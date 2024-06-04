Шестеркин может запросить 12 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс» и стать самым дорогим голкипером в НХЛ
Игорь Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ.
Действующее соглашение российского вратаря с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона. Договор был подписан в 2021 году.
Клуб из Нью-Йорка вскоре начнет переговоры с вратарем о новом соглашении, сообщает The Fourth Period.
Как пишет New York Post, есть основания полагать, что представители Игоря Шестеркина могут запросить оклад в размере 12 миллионов долларов в год.
Потенциально такой контракт сделает Шестеркина самым дорогим голкипером в НХЛ. На данный момент самыми высокооплачиваемыми вратарями лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.
Маловероятно что ему дадут 12, но в ходе переговоров всё равно сторгуются до приличной для него суммы и явно выше прежней)
Примерно в два раза от прежнего контракта апгрейд своей лички сделает👍
В реальности это не так работает и нужно иметь крепкие тылы по основным позициям, где вратари всегда особняком стоят и в плей-офф могут просто магию творить.
Просто если так рассуждать, то не случалось бы обладателей КС как Сент-Луис в 2019. Там хоть и не про вратаря история была, но составчик был так себе.
Отличный вратарь в праймовом возрасте никогда лишним не будет, пусть и за высокую личку.
Если в след сезоне выведет свою команду снова минимум в финал конфы, то сможет требовать эти деньги.