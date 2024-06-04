Газзаев о Николиче в ЦСКА: «Я против назначения. Целесообразнее пригласить Игнашевича – он успешный молодой тренер, много лет отдал клубу»
Валерий Газзаев высказался против назначения Марко Николича в ЦСКА.
В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Новым главным тренером клуба станет Марко Николич.
«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича.
Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Сергей Игнашевич в минувшем сезоне Мир РПЛ возглавлял «Балтику». Калининградский клуб занял 15-е место в чемпионате России и вылетел в Мелбет Первую лигу.
В Фонбет Кубке России подопечные Игнашевича проиграли «Зениту» (1:2) в финале. После завершения сезона 44-летний тренер объявил, что покидает «Балтику».
Игнашевич: 44 года.
Николич: 44 года.
Бюджет был уж точно не маленький, но результат - вылет
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Или что ?