Безруков о пенальти «Зенита»: «Не видел, но мне сказали, что вроде был. Если бы не он, игра пошла бы по другому сценарию. С другой стороны, «Рубин» это взбодрило»

Руслан Безруков высказался об эпизоде с пенальти «Зенита».

«Рубин» дома сыграл вничью с петербуржцами во 2-м туре Мир РПЛ (2:2).

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита » со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым . Главный судья Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче. К перерыву счет в матче был 0:2 в пользу гостей.

– Что произошло в перерыве? Игра команды очень изменилась.

– Был «пихач». Но повлиял положительно. Каждый из ребят понимал, что не самый лучший первый тайм получился.

С ребятами общались: если бы не пенальти, то игра бы пошла по другому сценарию. С другой стороны, хорошо, что это нас взбодрило.

– Видел ли эпизод с пенальти?

– Не видел, но мне сказали, что пенальти вроде был, – сказал полузащитник «Рубина ».