Газзаев о Николиче в ЦСКА: «Я против назначения. Целесообразнее пригласить Игнашевича – он успешный молодой тренер, много лет отдал клубу»

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич Валерий Газзаев премьер-лига Россия Первая лига Марко Николич Футбол

Валерий Газзаев высказался против назначения Марко Николича в ЦСКА.

В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Новым главным тренером клуба станет Марко Николич

«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича.

Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Сергей Игнашевич в минувшем сезоне Мир РПЛ возглавлял «Балтику». Калининградский клуб занял 15-е место в чемпионате России и вылетел в Мелбет Первую лигу.

В Фонбет Кубке России подопечные Игнашевича проиграли «Зениту» (1:2) в финале. После завершения сезона 44-летний тренер объявил, что покидает «Балтику».

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38 комментариев
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"Игнашевич - успешный молодой тренер"

Игнашевич: 44 года.
Николич: 44 года.
+44
-3
+41
А в чём он успешный то?
+17
-1
+16
Ответ Иван Толмачев
Вывел Балтику из ФНЛ в РФПЛ и в Финал Кубка, вполне себе достижения
И вывел Балтику обратно в ФНЛ, в чем успех то?

Бюджет был уж точно не маленький, но результат - вылет
+14
-1
+13
Мне кажется, пока Игорь в клубе, Игнашевича не будет..
+13
-2
+11
Ответ Александр Охотко
Николич тренирует с 2008 ,Игнашевич с 2018
Тогда самый молодой будет Мостовой, когда начнёт к 70-ти годам
+11
-1
+10
Ответ impaled
"Игнашевич - успешный молодой тренер" Игнашевич: 44 года. Николич: 44 года.
Николич тренирует с 2008 ,Игнашевич с 2018
+11
-3
+8
Ответ Иосиф Сталин
Мне кажется, пока Игорь в клубе, Игнашевича не будет..
как мало людей это понимают
+8
0
+8
А кем был для ЦСКА Газаев когда приходил ?
+4
0
+4
Георгич, да мы сами второй день в а..е!
+7
-4
+3
Игнашевич успешный тренер??? wtf
+3
0
+3
Ответ Антон Фалафель
А в чём он успешный то?
Вывел Балтику из ФНЛ в РФПЛ и в Финал Кубка, вполне себе достижения
+9
-7
+2
Игнашевич - хороший вариант, только вот дорос ли до тренерства ЦСКА ?
....
+2
0
+2
Ответ Всё знаю
У них рамсы были ? Или что ?
Скажем так, разногласия и напряжённые отношения
+2
0
+2
Ответ Бутербродский
А кем был для ЦСКА Газаев когда приходил ?
Чемпионом с Аланией он был
+2
-1
+1
Ответ Иосиф Сталин
Мне кажется, пока Игорь в клубе, Игнашевича не будет..
А что случилось?
+1
0
+1
Собака лает, Николич идёт.
+3
-2
+1
Ещё есть успешный молодой Юран. Не знаю, зачем приглашать старых, лысых тренеров.
+1
0
+1
Газзаев явно в теме, раз называет Игнашевича, которому 44 года "успешным" тренером вылетевшим в ФНЛ при хорошем составе и финансировании. Николича, которому тоже 44 года непонятно кем, хотя тот чемпионом был не раз и кубки брал.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Игнашевич - хороший вариант, только вот дорос ли до тренерства ЦСКА ? ....
Ну цска точно уже опустился до уровня тренера-игнашевича. Сейчас армейцы это клуб уровня ростова, ахмата, крыльев, а болельщики живут нафталиновым прошлым, как мясные прям)
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Николич норм, но разбрасываться такими, как Федотов, как-то не в стиле Гинера, который не часто меняет тренеров.
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Ответ impaled
"Игнашевич - успешный молодой тренер" Игнашевич: 44 года. Николич: 44 года.
Один лысый а другой нет
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Ответ impaled
"Игнашевич - успешный молодой тренер" Игнашевич: 44 года. Николич: 44 года.
Оказывается, у них еще и разница в возрасте меньше недели )
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Успешный?)
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Гав-гав, а еще лучше Гершковича.
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Согласен с Псом
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Ответ Иосиф Сталин
Мне кажется, пока Игорь в клубе, Игнашевича не будет..
У них рамсы были ?
Или что ?
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Ответ Иосиф Сталин
Мне кажется, пока Игорь в клубе, Игнашевича не будет..
именно
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Без государственной поддержки, все наши тренеры на одно лицо. Ни хера не могут выиграть.
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Ответ Dmitry Orlov
В каком году в последний раз ЦСКА был первым?
неважно, в каком. 2 места и ниже в текущих реалиях абсолютно бесполезны.
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