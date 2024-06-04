Ролан Гаррос. 1/4 финала. Синнер сыграет с Димитровым. Алькарас – с Циципасом
Янник Синнер сыграет с Григором Димитровым в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Карлос Алькарас поборется со Стефаносом Циципасом.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 4 июня, 15.00
- Дата проведения
- 4 июня, 21.15
Синнер - Димитров, никто в истории тенниса по крайней мере в Открытой Эре не выигрывал второй шлем сразу же после первого, Яннику будет сложно, грунт не является профильным покрытием для него.
Имхуется, букмекеры слегка недооценивают шансы Димитрова (как и в случае с Де Минауром вчера и на завтрашний баттл со Зверевым).