Джокович снялся с «Ролан Гаррос»
Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с коленом. Серб получил травму во вчерашнем пятисетовике против Франсиско Серундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).
МРТ выявила разрыв медиального мениска правого колена.
Завтра он должен был сыграть с Каспером Руудом в четвертьфинале. Теперь норвежец на отказе Джоковича вышел в полуфинал.
Что доказывать Джоке этим молодым ребятам??? он их каждого победил и не по одному разу. Единственное, кому проиграл Фед, Рафа, а теперь и проигрывает Джокович - это время.
Рууда он не побоялся бы.
Ждем на Уиме. Там второй посев будет - все равно для него.
Или для него только условия чем-то отличались?