вытягивание.
+2
0
+2
за 20+ лет он КОНЕЧНО же не наблюдал эту тенденцию, только сейчас заметил.
+2
0
+2
Почти все спортивные объекты находятся в государственной или муниципальной собственности - деньги с семей дерёт власть и её приспешники.
Например, Тут-зе, тренер на ставке, на объекте города Москвы столько надрала, что хватает на свою безбедную жизнь и ещё двоих в Америке содержать.
+2
0
+2
блин как же хорошо, что Василич наконец-то возьмется за эту проблему и разгребет наследие коварного врага России, который правил страной прошлые 20+ лет...
+2
0
+2
Ответ Илья Егоров
Вот какие гады, деньги зарабатывают))) Все таки глубоко в нашем народе совковый менталитет сидит, очень глубоко, не на одно поколение. Бесплатную квартиру дай, бесплатного врача дай, бесплатного тренера дай, работу мне найди))
Раньше тоже зарабатывали. Какое-нибудь тэквондо было за деньги.
Проблема в том, что сейчас платному занятию спортом нет альтернативы. А платить по 3-4 тысячи рублей за баскетбол ребенку пару раз в неделю и правда могут не все.
+1
0
+1
Ответ Tomas Nepotrebko
Ну кстати на самом деле странно. В считающиеся нищими 90-е и 00-е для детей была куча бесплатных секций при школах. Сам ходил. Сейчас даже в садиках уже надо платить, чтобы "тренер" приходил, учил играть в футбол. То же самое в школах. Своих бесплатных секций не осталось, все — у сторонних коммерческих тренеров.
меня физичка в московской школе подтягивала просто по личной симпатии (ну теперь я понимаю, что она видела, что мой пробел в знаниях решается 3-5 доп. занятиями) а в региональной школе меня родители оставили на выходные учительнице классной руководительнице, (потому что был ремонт/переезд) сейчас такое прям очень сложно представить
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