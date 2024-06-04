Джокович снялся с «Ролан Гаррос»

снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с коленом. Серб получил травму во вчерашнем пятисетовике против (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).

МРТ выявила разрыв медиального мениска правого колена.

Завтра он должен был сыграть с в четвертьфинале. Теперь норвежец на отказе Джоковича вышел в полуфинал.