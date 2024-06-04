Джокович снялся с «Ролан Гаррос»

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Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с коленом. Серб получил травму во вчерашнем пятисетовике против Франсиско Серундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).

МРТ выявила разрыв медиального мениска правого колена.

Завтра он должен был сыграть с Каспером Руудом в четвертьфинале. Теперь норвежец на отказе Джоковича вышел в полуфинал.

147 комментариев
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Франциско Серундоло ставит лайк и желает всех благ
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Ответ Daria Tikhonova
Франциско Серундоло ставит лайк и желает всех благ
Франциско Серундоло может пенять только на себя.
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Ответ faaakkkeee
Было бы правильнее, чтобы после снятий играл проигравший в прошлой игре. Зачем лишать болельщиков зрелища.
Что в этом правильного? Он же проиграл. Да ещё и хромому. За что такие привилегии?
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Здоровья чемпион !!!
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+36
На этом турнире,будем честны, деда просто убивали
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Вамосы вчера вещавшие про симуляции, сегодня рассказывают про "испугался проиграть". Ничего нового
+37
-6
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Как стал неинтересен Новак, когда сошли Фед и Рафа. Нет этой движухи.

Что доказывать Джоке этим молодым ребятам??? он их каждого победил и не по одному разу. Единственное, кому проиграл Фед, Рафа, а теперь и проигрывает Джокович - это время.
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+25
Какая же пустота в душе от этой новости. Здоровья, Ноле
+28
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+25
Рууда так не пройти на пол ноги, человек не зря в финалах рг каждый год, можно только дополнительно проблем на колено намотать. Взвешенное и грамотное решение. Дель Потро и Федерер не дойдут соврать, что с коленом лучше не рисковать
+20
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+19
этот РГ теперь ничего не спасет
+22
-4
+18
Спасибо тебе Величайший за это РГ, сделал все что мог.
+16
0
+16
Только не Зверев, спасите теннис, пожалуйста!!!
+18
-3
+15
Ответ zzzeeerrrooo
Победа Каспера
Победа Зверева и приговор за домашнее насилие в день финала!
+17
-2
+15
Ответ Omniscius
Последний Шлем освобожден, и у нас новая первая ракетка?
Да кстати, впервые с 2015 РГ возьмёт кто-то, чья фамилия не Надаль и не Джокович
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0
+14
Как можно так играть с травмой мениска? За гранью, Джокович в 5 сете вытворял чудеса
+15
-2
+13
очень жаль((( выздоравливай, легенда
+13
-1
+12
💔
+11
-1
+10
Значит травма, жаль.
Рууда он не побоялся бы.

Ждем на Уиме. Там второй посев будет - все равно для него.
+11
-2
+9
Ответ Блуждающий странник
Как можно так играть с травмой мениска? За гранью, Джокович в 5 сете вытворял чудеса
На адреналине играл
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Черундоло в одной кампании с Фрицем, проигравшим Надалю перед его снятием на Уиме
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0
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Касперу - удачи в ПФ. Новаку - здоровья. Черундуло - балбес.
+7
0
+7
Не поклонник, мягко говоря, серба, но пожелать здоровья нужно. Тем, кто насмехался над Федерером, проигравшим с баранкой последний матч в карьере - пламенный привет. Возраст не обманешь, да и Музетти, будь хладнокровнее, убрал бы с пробега Новака. Рууд должен забирать такой РГ, учитывая то, что Синнер с Алькарасом, если таки сойдутся, измочалят друг друга. Хотя, грек может еще поборется. Смотрим, следим.
+10
-3
+7
Последний Шлем освобожден, и у нас новая первая ракетка?
+8
-1
+7
Ответ teaman
этот РГ теперь ничего не спасет
Победа Каспера
+10
-4
+6
Ну что юмористы, которые ржали, что Новак симулирует, вы довольны? Ничего, и на нашей улице будет еще праздник.
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0
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Здоровья, Новак! Это и к лучшему. Зачем усугублять травму. Так может отдохнуть и прийти в норму.
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Ответ faaakkkeee
Было бы правильнее, чтобы после снятий играл проигравший в прошлой игре. Зачем лишать болельщиков зрелища.
Если не смог обыграть травмированного, то делать в следующем круге тем более нечего.
+5
0
+5
Ответ masterwolw
На этом турнире,будем честны, деда просто убивали
Кто/что его лично убивал?
Или для него только условия чем-то отличались?
+5
0
+5
Было бы правильнее, чтобы после снятий играл проигравший в прошлой игре. Зачем лишать болельщиков зрелища.
+11
-6
+5
Здоровья великому💪🏻
+5
0
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