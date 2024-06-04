Комитет по этике подтвердил, что Безруков условно забанен на 3 месяца: «Задача – довести, что даже к намеку на нарушения чистой игры будем жестко относиться»

В комитете по этике подтвердили, что Руслан Безруков наказан за шутку про «денежки».

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Штраф 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца.

Основная задача комитета довести до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться», – сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.