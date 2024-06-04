Килиан Мбаппе: «Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол, а некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод. Считаю неуместным жаловаться»
Килиан Мбаппе высказался о тяжелых моментах в своей карьере.
«Существует огромное давление, но это всего лишь футбол, а в жизни есть вещи посерьезнее. Меня воспитывали не плакаться.
Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол и занимался своим увлечением, в то время как некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод и заниматься тяжелым трудом.
Поэтому я считаю неуместным жаловаться, когда я вижу, что происходит, в мире есть вещи намного хуже. Это было нелегко, но это часть моего воспитания», – сказал нападающий, перешедший из «ПСЖ» в «Реал».
Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»
Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»
Мбаппе начиная с ЧМ 2018 — это лютый бренд. Вот именно он сейчас лицо нового поколения футбола для детишек. Беллингем, Вини, Холанд могут впечатлять больше по игре, результатам, но бренда как у Килиана у них нет.
Если он уже к имеющемуся имиджу добавит топовую игру в Реале, то улетит к уровню хайпа праймовых Криштиану и Месси.
Пс - шутка не моя, но актуальная
На Кировский Завод пора.
Смотрите там без травм главное!