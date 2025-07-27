Феликс и «Аль-Наср» Роналду подпишут контракт до 2027 года
Жоау Феликс подпишет 2-летний контракт с «Аль-Насром».
Ранее стало известно, что клуб из Эр-Рияда, за который выступает Криштиану Роналду, договорился с «Челси» о трансфере полузащитника за 30 млн евро. С учетом бонусов и процента от перепродажи сумма сделки может вырасти до 50 млн евро.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Феликс подпишет с «Аль-Насром» контракт на срок до июня 2027 года.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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