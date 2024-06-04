Комитет по этике подтвердил, что Безруков условно забанен на 3 месяца: «Задача – довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться»
В комитете по этике подтвердили, что Руслан Безруков наказан за шутку про «денежки».
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
«Штраф 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца.
Основная задача комитета довести до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться», – сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.
Какая фамилия прям подходящая. Не Доносов, конечно, но тоже неплохая
Я подчеркну, что парня изначально поддержал его клуб, но потом кому-то это не понравилось и устроили фарс какой-то. Простого извинения было бы достаточно, но человека просто загнобили. Зачем? Чтобы другим в назидание? Возможно, только вот я, почему-то, уверен, что ничего подобного не было бы, если Безруков играл немного за другой клуб!