Газзаев о Николиче в ЦСКА: «Я против назначения. Целесообразнее пригласить Игнашевича – он успешный молодой тренер, много лет отдал клубу»

Валерий Газзаев высказался против назначения Марко Николича в ЦСКА.

В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Новым главным тренером клуба станет .

«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича.

Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – сказал бывший главный тренер .

в минувшем сезоне Мир возглавлял «Балтику». Калининградский клуб занял 15-е место в чемпионате России и вылетел в Мелбет Первую лигу.

В Фонбет Кубке России подопечные Игнашевича проиграли «Зениту» (1:2) в финале. После завершения сезона 44-летний тренер объявил, что покидает «Балтику».