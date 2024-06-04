Шестеркин может запросить 12 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс» и стать самым дорогим голкипером в НХЛ

Теги Рейнджерс Сергей Бобровский НХЛ Кэри Прайс Игорь Шестеркин деньги Хоккей

Игорь Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ.

Действующее соглашение российского вратаря с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона. Договор был подписан в 2021 году.

Клуб из Нью-Йорка вскоре начнет переговоры с вратарем о новом соглашении, сообщает The Fourth Period.

Как пишет New York Post, есть основания полагать, что представители Игоря Шестеркина могут запросить оклад в размере 12 миллионов долларов в год.

Потенциально такой контракт сделает Шестеркина самым дорогим голкипером в НХЛ. На данный момент самыми высокооплачиваемыми вратарями лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.

28 комментариев
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Много, но заслуженно, один из лучших в лиге, если не лучший
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С таким контрактом можно попрощаться с кубковыми перспективами на очень долгое время. Тем более, что Лафа тоже нужно продлевать и после этого ПО он запросит миллионов 7 точно.
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12 вряд ли дадут. Платёжка не резиновая. На 9-10 должны договориться. Таких денег Игорь стоит
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Ответ Fona
Много, но заслуженно, один из лучших в лиге, если не лучший
Тут же классика переговоров: проси больше - получишь меньше, но столько сколько и хотел в реальности.
Маловероятно что ему дадут 12, но в ходе переговоров всё равно сторгуются до приличной для него суммы и явно выше прежней)
Примерно в два раза от прежнего контракта апгрейд своей лички сделает👍
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Значит есть ещё один год, чтобы взять чашку. Потом бяда)
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Каким бы элитным голкипером ни был Шестеркин, и у него случаются спады - первая половина этого сезона тому подтверждение. Как бы его ни любили в МСГ, как бы не называли наследником Лундквиста, по мне, делать своего вратаря самым высокооплачиваемым игроком команды - самому себе рыть яму. Места для маневра с другими игроками становится меньше, да и вратарь с огромной зарплатой - не особенно ценный актив в случае обмена, если что-то пойдет не так. Кроме того, как показывает практика, кубки выигрываются и без супермена в воротах. У Рейнджерс сейчас хватает плохих контрактов и других проблем. Буду рад, если договорятся в районе 10 млн, но не больше.
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Серьезные деньги, но он их стоит.
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Имеет право полное. Заслужил. Но вратарь с такой зп гробит платёжку капитально. Нужен ли такой дорогостоящий вратарь - это вопрос.
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С одной стороны, справедливо. С другой, не каждый клуб согласится платить голкиперу такие деньги.
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как бы заслуженно это ни было, всё равно ментам КС хоть с ним, хоть без него, не светит, значит и нет смысла платить ему столько.
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Ответ vallabaza
как бы заслуженно это ни было, всё равно ментам КС хоть с ним, хоть без него, не светит, значит и нет смысла платить ему столько.
Если так раскидывать с плеча, то можно вообще каких-нибудь бомжей на минималку или вообще распустить команду 🤷‍♂️
В реальности это не так работает и нужно иметь крепкие тылы по основным позициям, где вратари всегда особняком стоят и в плей-офф могут просто магию творить.
Просто если так рассуждать, то не случалось бы обладателей КС как Сент-Луис в 2019. Там хоть и не про вратаря история была, но составчик был так себе.
Отличный вратарь в праймовом возрасте никогда лишним не будет, пусть и за высокую личку.
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Ответ Фрэнк Канистра
Имеет право полное. Заслужил. Но вратарь с такой зп гробит платёжку капитально. Нужен ли такой дорогостоящий вратарь - это вопрос.
Спросите у Флориды с контрактом Бобра, сумели ли они собрать команду (у него 10 вроде)
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не заслужил игрой в этом плове
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иногда думаю что подписание игрока на 1-2 сезона как в КХЛ это более разумно, кто знает как игрок будет смотреться через 3-4 года
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10 максимум не больше
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Ну все в его руках.
Если в след сезоне выведет свою команду снова минимум в финал конфы, то сможет требовать эти деньги.
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Это много, и такой вратарь не нужен! Если бы он был настолько определяющим, они бы выиграли кубок. Очень важна оборона, кроме вратаря. Такие команды побеждают в кубке Стэнли! Что сейчас доказывает Флорида (боюсь, правда, что им не поможет обыграть Эдмонтон ни оборона, ни 10,5-милионный Сергей). Или просто мощнейшие и сбалансированные, такие как Детройт с убийственным нападением и выдающимися Константиновым и Лидстремом сзади.
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У Боба 10 ровно!
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Для Гарика принципиально важно получить больше Тёмы, дескать я главная звезда клуба)
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Дураками будут, если столько дадут. Похоронят себя. Огромный риск. Вратари, в отличие от форвардов, непредсказуемые ребята. Сколько вратарей играют на высоком уровне после таких контрактов? Боб и в прошлом и этим играет максимум на 7-8, до этого ещё меньше. Прайс и всë.
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Если не сейчас,то когда?
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убери Шестеркина и отлёт в первом раунде, 10 лямов на 5 лет оптимально
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Ответ Fona
Много, но заслуженно, один из лучших в лиге, если не лучший
Вратарский контракт - он такой... Ты можешь быть как 6 в этом сезоне, а можешь быть как Бобр в прошлом сезоне. Все может быстро поменяться, и за контракт тебя начнут критиковать. Бобр и Шестеркин в тройке лучших вратарей сейчас. А первые, вторые и третьи места, уж каждый для себя выберет.
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Ответ Montenegro Serbian
Тут же классика переговоров: проси больше - получишь меньше, но столько сколько и хотел в реальности. Маловероятно что ему дадут 12, но в ходе переговоров всё равно сторгуются до приличной для него суммы и явно выше прежней) Примерно в два раза от прежнего контракта апгрейд своей лички сделает👍
Очень вероятно, что ему дадут именно столько. Он главный актив команды, по вратарским меркам еще молод. И скидки ему делать не выгодно, это не Флорида с нулевым налогом.
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Ответ JohnySPB
Очень вероятно, что ему дадут именно столько. Он главный актив команды, по вратарским меркам еще молод. И скидки ему делать не выгодно, это не Флорида с нулевым налогом.
Ну да, тоже верно. Соглашусь.
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Ответ Фрэнк Канистра
Имеет право полное. Заслужил. Но вратарь с такой зп гробит платёжку капитально. Нужен ли такой дорогостоящий вратарь - это вопрос.
Ответ узнаем через пару недель.
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А может и 15 запросить.
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