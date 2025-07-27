Феликс и «Аль-Наср» Роналду подпишут контракт до 2027 года

Жоау Феликс подпишет 2-летний контракт с «Аль-Насром».

Ранее стало известно, что клуб из Эр-Рияда , за который выступает Криштиану Роналду, договорился с «Челси » о трансфере полузащитника за 30 млн евро. С учетом бонусов и процента от перепродажи сумма сделки может вырасти до 50 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Феликс подпишет с «Аль-Насром» контракт на срок до июня 2027 года.