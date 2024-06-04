Шестеркин может запросить 12 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс» и стать самым дорогим голкипером в НХЛ

Игорь Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ.

Действующее соглашение российского вратаря с « » с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона. Договор был подписан в 2021 году.

Клуб из Нью-Йорка вскоре начнет переговоры с вратарем о новом соглашении, сообщает The Fourth Period.

Как пишет New York Post, есть основания полагать, что представители могут запросить оклад в размере 12 миллионов долларов в год.

Потенциально такой контракт сделает Шестеркина самым дорогим голкипером в . На данный момент самыми высокооплачиваемыми вратарями лиги является с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.