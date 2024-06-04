Комитет по этике подтвердил, что Безруков условно забанен на 3 месяца: «Задача – довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться»

Теги Рубин премьер-лига Россия дисквалификации РФС Комитет по этике Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

В комитете по этике подтвердили, что Руслан Безруков наказан за шутку про «денежки».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Штраф 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца.

Основная задача комитета довести до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться», – сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

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46 комментариев
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Задача - дискредитировать себя, и она успешно выполнена в очередной раз пробив дно
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намёк на то, что в комитете по этике собраны лизоблюды и позорные ангажированные с зенитом личности
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Дебилы. Нашли самую главную проблему в нашем футболе(((
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смайлик "клоуны"
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А эти альтернативно одаренные не хотят рассказать, в чем именно был "намёк на нарушение чистой игры"? Рубин же выиграл!
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сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

Какая фамилия прям подходящая. Не Доносов, конечно, но тоже неплохая
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Стукалов: "Нарушения чистой игры должны происходить тихо, безо всяких намеков, следить будем строго"
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Спасибо хоть не расстреляли это "отродие зла" ))
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Основная задача комитета - творить всякую дичь и вызывать недоумение
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Доги в низших дивизионах – добро пожаловать. Шутка про денежки на карту – да как ты посмел?!
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Шутите тихо граждане совок не дремлет
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Шутка Безрукова самое главное событие прошедшего российского футбольного сезона)))
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Какой удобный инструмент этот ваш "комитет по этике", однако. В лучших традициях тоталитаризма
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Что позволено Федуну и Степашину, то не позволено Безрукову.
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Не забываем: Зенит - позор российского футбола!
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Степашина забаньте пожалуйста куда-нибудь.
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🤡🤡🤡
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Ну хорошо хоть, что не расстреляли
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Позор российского футбола опять оправдал свое название.
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Ответ fResho
намёк на то, что в комитете по этике собраны лизоблюды и позорные ангажированные с зенитом личности
Ну разумеется. Поэтому комитет по этике наказывал штрафовал Медведева, но ни разу не пытался словесный фонтан Федуна унять.
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Ответ Ростов-на-Дону
В России две беды: дураки и дороги.
И кто бы мог подумать, что в случае с комитетом по этике эти две беды объединятся)))
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А почему судей,ну например Казарцева,отказавшихся пройти детектор,опять допускают судить матчи РПЛ? Их сажать нужно, а они опять со свистом в коротких штанишках по полю бегают,резвятся?
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Хрень полная! Чушь и абсурд! Чудак пошутил! Да, возможно не совсем корректно, но это эмоции, он молодой парень. Много у нас молодых футболистов отличаются адекватностью и умом? Мостовой вон каждое вью поливал Абаскаля, так пусть Спартак подаст в суд на оскорбления. Ротенберг не то, что намеки, а прямо в интервью поливает хоккейных судей, где штраф? Ах да, был один, но его отменили. Ха-ха-ха!
Я подчеркну, что парня изначально поддержал его клуб, но потом кому-то это не понравилось и устроили фарс какой-то. Простого извинения было бы достаточно, но человека просто загнобили. Зачем? Чтобы другим в назидание? Возможно, только вот я, почему-то, уверен, что ничего подобного не было бы, если Безруков играл немного за другой клуб!
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Как сказал легендарный голландский футболист, чувство юмора, оно как беременность - либо оно есть, либо его нет
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Безрукову кино мало что ли? Уже и в футбол подался.
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Ответ Максим Прокофьев
А потом Мостовой удивляется кричалкам в адрес его Зенита... Вот поэтому и позор рос. футбола, потому что вокруг питерской команды такой вот душок гнили всегда. За почти 30 лет,, только Толстой не был связан с Зенитом и то со скандалом выкинули из РФС, остальные директора всё бывшие сотрудники газпромовской империи, вот и Митрофанов Генсек РФС учудил после поражения Зенита от провинциального Рубина и напал на пацана а ручные комиссии бесхребетных блюстителей благопристойности взяли под козырёк и устроили клоунаду вот с таким вот концом, даже Генпрокуратура была подключена по требование депутата...
Только он Толстых, а не Толстой. Да он был неудобен питерской опг и его оперативно слили и поставили своих бездарных прихвостней.
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Ответ Денис Свиридов
Задача - дискредитировать себя, и она успешно выполнена в очередной раз пробив дно
В чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать. Чистой воды популизм, ничего нового, такая гнилая система.
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Ответ NickN
Какой удобный инструмент этот ваш "комитет по этике", однако. В лучших традициях тоталитаризма
Эпоха развитого нацизма
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Денежка пойдёт в нужном направлении.
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Ответ Злодей Спб
Это не столько Безрукова наказали, сколько продемонстрировали футбольной общественности, что каждой шутке должно быть своё время и место. А некоторые шутки неуместны в принципе. Так что теперь футболисты два раза подумают, стоит ли озвучивать все мысли, которые у них возникли после матча. Даже если они показались им безумно оригинальными.
А лучше вообще не шутите,не дышите не живите
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