Килиан Мбаппе: «Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол, а некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод. Считаю неуместным жаловаться»

Килиан Мбаппе высказался о тяжелых моментах в своей карьере.

«Существует огромное давление, но это всего лишь футбол, а в жизни есть вещи посерьезнее. Меня воспитывали не плакаться.

Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол и занимался своим увлечением, в то время как некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод и заниматься тяжелым трудом.

Поэтому я считаю неуместным жаловаться, когда я вижу, что происходит, в мире есть вещи намного хуже. Это было нелегко, но это часть моего воспитания», – сказал нападающий, перешедший из «ПСЖ» в « ».

Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»