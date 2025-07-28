«Барселона» хочет перезаключить контракт со Spotify. Шведы планируют повысить выплаты за лого на футболке до 80 млн евро в год с 2030-го, клуб считает, что мог бы получать 120 млн уже сейчас

«Барселона» хочет заключить новый контракт со Spotify.

Стриминговая компания сейчас ежегодно платит «блаугране» около 70 млн евро с учетом бонусов как титульный спонсор, и это соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

У Spotify есть право в одностороннем порядке продлить договор до 2030-го с повышением гарантированных выплат до 70 млн. Руководство шведской организации также ожидает, что «блауграна» затем предоставит такое же право продлить контракт до 2034-го с повышением до 80 млн.

«Барселона » на подобные уступки идти не собирается, утверждает Mundo Deportivo. Каталонцы убеждены, что уже сейчас место на футболке должно стоить больше 80 млн евро. Опираясь на исследования коммерческого отдела, чемпионы Испании считают, что контракт с титульным спонсором должен приносить 120 млн евро в год.

В клубе знают, что за статус одного из основных его партнеров развернулась бы настоящая битва, а потому намерены провести со Spotify переговоры. «Барселона» хочет договориться о том, чтобы с 2026 года доход от спонсорской сделки приносил ей больше 80 млн.

Следует отметить, что за нейминг стадиона команды шведы платят 5 млн евро в год, а с 2026-го и по 2034-й будут перечислять по 20 млн.