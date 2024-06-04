Ролан Гаррос. 1/4 финала. Синнер сыграет с Димитровым. Алькарас – с Циципасом

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Григор Димитров Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер сыграет с Григором Димитровым в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас поборется со Стефаносом Циципасом.

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«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
4 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
4 июня, 21.15
Онлайн матча
4 комментария
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По личным встречам Карлос у грека ведёт 5-0, но Циципас на психологическом подъёме в виду того что вчера с братом в паре обыграл действующих чпмпионов Ролан Гаррос, Карлосу ни в коем случае нельзя недооценивать соперника.
Синнер - Димитров, никто в истории тенниса по крайней мере в Открытой Эре не выигрывал второй шлем сразу же после первого, Яннику будет сложно, грунт не является профильным покрытием для него.
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Проход по сетке - Алькарас увереннее Циципаса обыграл своих соперников, у Карлоса один проигранный сет, у Циципаса два, а в паре Синнер - Димитров я бы не сказал что Янник увереннее своих соперников прошёл - у обоих по одному проигранному сету, Димитров проиграл сет Зизу Бергсу, но бельгиец даже у Надаля в Риме смог сет выиграть.
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Гриня в состоянии огорчить Рыжего.
Имхуется, букмекеры слегка недооценивают шансы Димитрова (как и в случае с Де Минауром вчера и на завтрашний баттл со Зверевым).
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Ответ Иван Дичковский
По личным встречам Карлос у грека ведёт 5-0, но Циципас на психологическом подъёме в виду того что вчера с братом в паре обыграл действующих чпмпионов Ролан Гаррос, Карлосу ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. Синнер - Димитров, никто в истории тенниса по крайней мере в Открытой Эре не выигрывал второй шлем сразу же после первого, Яннику будет сложно, грунт не является профильным покрытием для него.
Янник с пиковым Надалем играл на равных на РГ, так что хоть и не профильное покрытие, но умеет играть очень хорошо на грунте Синнер)
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