Килиан Мбаппе: «Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол, а некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод. Считаю неуместным жаловаться»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о тяжелых моментах в своей карьере.

«Существует огромное давление, но это всего лишь футбол, а в жизни есть вещи посерьезнее. Меня воспитывали не плакаться.

Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол и занимался своим увлечением, в то время как некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод и заниматься тяжелым трудом.

Поэтому я считаю неуместным жаловаться, когда я вижу, что происходит, в мире есть вещи намного хуже. Это было нелегко, но это часть моего воспитания», – сказал нападающий, перешедший из «ПСЖ» в «Реал».

Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Видимо, после подписания контракта с Мадридом ему еще толкового пиарщика и спичрайтера приставили )
+86
-3
+83
Почему-то такие простые мысли русским футболистам в голову не приходят. Чуть что – начинают ныть, что у них детства не было.
+44
-1
+43
Нет ничего лучше, чем встать пораньше с утра, и в хорошем настроении отправиться на завод!
+40
-1
+39
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Видимо, после подписания контракта с Мадридом ему еще толкового пиарщика и спичрайтера приставили )
У него всегда такой и так был.

Мбаппе начиная с ЧМ 2018 — это лютый бренд. Вот именно он сейчас лицо нового поколения футбола для детишек. Беллингем, Вини, Холанд могут впечатлять больше по игре, результатам, но бренда как у Килиана у них нет.

Если он уже к имеющемуся имиджу добавит топовую игру в Реале, то улетит к уровню хайпа праймовых Криштиану и Месси.
+29
-8
+21
Ответ Владислав Харламов
Нет ничего лучше, чем встать пораньше с утра, и в хорошем настроении отправиться на завод!
Встретить любимых коллег на пересменке, а вечером увидеть других, ну что может быть прекрасней)
+17
0
+17
Женщину - никогда не спрашивай её возраст, мужчину сколько он получает и фанатов Реала, что они говорили про Мбаппе в 2022 году
Пс - шутка не моя, но актуальная
+16
-3
+13
Жалуются только футболистки и российские спортсмены-не футболисты
+6
0
+6
Ответ Сергей Орлов
Почему-то такие простые мысли русским футболистам в голову не приходят. Чуть что – начинают ныть, что у них детства не было.
Правильно, не можешь играть в футбол - иди на завод!😂
+6
0
+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Видимо, после подписания контракта с Мадридом ему еще толкового пиарщика и спичрайтера приставили )
Еще бы ему Флорентино позволил нести ахинею как в ПСЖ.
+6
-1
+5
С утра, с утра
На Кировский Завод пора.
+4
0
+4
Ответ Стопы Зайона
Еще бы ему Флорентино позволил нести ахинею как в ПСЖ.
Хоть один пример ахинеи от Мбаппе в ПСЖ можете привести?) Не могу припомнить ни одного глупого высказывания.
+4
0
+4
Ну хоть мученика из себя не корчит, а адекватно оценивает некоторые вещи…
+3
0
+3
Заводской работяга подписной бонус Мбаппе за пару миллионов лет вполне заработает, так что и заводскому работяге нет смысла жаловаться!
+3
0
+3
Ответ Pato07
Благодаря работягам футболисты, актеры и тд зарабатывают свои миллионы.
Верно, но немного уточню: благодаря вниманию к своей персоне от в том числе работяг так много зарабатывают известные актёры, футболисты, певцы и т.д.
+3
0
+3
Благодаря работягам футболисты, актеры и тд зарабатывают свои миллионы.
+4
-1
+3
Ответ Фарид Харисов
У него всегда такой и так был. Мбаппе начиная с ЧМ 2018 — это лютый бренд. Вот именно он сейчас лицо нового поколения футбола для детишек. Беллингем, Вини, Холанд могут впечатлять больше по игре, результатам, но бренда как у Килиана у них нет. Если он уже к имеющемуся имиджу добавит топовую игру в Реале, то улетит к уровню хайпа праймовых Криштиану и Месси.
К уровню Месси и Рона ему не добраться. Там в первую очередь игра и талант, потом бренд. Киллиану уже 26-й год. Да и не такого масштаба фигура
+2
0
+2
Ответ Владислав Харламов
Нет ничего лучше, чем встать пораньше с утра, и в хорошем настроении отправиться на завод!
будучи владельцем завода, например
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Встретить любимых коллег на пересменке, а вечером увидеть других, ну что может быть прекрасней)
Очевидно, что прекрасней только двойная смена!
+1
0
+1
На счет заводчан респектище👏если конечно это его мысли и слова сказанные от души
+1
0
+1
Ответ Man the Human
Женщину - никогда не спрашивай её возраст, мужчину сколько он получает и фанатов Реала, что они говорили про Мбаппе в 2022 году Пс - шутка не моя, но актуальная
Аргентину - о том, куда пропали офицеры СС после второй мировой:)
+1
0
+1
Не плакаться???? Вини тебя не примет тогда.
+1
0
+1
Ответ Каталонская Шапка
С утра, с утра На Кировский Завод пора.
Ну хоть кто-то Горшка вспомнил
+1
0
+1
Ответ Joghurt
Ну хоть кто-то Горшка вспомнил
Это Бригадный Подряд
+1
0
+1
Мозги имеет)
+1
0
+1
Ответ Man the Human
Женщину - никогда не спрашивай её возраст, мужчину сколько он получает и фанатов Реала, что они говорили про Мбаппе в 2022 году Пс - шутка не моя, но актуальная
И как Мбаппе смеялся на презентации ПСЖ от оскорблений Реала )))
0
0
0
Ответ KaaTim
Но что-то неправильное сейчас сказал?
все нормально. просто очень неприятный типок. и раствориться в Реале
0
0
0
Ответ Фарид Харисов
У него всегда такой и так был. Мбаппе начиная с ЧМ 2018 — это лютый бренд. Вот именно он сейчас лицо нового поколения футбола для детишек. Беллингем, Вини, Холанд могут впечатлять больше по игре, результатам, но бренда как у Килиана у них нет. Если он уже к имеющемуся имиджу добавит топовую игру в Реале, то улетит к уровню хайпа праймовых Криштиану и Месси.
Джуд хайп тоже собирает, чуть меньше Мбаппе, но в одной вселенной, и уж точно не приходится говорить, что у него нет бренда.
0
0
0
Да мы на заводе и не жалуемся :)
Смотрите там без травм главное!
0
0
0
Правильные мысли адекватного человека
0
0
0
неприятный типок
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий